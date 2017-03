Plzeň zase utekla hrobníkovi z lopaty. Jsem unavený jako pes, říká střelec postupové trefy

před 55 minutami

David Stach rozhodl svým gólem ve druhém prodloužení pátého zápasu o postupu Plzně do čtvrtfinále extraligového play off. "Jsem unavený jako pes, ale hrozně šťastný. Fyzicky jsem to prodloužení nedával skoro vůbec. Prodloužení už tahal každý z posledního. Dneska vyhrálo mužstvo, které chtělo více. Já jsem ale takový zápas ještě nehrál," řekl Stach.

Ostrava - Svým prvním gólem v extraligovém play off trefil David Stach postup plzeňských hokejistů do čtvrtfinále. Pětadvacetiletý útočník rozhodl v čase 94:22 páté utkání předkola a dokonal jím obrat série s Vítkovicemi z 0:2 na zápasy na 3:2.

Nevypadalo to vůbec složitě. Hosté se z brejku dostali do přečíslení, Preisinger posunul kotouč bekhendem z pravého křídla na osu hřiště rozjetému Stachovi a ten bez přípravy zavěsil.

"Prodloužení už bylo utahané. Nikdo nechtěl udělat chybu. Každý čekal na jednu šanci, která přijde. Se štěstím to ke mně propadlo a já už se jen soustředil, ať to dobře trefím. Je to zatím můj životní gól, nikdy jsem žádný takový nedal," řekl novinářům Stach, který do extraligy povýšil až loňským přestupem z Kladna do Plzně.

Třetí nejdelší zápas extraligové historie mu dal ale pořádně zabrat. "Jsem unavený jako pes, ale hrozně šťastný. Fyzicky jsem to prodloužení nedával skoro vůbec. Prodloužení už tahal každý z posledního. Dneska vyhrálo mužstvo, které chtělo více. Já jsem ale takový zápas ještě nehrál," řekl Stach.

Tým, který celou sezonu doháněl tragický úvod a balancoval na hraně mezi play out a play off, se nejprve v posledním kole základní části dostal do předkola, teď v posledním utkání vyřadil Vítkovice. Podle Stacha právě možná vypjaté duely v průběhu dlouhodobé části mužstvo zocelily.

"Je pravda, že už jsme asi pětkrát utekli hrobníkovi z lopaty. Ale to nás ještě více semkne. Pojedem se teď porvat do Liberce, nemáme už vůbec co ztratit. Je asi nejlepší v lize, ale určitě je potrápíme," řekl Stach.

I proti Vítkovicím měla Plzeň na kahánku. Úvodní dva zápasy série v Ostravě prohrála. "Možná to z nás spadlo, museli jsme třikrát vyhrát a doma jsme, myslím, suverénně vyhráli. Venku je to pak jiný zápas, bylo to vyrovnané. Nervy byly obrovské. Byla to snad moje první série, kterou jsem vyhrál v pátém zápase," řekl Stach.

Podle něj měli hosté rozhodnout v první polovině řádné doby, která prý ještě nebyla taková svázaná. "Myslím, že jsme dvě třetiny byli lepší. Pak jsme ale začali třetí třetinu dost zakřiknutě. Dostali jsme gól, který jsme si asi zasloužili. Jsem ale rád, že jsme to ubojovali. Bylo to neskutečně dlouhé," řekl Stach.

V prodloužení měla více šancí znovu Plzeň. "Bartošák ale chytal skvěle. Od půlky třetí třetiny už tam byly ojedinělé závary. Čekalo se na jeden gól, zaplaťpánbůh, že jsme ho dali my. Dneska si to cestou domů užijeme, pak se začneme chystat na Liberec," řekl Stach.

