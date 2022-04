Plzeň usiluje o double a rostou jí tahouni. Konečně se hraje na krev, těší Vlasáka

Michalu Bulířovi, Peteru Čerešňákovi či Tomáši Mertlovi sice klubová sezona skončila už před měsícem, ale i přesto mohou hokejoví fanoušci v Plzni dál chodit na stadion a povzbuzovat Škodu v cestě za titulem, respektive tituly. Ve finále svých lig bojují plzeňští junioři i dorostenci, což jen potvrzuje tamní skvělou práci s mládeží.

Vlastimil Kvasnička slaví postupový gól plzeňských juniorů do finále extraligy. | Foto: HC Škoda Plzeň

Po třech letech se v nejvyšší juniorské a dorostenecké soutěži znovu zápolí o právoplatný titul. Bez zásahů koronaviru, bez zásahů z ústředí hokejového svazu.

"Jsou to nejlepší zápasy sezony, a když je kluci dvě sezony nehrají, ubližuje jim to v rozvoji. O dost utkání a zkušeností už takhle přišli," konstatuje sportovní manažer Plzně a bývalý útočník Tomáš Vlasák.

Jak juniorská, tak dorostenecká extraliga vrcholí sériemi na čtyři vítězná utkání, což je oproti minulosti změna. "Já ji rozhodně vítám. Konečně se hraje na krev, jsou to nejtěžší zápasy a ty série by měly být dlouhé," míní trojnásobný světový šampion.

Junioři měli série na čtyři výhry už v semifinále, čtvrtfinále hráli na tři. U dorostu se začalo osmifinálovými sériemi na dvě výhry a mezi nejlepší osmičkou a čtyřkou se pokračovalo na tři. Plzeň si v obou pavoucích proklestila cestu až do finále.

Dorostence dělí od zisku titulu jediný krůček, v sérii se Spartou vedou 3:1 a zítra je čeká páté utkání na domácím ledě. Junioři včera vyřadili právě Spartu v semifinále (4:2) a v boji o titul vyzvou od soboty Liberec.

"V našem klubu mládež potřebujeme, chceme z ní čerpat. Tyto výsledky nám proto dělají radost, věřím, že kluci finálové série zvládnou. Potom si s juniory sedneme a vybereme ty, kteří dostanou šanci v áčku," popisuje Vlasák, jenž působí ve vedení Plzně již sedm let.

V aktuální sezoně viděl, jak juniorka začala patnácti výhrami v řadě a někteří hráči se hlasitě přihlásili o příležitost nahoře už tehdy.

Extraligu dospělých okusili z plzeňských juniorů obránci Daniel Malák, Jakub Hamšík, Vladimír Kremláček a útočníci Sebastian Malát, Adam Dvořák, Václav Adamec, Marcel Marcel a Jan Slanina.

Osmnáctiletý zadák David Jiříček je kategorií sám pro sebe, za juniory už druhým rokem nehraje a vyhlíží vysokou pozici na letošním draftu NHL.

Západočeši zapracovávají mladíky do A-týmu dlouhodobě nejaktivněji v extralize, což ukazují i data webu Hokej.cz. Hráči do 20 let dostali v Plzni v základní části více než osmiprocentní prostor na ledě, kdežto ostatní kluby se zde nevyškrábaly ani na pět procent.

Zajímá vás, kolik prostoru dává váš oblíbený tým juniorům, nebo jakou porci času dostávají hráči 30+?



Jdeme na to! 📈



Rozdělení času na ledě podle jednotlivých věkových kategorií v základní části sezony 2021-22. #TELH



Zdroj dat: https://t.co/Fw2JtGdQ11 pic.twitter.com/7hJ4rgzQd4 — Jiří Vítek (@JVitek94) March 29, 2022

Stejně tak Plzeň jednoznačně dominuje v kategorii do 25 let. Tito hráči jí v aktuální sezoně odehráli více než 50 procent času, kdežto u Českých Budějovic to nebylo ani deset procent (nejméně ze všech).

"Je super, že už teď v mládeži mohou kluci něco vyhrát. Tvoří se parta, zjišťují, jak se chovat a navzájem si pomoct. Profilují se noví lídři," hovoří Vlasák o důležitosti mládežnických play off. "Ale primární je, aby se kluci z dorostu a juniorky zapracovali do áčka," dodává.

To se v poslední době vedle mimořádného talentu Jiříčka povedlo ještě Davidu Kvasničkovi, Lukáši Kaňákovi, Martinu Langovi, Petru Kodýtkovi, Matyáši Kantnerovi, Filipu Přikrylovi či Filipu Suchému. Jakub Pour se touto cestou odrazil dokonce k nováčkovské smlouvě s Chicagem.

Už mnohokrát Vlasák říkal, že Plzeň je k plnění kádru z vlastních zásob "nucena" zčásti kvůli menší ekonomické síle. Nemůže si dovolit nákup velkých hvězd.

"Ale i kdybychom patřili k bohatým klubům, věřím, že bychom to dělali stejně," podotýká. Vlasák získal s Plzní na pozici sportovního manažera tři extraligové bronzy. V posledních dvou letech zažil vždy výbornou základní část, jenže potom brzké vypadnutí s dvanáctým, respektive jedenáctým týmem v předkole.

"To nás mrzí a do příští sezony se snažíme tým typologicky proměnit. Nicméně mladí budou dostávat šance nadále. Tak to je a bude," říká.

Momentálně Vlasáka vedle úspěšných play off dorostu a juniorů těší také účast plzeňských hokejistů v přípravě národního týmu před mistrovstvím světa. Indiáni mají v mužstvu Kariho Jalonena pětičlenné zastoupení, ve čtyřech těchto případech jde přímo o klubové odchovance.

A k nim se dají připočíst i zkušení reprezentanti Jakub Jeřábek a David Sklenička, rovněž s původem v Plzni. "Mladí kluci díky nim vidí, že když zamakají, mohou hrát hokej profesionálně. Znamená to pro ně vyhlídku, že práce na sobě má smysl," těší Vlasáka.

O vítězi dorostenecké extraligy se tedy může rozhodnout jíž zítra, finále juniorů odstartuje v sobotu. Už teď je známé, že nejvyšší soutěž hráčů do 20 let opustily Kladno, Chomutov, České Budějovice, Slavia a Havířov. Litvínov se zachránil v baráži proti Přerovu.