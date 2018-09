Sparta s Kruppem zahájila extraligu skvěle. Plzeň vymazala ambiciózní Tygry

AKTUALIZOVÁNO před 46 minutami

V prvním kole hokejové extraligy vyhrál Litvínov v Mladé Boleslavi, Plzeň jasně přehrála Liberec, Zlín si poradil s Třincem, Pardubice prohrály s Vítkovicemi, Sparta rozstřílela Hradec a Olomouc porazila Karlovy Vary.

Praha - Hokejisté Sparty zvítězili v extraligové premiéře německého trenéra Uweho Kruppa nad Hradcem Králové 4:0. Na tříbodovém zisku Pražanů se výrazně podílely nové posily. Brankář Matěj Machovský zneškodnil 44 střel, obránce Jan Košťálek zaznamenal gól a přihrávku a další zadák Steven Delisle přidal třetí trefu.

V úvodu zápasu se nejprve Spartě a poté i Hradci Králové naskytla početní výhoda, ale žádný z týmů si v ní nevypracoval vážnější šanci. Ve 12. minutě se dostal do úniku hostující útočník Bezúch, Machovský si však s jeho pokusem poradil. Následně se hosté dvakrát probili až před sparťanského gólmana, který v obou případech zůstal nepřekonán.

Přestože Hradec diktoval tempo hry a v úvodním dějství zasypal Machovského 16 střelami, první gól vstřelila Sparta. V 16. minutě vypálil bek Košťálek od modré, jeho zblokovaný pokus skončil na hokejce útočníka Richarda Jarůška, který po rychlé otočce poprvé rozjásal domácí příznivce.

Hosté nedokázali v prostřední části využít ani 43 vteřin trvající přesilovku pět na tři. Pražané vzápětí uštědřili soupeři lekci z produktivity. Útočník Pech zavezl puk do útočné třetiny a přenechal ho Formanovi, který nabil Košťálkovi na dělovku z první, jež zaplula pod horní tyčku.

Třetí gól přidala Sparta ve 43. minutě. Zadák Piskáček přihrál na útočnou modrou Delisleovi a kanadský obránce umístil ostrý projektil přesně do pravého horního růžku Pavelkovy branky. Konečné skóre stanovil 69 vteřin před koncem duelu po samostatném úniku Kudrna.

Indiáni skalpovali Tygry, už v první třetině

Plzeňští vstoupili do nového ročníku extraligy výhrou nad Libercem 4:0. O své výhře rozhodl vítěz základní části z minulé sezony třemi trefami již v první dvacetiminutovce. V barvách Západočechů se dvěma góly blýskl útočník Denis Kindl. Brankář Dominik Frodl, posila z prvoligové Slavie, si připsal čisté konto.

Hostům nevyšel vstup do utkání, když dvěma technickými prohřešky krátce za sebou nabídli Indiánům dvojnásobnou přesilovku. Během ní ve třetí minutě střílenou přihrávku Gulaše usměrnil přesně pod břevno Němec. O necelé dvě minuty později navíc propadl při rozehrávce Stříteský a z následného přečíslení dva na jednoho prostřelil gólmana Willa Denis Kindl.

Bílí Tygři se rozjížděli pomalu a po dalším zaváhání jejich defenzívy zvýšil tvrdou ranou z pravého kruhu na 3:0 Kracík. Až poté se směrem dopředu osmělili liberečtí hráči, ale v závěru první třetiny nevyužili přesilovku.

Do prostřední části naskočili hosté aktivně a snažili se o častější střelbu. Domácí ovšem pozorně bránili a díky rychlému přechodu volného středního pásma neustále hrozili z brejků. V polovině utkání se při akci tři na dva dostal do ideální střelecké pozice Hudáček, debutanta v plzeňské brance Frodla však nepřekonal. Na druhé straně se zaskvěl i jeho protějšek Will, jenž dokázal pravým betonem zneškodnit zakončení před brankou osamoceného nejstaršího hráče extraligy Kratěny.

