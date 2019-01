Plzeň chce do evropského finále. Hlavními zbraněmi jsou zářící Kovář a obrozený Gulaš

před 21 minutami

Plzeň čeká další krok v cestě za titulem v Lize mistrů. Ve Švédsku vyzve Frölundu, dvojnásobného vítěze evropské konfrontace, tým nabitý hvězdami. Ale i Západočeši mají v kádru špičkové hráče. Zejména duo Kovář a Gulaš by mohlo být jazýčkem na vahách.

Nasbírali 30 kanadských bodů za deset zápasů, to činí skvostný průměr tří bodů na utkání. Plzeň s nástupem jejich spolupráce značně pookřála, už nežehrá na neproměňování šancí. Příspěvek Jana Kováře a Milana Gulaše bude důležitý také v semifinále Ligy mistrů proti Frölundě.

Ta je na první pohled favoritem. Evropskou soutěž dvakrát ze tří účastí ve finále vyhrála, má v kádru tři mistry světa nebo velkou naději letošního draftu. Navíc se mužstvo z Göteborgu v prosinci rozjelo i v domácí lize a vystoupalo ve Švédsku až do čela. Frölunda je naladěná výborně.

Ligu mistrů bere vážně, nepřejedla se úspěchů. "Je to obrovská výzva. Když si vzpomeneme na dva předchozí tituly, jsou pro nás inspirací před branami finále," řekl kapitán švédského týmu a dvojče slavného gólmana Henrika, útočník Joel Lundqvist, mimo jiné trojnásobný mistr světa.

Ve čtvrtfinále jeho partu trochu překvapil přístup brněnské Komety, která nasadila rezervní tým bez opor a plný teenagerů. Plzeň nic podobného nechystá, do Švédska se vydala v plné síle a mocně touží po postupu do finále, jež se hraje na jeden zápas a Plzeň by nastoupila doma.

V dosavadním průběhu jsou čeští indiáni nejúspěšnějším mužstvem v soutěži. Ani jednou neprohráli a v deseti zápasech nastříleli ze hry 41 gólů, nejvíce ze všech. Pokud Plzeň zvládne duely proti Indiánům ze Švédska, zabojuje o trofej proti vítězi boje "rudých býků" Salcburku a Mnichova.

"Někdo z nich by byl do semifinále schůdnější. Frölunda je nejtěžší soupeř, ale my chceme rozhodně do finále," řekl v prosinci po postupu přes jiný švédský tým Skellefteu plzeňský sportovní manažer Tomáš Vlasák. Uvědomuje si blízkost obrovského úspěchu a zviditelnění.

Gulašovi to po příchodu Kováře pálí dvojnásobně

Vítěz Ligy mistrů letos shrábne vyšší odměnu než dříve, bezmála 9,5 milionu korun. Západočeši překvapili už ve skupině, kde vyřadili silné Jyväskylä. V osmifinále zvládli bez problémů nevyzpytatelné Bolzano, přestáli čtvrtfinálové drama se Skellefteou a zvedají se i v extralize.

"Jsem rád, že jsme natolik zkušené mužstvo, přežili jsme tlak a odvezli si odsud zlaté dva body," libovali si Gulaš v neděli po obratu ve Zlíně, kde Škoda nebyla lepším týmem, ale díky hattricku kanonýra s číslem 77 zvítězila. Po drtivé výhře 11:1 nad Pardubicemi si body vydřela.

Po vynikající minulé sezoně prožíval Gulaš na podzim v extralize mírné střelecké trápení, ale v odvetě osmifinále nastřílel Bolzanu čtyři branky a postupně rozjel gólostroj i v domácí soutěži. S příchodem Kováře zvládl za devět zápasů v extralize jen o bod méně než za předchozích 21. Osm gólů a osm přihrávek, senzační bilance.

Kovář s Gulašem obnovili spolupráci z mistrovské sezony před pěti a půl lety, po které oba zamířili do Magnitogorsku. Pak se jejich cesty rozešly. Poté, co se Kovář vrátil domů z neúspěšné zámořské štace, dávají zase s Gulašem vzpomenout na parádní kombinace a gólové hody.

Dvojnásobný vítěz KHL navíc zůstane v Plzni do konce sezony a mohl by Gulaše, věčného reprezentačního smolaře, snad konečně pomoct dostat na mistrovství světa. Tato dvojice může stále zářit i na mezinárodní úrovni. Teď to může ukázat v semifinále Ligy mistrů.

První díl boje mezi Frölundou a Plzní se rozehraje dnes od 18 hodin. Zápas můžete sledovat v online přenosu Aktuálně.cz nebo na Sport1.