Plekanec se vrací na Kladno. S Jágrem podepsal dvouletou smlouvu

Hokejista Tomáš Plekanec se vrací do Kladna. Druholigový klub to v úterý oznámil na svém oficiálním webu. S Rytíři podepsal smlouvu na dva roky.

Zkušený centr, který odehrál v zámořské NHL přes 1000 zápasů, v minulé sezoně působil v extraligové Kometě. V létě ale oznámil, že kvůli vážnému onemocnění své maminky v klubu končí.

"Bylo to pro mě těžké rozhodnutí, ale měl jsem pro ukončení angažmá v Kometě vážné osobní důvody. Bohužel moje mamka onemocněla a rádi bychom jí s celou rodinou byli na blízku. Vím, že jí naše přítomnost hodně pomůže," vysvětloval Plekanec na začátku srpna.

O měsíc později už ho jako svoji novou posilu představilo Kladno, které letos z extraligy sestoupilo, ale plánuje se už v příští sezoně zase vrátit.

"Uděláme všechno proto, abychom postoupili. Věřím, že se nám to díky podpoře partnerů, města Kladna i fanoušků povede. Do klubu navíc přichází Tomáš Plekanec, který u nás bude působit dva roky. Jsme moc rádi, že jsme se domluvili, je to výborný a zkušený útočník," uvedl v tiskové zprávě majitel klubu Jaromír Jágr.

Plekanec ostatně nebude Kladno do vyšší soutěže vytahovat poprvé. Už v sezoně 2018-19, kdy se z NHL vrátil, pomohl svému mateřskému klubu k postupu.

Pak ale i díky partnerství s Lucií Šafářovou přesídlil do Brna a možná i kvůli jeho absenci Rytíři v dramatickém závěru sezony extraligovou příslušnost neudrželi.

"Znovu jsem ve stejné pozici, kdy chci pomoci Kladnu k návratu. Kvůli té aktuální situaci spojené s koronavirem však není jednoduché nic plánovat. Já jsem však rád, že jsem zpátky a uděláme všechno proto, abychom si postup zase zopakovali," uvedl Plekanec.

Nová sezoně Chance ligy startuje už tento víkend. Kladno ve svém úvodním duelu ročníku hostí v sobotu od 16:00 Kolín.