Do závěrečné části hosté šli s jasným cílem rychle snížit, ale při hře čtyři na čtyři je po bekhendu Stacha od další pohromy uchránil jen pozorný Will. Zdramatizovat mohl ještě utkání Hudáček, po ideální přihrávce Kvapila však minul zcela odkrytou branku.

Hostům nevycházely ani přesilové hry, naopak v 52. minutě po skončení jedné z nich při přečíslení dva na jednoho skóroval po asistenci Gulaše podruhé v zápase Denis Kindl. Poté už rozjetí domácí pohodlně kontrolovali svůj náskok a většímu debaklu Bílých Tygrů zabránil jen jistý Will.

Šestnáctiletý Myšák překonal Reichelův rekord

Hokejisté Litvínova, kteří v minulé sezoně zachránili účast v extralize až v baráži, vstoupili do nového ročníku výhrou v Mladé Boleslavi 4:3. Verva vedla na ledě soupeře ve 35. minutě už 4:1 a přes finiš Bruslařského klubu tříbodový zisk udržela.

Do sestavy Litvínova se zařadil i talentovaný útočník Jan Myšák, který tak debutoval v extralize ve věku 16 let, dvou měsíců a 20 dnů. Překonal 31 let starý klubový rekord Roberta Reichla, jenž byl v roce 1987 při své premiéře v nejvyšší soutěži o sedm dnů starší.

Vítkovice vyhrály v prvním zápase nové sezony na ledě Pardubic 2:1. Dynamo se dostalo už po 23 vteřinách do vedení, ale Ostravané ještě v první třetině srovnali a po brance obránce Jana Výtiska ve 37. minutě definitivně otočili stav zápasu na svou stranu.

Pardubice přivítaly na utkání vzácného hosta, trojnásobného vítěze Stanley Cupu a dvojnásobného olympijského vítěze Igora Larionova, který se také zhostil slavnostního buly. Legenda sovětského hokeje si vysloužila potlesk vestoje.

Hokejisté Zlína vstoupili do nového ročníku výhrou nad Třincem 4:2 a potvrdili, že se jim proti úřadujícímu vicemistrovi daří. Proti Ocelářům vyhráli počtvrté z posledních pěti utkání. Berani vedli ve 33. minutě už 3:0, Třinec v závěrečné třetině zápas zdramatizoval, ale osm sekund před koncem pečetil výsledek v power play Pavel Kubiš.

Olomouc na úvod extraligy přehrála nováčka z Karlových Varů jasně 4:1. Dvěma góly zařídil úspěch Hanáků útočník Zbyněk Irgl, který v 25. minutě vstřelil i vítěznou branku.

1. kolo hokejové extraligy:

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. V Němec (Gulaš, Kratěna), 5. D. Kindl (V. Němec) 12. Kracík (Čerešňák), 52. D. Kindl (Gulaš, J. Kindl). Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Gerát, Hynek. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 6777.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, J. Kindl, Kaňák, Allen, Vráblík, Pulpán - Gulaš, J. Novotný, Nedorost - Indrák, Kratěna, Stach - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka - od 55. navíc Pour. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Doherty, Šmíd, Havlín, Ševc, od 50. navíc Hanousek - Bulíř, P. Jelínek, Ordoš - Lenc, L. Hudáček, M. Kvapil - Valský, Redenbach, Lakatoš - Teplý, J. Vlach, L. Krenželok. Trenéři: Pešán a Augusta.

PSG Berani Zlín - HC Oceláři Třinec 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. E. Kulda (Šlahař), 14. Popelka (P. Sedláček, Karafiát), 33. Herman (J. Ondráček), 60. Kubiš - 47. Adamský (Svačina, D. Musil), 48. Chmielewski (Marcinko, Gernát). Rozhodčí: Hradil, Horák - Špůr, Rampír. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 3674.

