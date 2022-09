Nulová trpělivost v Plzni. Tohle se nedělá, tým hrál nad své možnosti, tvrdí Antoš

Hokejová Plzeň se na začátku extraligy uvedla nechtěným rekordem. Majitel klubu Martin Straka odvolal trenéry Václava Baďoučka a Miloše Říhu mladšího už po dvou kolech, nejrychleji v historii. Bývalý plzeňský útočník Milan Antoš nepovažuje tento krok za správné řešení, Plzeň podle něj v minulé sezoně hrála pod vedením zmíněné dvojice nad své možnosti.

Přestože se Plzeň v posledních letech sama prezentuje jako klub s menším rozpočtem ve srovnání s ostatními týmy v extralize, skoro ji v minulé sezoně dostali trenéři Václav Baďouček s Milošem Říhou mladším do nejlepší čtyřky základní části.

Škoda skončila nakonec šestá, o dva body za přímým postupem do čtvrtfinále play off. Jenže v předkole vypadla v pěti zápasech s Mladou Boleslaví. Novou sezonu rozjeli Západočeši dvěma porážkami a majitel Martin Straka i kvůli neuspokojivé přípravě bouchnul do stolu.

"Někde mezi koncem základní části a startem nové sezony vznikla nedůvěra vůči trenérům. Jiné vysvětlení nemám," hodnotí hokejový expert České televize a také bývalý plzeňský útočník Milan Antoš.

Kádr indiánů po minulé sezoně opustili nejproduktivnější hráč Michal Bulíř, druhý nejproduktivnější obránce soutěže Peter Čerešňák nebo zahraniční útočníci Martinš Dzierkals a Gustaf Thorell.

Na startu ročníku 2022/23 se zdá, že Plzeň nesehnala odpovídající náhradu. A jako první se na mušce octli trenéři. Po čtvrtém kole byl před třinácti lety odvolán Vladimír Kýhos z Komety a v roce 2002 kouč Kamil Konečný z Havířova. Straka tak svým tahem vytvořil nový rekord.

Jaký vzkaz tím vyslal do hráčské kabiny?

"Že chce za každou cenu rychlou změnu. V sestavě jsou čtyři cizinci, na ně by měl být ten největší tlak. Plzni odešli exkluzivní hráči a je vidět, že nejsou nahrazení. Oni by měli ovládat zápasy, nicméně zatím to tak není," podotýká Antoš.

Na mysli má čtyřku útočníků Ludwiga Blomstranda ze Švédska, jenž hrál v Plzni už v minulé sezoně, Kanaďana Sama Bittena, Nicolaie Meyera z Dánska a Fina Aleksiho Rekonena.

V prvních dvou zápasech z nich bodoval jen Rekonen, Plzeň prohrála na vlastním ledě s Olomoucí 1:2 a ve Vítkovicích 2:4. V utkání s Olomoucí inkasovali indiáni jeden gól po smolném odrazu od mantinelu.

"To odvolání trenérů nesouvisí úplně s těmi prohrami," míní Antoš. "Dvě kola nic nerozhodují, k tomu to byli soupeři na jejich úrovni. V minulé sezoně navíc Plzeň hrála nad své možnosti a měla dva hvězdné hráče, které teď nemá. Opravdu je to pro mě nečekaný krok," pokračuje.

Překvapuje ho Strakova nedůvěra vůči trenérům. "Management přece vybírá trenéry pečlivě tak, aby klubu vyhovovali. A přes odchody, které po sezoně přišly, byla v Plzni ta důvěra slabá. Je to nevídané, nedělá se to," nesouhlasí s rychlým odvoláním.

Argumentu majitele Straky, že Plzeň nehrála podle představ ani v přípravě, nepřikládá přílišnou váhu. "Od výsledků v přípravě si v klubech obvykle drží nějaký odstup. Když vám odejdou tak kvalitní hráči, strávíte dost času tím, že mužstvu vysvětlujete, jak zalepit díry. A tady byla trpělivost s trenéry nulová," nechápe Antoš.

Přitom výsledky v přípravném období nebyly vyloženě tristní. Plzeň sice prohrála 0:7 s Litvínovem a 4:7 s Karlovými Vary, ovšem naopak porazila Mladou Boleslav, České Budějovice či švýcarský tým Ambri-Piotta a celkově vyšla z léta s vyrovnanou bilancí 4:4.

"Jestli trenérům v Plzni nevěřili, měli je pustit hned po minulé sezoně. Udělat to po dvou kolech mi nepřijde správné," opakuje Antoš.

Mužstvo v pondělí převzal Petr Kořínek, který se posunul od dorostu, s nímž na jaře vybojoval titul. Asistentem někdejšího mezi fanoušky velmi oblíbeného plzeňského útočníka se stal František Bombic. Počítá se s tím, že na střídačku nyní alespoň na pár zápasů sestoupí i Straka.

"Nové dvojici fandím, ale jsou to kluci, kteří extraligu nikdy netrénovali. Budou to mít hodně složité," uzavírá Antoš, jenž v Plzni odehrál tři extraligové sezony na přelomu tisíciletí.

Nelehká mise Kořínka s Bombicem začne v pátek, kdy indiáni nastoupí před domácími fanoušky od 17:30 proti nabitým Pardubicím.