Plzeň kouzlí s mladými. Gulašův parťák dozrál ve Švédsku, vzadu válí supertalent

Přestože se v českém hokeji dlouhá léta oprávněně kritizuje špatná práce s mládeží a nedostatečné zapracování juniorů mezi dospělé, Plzeň se tomuto pohledu dlouhodobě vymyká. Ukazuje to i v aktuální extraligové sezoně, kdy bojuje o čelo výhradně s vlastními odchovanci. Znovu a opět má kde brát.

Když se podíváte do sestavy plzeňských indiánů, v každé formaci najdete minimálně jednoho odchovance. A zpravidla je jich tam více.

Plzeň opakovaně dává vlastním mladíkům šanci - a že by za to měla platit slabšími výsledky? Za posledních pět sezon získala třikrát bronz, pouze jednou vypadla už ve čtvrtfinále a v nedohraném ročníku 2019/2020 byla pátá po základní části. Ne, Plzni se tato cesta zkrátka vyplácí.

"S naším rozpočtem nepatříme v extralize k těm silnějším, takže tohle je pro nás naprosto klíčové," říká sportovní manažer Tomáš Vlasák. "Je to tvrdá práce všech trenérů v klubu i lidí ve vedení. Musíme si dál piplat mladé kluky, abychom je mohli v určitém počtu zabudovat," dodává.

Škoda jednoduše nemá peníze na to, aby si každý rok nakoupila drahé rozdílové hráče a vyhlásila útok na titul. "Když vezmu jako metu finále, my se tam dostaneme jednou za x let, kdežto několik klubů tam chce každý rok. My to chceme také, ale potrvá to," vysvětluje Vlasák.

"Je to naše filozofie a děláme pro ni vše," připojuje se kouč juniorů a šéf akademie plzeňské mládeže Petr Vojan. "Každý klub má své možnosti, u nás v Plzni chceme každý rok připravit dva až tři hráče z mládeže, kteří se zapojí k áčku," podotýká.

První muž klubu Martin Straka svým příchodem do managementu tuto cestu jednoznačně nastolil a plzeňských jmen pro extraligu od té doby povážlivě přibylo.

Skromná cesta s koncepcí

Beci Michal Moravčík a David Sklenička vyrostli pro reprezentaci, Lukáš Kaňák a David Kvasnička se uchytili v extralize. Pevnou součástí Plzně se stali útočníci Petr Kodýtek, Matyáš Kantner a Jakub Pour. A teď si svou cestičku k stabilnímu místu v kabině áčka prošlapávají další.

Plzeň sice se svým výběrem nemůže každý rok pomýšlet na titul, avšak zároveň se vyhýbá náročnému přebudovávání, které léto co léto potkává některá ambiciózní mužstva. Základní osu má jasně vybudovanou.

"Zase to není tak, že by ti kluci měli něco zadarmo, příležitost si musí zasloužit," zdůrazňuje Vlasák. "Ale už od žáků kluci vnímají, že šance v áčku za pár let může přijít. Vidí to u hráčů, které znají, kteří jsou jen trochu starší. Neskutečně je to motivuje," pochvaluje si Vojan.

Plzeňští mladíci vidí, že nemají proč ze Škody odcházet. Ze zlaté party juniorů z roku 2017 se jich do dnešního A-týmu prosadilo hned sedm.

"Role zkušených hráčů v áčku je pak v tomto procesu nezastupitelná. Když kluci vidí, jak se starší hokejisté chystají, co všechno dělají, má to obrovskou cenu," míní trenér plzeňských juniorů.

Po návratu Milana Gulaše, který si extraligu v posledních letech zcela podmanil, vyrůstají mladí útočníci často přímo v elitní formaci vedle něj. Žádná čtvrtá řada, kde by dostali pár minut. Takhle se už mezi dospělé vyloupli Kantner a Pour, letos po boku Gulaše září Filip Suchý.

Vlasák: Suchý se posunul o obrovský kus

To už není věkem junior, ale brzy třiadvacetiletý forvard se zkušenostmi z mládežnických šampionátů, americké mládežnické USHL nebo druhé nejvyšší švédské soutěže, kde hrál za Västerviks. V minulém ročníku se přes tehdy prvoligový Chomutov vrátil do mateřské Plzně.

V extralize nyní nastupuje s Gulašem a Tomášem Mertlem, s nímž se také díky bilanci devíti gólů a čtyř asistencí ve třinácti zápasech dělí o pozici druhého nejproduktivnějšího hráče Západočechů.

"Dostal u nás šanci už před odchodem do zahraničí, ale nebylo to takové, jak bychom si my i on sám představovali. Myslím, že mu strašně pomohl rok ve Švédsku, posunul se o obrovský kus dál a věřím, že ta jeho cesta vzhůru bude dále pokračovat," doufá Vlasák.

A že dostal od kouče Ladislava Čiháka místo hned v prvním útoku? "Milan (Gulaš) si k tomu samozřejmě řekne své, ale je to o tom, že tam zkoušíme typologicky vhodné hráče. Neznamená to však, že tam budou věčně. Postupně můžeme chtít, aby sami táhli jinou lajnu," doplňuje.

Jako Kantner a Pour, aktuálně ve třetí formaci s Davidem Stachem.

Působivý nástup Jiříčka na scénu

Dalším jménem, které se v souvislosti s Plzní poslední dobou velmi často skloňuje, je obránce David Jiříček. Hráč, který nastoupil za reprezentaci na Karjala Cupu proti Rusku ve věku šestnácti let a 345 dní, čímž se mu podařilo překonat dosavadní český rekord Rostislava Olesze.

Na konci listopadu oslavil sedmnácté narozeniny, ale i tak je aktuálně nejmladším hráčem, jenž se prohání po extraligových kluzištích. Navíc odehraje v průměru více než čtrnáct minut na zápas a má už tři body.

"To je hráč spadající do kategorie supertalentů. Je málo mladých kluků, kteří přijdou do áčka a můžou hrát z fleku. David je tím příkladem, takhle by měl vypadat mladík, když se přijde poprat o místo," vyzdvihuje Vlasák. Pokud Jiříček nepoleví, nepochybuje o jeho skvělé budoucnosti.

"Má obrovský talent a nadání, to je důležité, stejně však rozhoduje tvrdá práce. David nesmí podlehnout dojmu, že je vše jednoduché. V tom by ho měli vést i starší hráči a vrátit ho na zem, když bude potřeba," říká Vojan.

Jiříček je po Moravčíkovi, Skleničkovi, Kvasničkovi či Kaňákovi dalším produktem plzeňské školy obránců, kterou shora zaštiťují bývalí výborní beci Jaroslav Špaček a Jiří Hanzlík. V juniorce mezitím dozrává Špačkův sedmnáctiletý syn David, rovněž obránce.

"Co se týká herních vlastností a stylu hry, každý hráč je jiný. Málokdy se stane, že máte přesnou kopii otec a syn," odpovídá Vojan na otázku, zda se David potatil. Třeba i jeho zanedlouho spatříme v A-týmu Plzně.

Aktuální sezonu mají indiáni rozjetou znovu více než dobře a po šestnácti duelech jim patří v neúplné tabulce druhá příčka za suverénním Třincem. V úterý se Západočeši představí v extraligovém šlágru na ledě Liberce.