Zlín: J. Sedláček - Ferenc, Freibergs, Žižka, Nosek, Řezníček, Valenta, Gazda - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Poletín, Werbik, E. Kulda - Herman, Fryšara, Šlahař - Karafiát, P. Sedláček, Popelka. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.

Třinec: Hrubec (33. Hamerlík) - M. Doudera, Krajíček, Matyáš, D. Musil, Haman, Gernát - Chmielewski, Marcinko, Roberts Bukarts - Adamský, Roman Vlach, Svačina - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala - Hrňa, Viedenský, Dravecký - Hladonik. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Žejdl (Bernad, M. Látal), 35. Němeček (Pláněk, Klepiš), 40. Orsava (Žejdl) - 7. Gerhát z trestného střílení, 19. D. Tůma (Kubát, Gerhát), 21. J. Mikúš (J. Petružálek), 35. Kubát (J. Petružálek). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 3552.

Mladá Boleslav: Krošelj - Bernad, Jan Hanzlík, Pláněk, Němeček, Kotvan, Dlapa, Kurka - Klepiš, T. Knotek, D. Šťastný - M. Látal, Žejdl, Orsava - Vondrka, Skalický, Pacovský - M. Procházka, Najman, Kousal. Trenéři: Kýhos, V. Čermák a Žabka.

Litvínov: Janus - Baránek, Hunkes, Kubát, Sörvik, Ščotka, L. Doudera, Šesták, Matoušek - J. Černý, J. Mikúš, J. Petružálek - F. Lukeš, V. Hübl, Myšák - Trávníček, Gerhát, D. Tůma - Jurčík, M. Hanzl. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Rolinek (Marosz) - 8. Mahbod, 37. Výtisk (D. Květoň, Dej). Rozhodčí: M. Petružálek, Pešina - J. Frodl, J. Ondráček. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 7586.

Pardubice: Kacetl - Čáslava, Trončinský, Budík, Hrabal, Wishart, Miromanov - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Bubela, S. Treille - Mandát, Poulíček, Perret - M. Kratochvil, Dušek, Vondráček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Vítkovice: Bartošák - Hrbas, Baranka, Šidlík, De la Rose, Výtisk, Trška - Tybor, O. Roman, Szturc - Schleiss, Lev, Olesz - D. Květoň, Mahbod, Dej - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Irgl (Kolouch, Ondrušek), 25. Irgl, 51. Kolouch (Burian, Ondrušek), 52. J. Knotek (Vyrůbalík) - 22. O. Beránek. Rozhodčí: Šír, Lacina - Jindra, Zíka. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 4723.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Jaroměřský, Staněk, Švrček - J. Káňa II, J. Knotek, Laš - Irgl, Kolouch, Burian - Jergl, Skládaný, Holec - V. Tomeček, B. Mráz, Ostřížek. Trenéři: Moták a Tomajko.

Karlovy Vary: F. Novotný - Krejčí, Vágner, M. Rohan, Podlipnik, Šenkeřík, Kovačevič, Šafář - Flek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, Gríger, O. Beránek - Gorčík, Skuhravý, Lapšanský - Stloukal, Kverka, T. Mikúš. Trenéři: Pešout a Mariška.

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 16. Jarůšek (Košťálek, P. Vrána), 27. Košťálek (Forman, Pech), 43. Delisle (Piskáček, Smejkal), 59. A. Kudrna (Blain, Buchtele). Rozhodčí: Kika, Hejduk - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 9:9. Bez využití. Diváci: 8308.

Sparta: Machovský - Blain, Kalina, T. Pavelka, Košťálek, Piskáček, Gregorc, Delisle - Černoch, Sill, Smejkal - Jarůšek, P. Vrána, Říčka - Forman, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Klimek, Buchtele. Trenéři Krupp a J. Nedvěd.

Hradec Králové: J. Pavelka - Linhart, Zámorský, Graňák, Cibulskis, Rosandič, Piché, F. Pavlík - Paulovič, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Cingel, Bezúch - Berger, Bičevskis, Miškář - Vopelka, Kukumberg, R. Pilař. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.