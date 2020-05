Plzeňská radnice pomůže hokejové Škodě, klubu dá tři miliony korun

Plzeň pomůže extraligovému hokejovému klubu HC Škoda Plzeň, který utrpěl finanční ztráty kvůli předčasnému ukončení nejvyšší soutěže. Zastupitelé schválili, že dostane v nejbližších dnech dotaci tři miliony korun.

Vedení města uvedlo, že klubu, který dělá Plzni dlouhodobě velkou reklamu, hrozil kvůli finančním problémům prodej extraligové licence. Peníze podpoří sezonu 2020/21.

"Klub si vedl velmi dobře a kvalifikoval se do vyřazovacích bojů české nejvyšší hokejové soutěže, play off už ale nemohl odehrát. Tím utrpěl mnohamilionové ztráty," uvedl první náměstek primátora Roman Zarzycký (ANO).

Kvůli situaci hokejistů vznikla pracovní skupina, v níž byli zástupci klubu i města. Hledala možnosti, jak pomoci zmírnit dopady koronavirové krize, a jaké jsou možnosti veřejné podpory podle směrnic EU. "Bylo navrženo poskytnutí dotace v režimu de minimis neboli podpory malého rozsahu, která reálně neovlivňuje hospodářskou soutěž. Částka tří milionů korun je v limitu tohoto režimu," řekl Zarzycký.

Podle radního pro ekonomiku David Šloufa (ODS) bylo dnešní rozhodnutí pro extraligové hokejisty klíčové. "Jednání s vedením klubu byla vždy velmi korektní. Ukázali nám transparentně účetnictví. Mají třetí nejnižší rozpočet ze všech klubů v extralize. Na druhou stranu, když se podíváte na umístění a počet nasbíraných bodů za posledních deset let, tak oni ty tabulky vedou," uvedl. Podle Šloufa hokej, fotbal i házená přinášely městu v posledních letech hodně radosti a teď, když se ne vlastní vinou dostaly do úzkých, by jim město mělo pomoci.

"Plzeň má jednu obrovskou výhodu, kterou bychom si měli držet, a to je osobnost Martina Straky (vlastníka klubu a bývalého hráče NHL), který tady zachránil hokej a dělá to léta co nejlépe, jak umí, a s tím nižším rozpočtem dosahuje úžasných úspěchů. Je obrovskou ikonou. Velmi si ho vážíme," uvedl. Podle Šloufa by byla obrovská škoda, kdyby plzeňský hokej přestal vést jako manažer, anebo kdyby z klubu odešel a jiný klub koupil extraligovou licenci.

"Na to, aby tu sezonu mohli hrát, tak tu podporu potřebují," uvedl Šlouf. Podle něj klub už hodně uspořil. Snížil hráčům po dohodách odměny a platy o sedm milionů korun, provoz zredukoval o stejnou sumu.

"Ale stále předpokládají, že vinou koronavirové krize vypadne zejména u těch menších sponzorů 15 až 20 milionů korun, a ty se snaží dát nějak dohromady. A jedním z těch krizových donátorů je město Plzeň a za to jsem rád," řekl. Podle informací ČTK se rozpočet klubu na předčasně ukončenou sezonu pohyboval kolem 60 milionů korun.

Plzeň dlouhodobě podporuje mládežnické sportovní akademie, například hokejovou a fotbalovou po třech milionech korun.