Oheň na terase, zahradničení. Odpočinek je však u konce, extraliga jde do strhujícího finiše

před 2 hodinami

V sobotu odstartuje finále hokejové extraligy mezi Třincem a Brnem. Kometa sní o obhajobě, Martin Nečas už se těší na premiérová utkání o titul. Oceláři budou hrát bez zraněného Martina Růžičky, ale i tak věří v zisk poháru po sedmi letech.

Třinec - Zatímco zbytek extraligy má s výjimkou mužstev v baráži po sezoně, hokejisté Třince a Brna se připravují na velké finále. Pro kluby, které skončily v základní části na třetím a pátém místě, to bude vůbec první vzájemné utkání v play off od návratu Komety do nejvyšší soutěže.

Slezané se do boje o titul vracejí po třech letech, tentokrát se však musí obejít bez nejlepšího střelce Martina Růžičky, který musel s poraněným ramenem na operaci. "Čekali jsme do nejzazší chvíle, ale jeho zranění potřebovalo chirurgický zákrok," řekl třinecký trenér Václav Varaďa.

Růžička se zranil v pátém čtvrtfinále proti Pardubicím, a tak vynechal už semifinále s Hradcem. V základní části nastřílel 29 gólů, jako náhradník za Milana Gulaše si zahrál na olympijských hrách a je držitelem rekordu play off z roku 2011, kdy za mistrovské Oceláře zaznamenal 33 bodů.

Třinečtí se bez největší hvězdy semkli a v play off kanonýra Růžičku nahradili Cienciala, Polanský nebo Ondřej Kovařčík. "Není poznat, že Růžička nehraje. Rozhodně ho nechci srážet, ostatní hráči však dávají na jeho absenci zapomenout," podotkl bývalý trenér Vladimír Vůjtek.

Jako by vynikly přednosti dalších Ocelářů, i přesilovky působí nápaditěji, už to není někdy až křečovité hledání střelce zabijáka. Před třemi lety Růžičku finále v dresu Třince minulo kvůli angažmá v Rusku, část minulé sezony promarodil kvůli otřesu mozku a zranění ho zastavilo také letos.

Nečas: Proti Třinci je to vždy útočný hokej

Herního posunu čtvrté třinecké řady si už všiml i brněnský útočník Martin Nečas. "Líbila se mi formace s bratry Kovařčíky, předváděla dobrý hokej. Jsou mladí, dobře bruslí," uznal devatenáctiletý forvard. Toho čeká první finále v kariéře, o to loňské přišel kvůli účasti na šampionátu osmnáctek.

Brno se pyšní čtyřmi vyrovnanými řadami, ale Nečas, Mallet a Hynek Zohorna přece jen nasbírali zatím nejvíce bodů. "Není to jen o nás, celý tým šlape. V zápasech s Třincem se vždy hraje útočný hokej. Těšíme se, že to bude pěkná podívaná i pro fanoušky," poznamenal útočník Brna.

Nečas pochválil bruslení třineckých hokejistů a předpokládá rychlý hokej ve stylu nahoru dolů. Před finále si Brňané užili šest dní bez utkání, Třinci skončila série proti Hradci o den později. Hráči Komety dostali dva dny volna, Nečas je strávil aktivně, obránce Michal Barinka zase na zahradě.

Bývalého reprezentačního beka čeká už třetí finále, nicméně sbírka titulů z extraligy zůstává prázdná. Barinka neuspěl ve finále před dvěma lety se Spartou ani v roce 2010 s Vítkovicemi. "Motivace konečně vyhrát je obrovská. Celkově tu panuje výborná nálada," hlásil obránce Brna.

Svačina hodlá zlomit finálovou mizérii

Podobný příběh jako Barinka má třinecký útočník Vladimír Svačina, který také pohořel ve finále v roce 2010 s Vítkovicemi, a navíc si o titul zahrál i loni právě proti Kometě, a to z pozice hostujícího hráče v Liberci. "Mám šanci jim to vrátit. Doufám, že to letos bude úplně jiná série," uvedl.

Obě finálové série ztratil Svačina se svým týmem 0:4, s Oceláři si o titul zahraje poprvé. V play off oproti základní části výrazně ožil a v útoku s Polanským a Adamským nasbíral jedenáct bodů (za 37 zápasů základní části jich měl pouze patnáct). Volný čas před finále trávil s rodinou.

"Skládal jsem komodu, dělali jsme oheň na terase, hlavně jsem byl s malou. Byli jsme se projet na kole, když bylo hezky, na zahrádku na pivo," prozradil třicetiletý útočník. Po krátkém oddechu zase myslí na hokej a přemýšlí, co by mohlo platit na mága Marka Čiliaka v brance.

"Musíme se mu to snažit znepříjemnit jako každému gólmanovi. Chodit před něj," naznačil Svačina. Čiliak má v play off nejlepší čísla (úspěšnost 94,66 %) a po roce znovu potvrzuje, jak dobře se umí na klíčovou fázi sezony připravit. Ale také Oceláři mají svou oporu v Šimonu Hrubcovi.

Gólman Třince a novopečený otec zažil dosud poslední třinecké finále proti Litvínovu, ale tehdy podle vlastních slov příliš tlačil na pilu. Letos se chystá být uvolněnější a věří, že by útočný hokej Komety jeho týmu mohl vyhovovat. Třeba i proto, že mu aktivní styl hry svědčil už v Lize mistrů.

Komu více sednou úvodní dvě utkání, se dozvíme o víkendu. Po čtyřech letech stojí extraliga na prahu finále, kterého se nezúčastní ani jeden tým z Čech. Bitva Slezska proti Moravě se v Třinci rozhoří v sobotu od 18:20.