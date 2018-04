Není to šité horkou jehlou, říká majitel Komety o možnosti, že by nová hala stála na výstavišti

před 54 minutami

Brněnský šéf Libor Zábranský už nepočítá s tím, že by multifunkční aréna vyrostla v lokalitě za Lužánkami.

Brno - Majitel hokejové Komety Brno Libor Zábranský nevidí problém ve změně lokality výstavby nové multifunkční haly, která by místo za Lužánkami stála na výstavišti.

Kometa nechala za dva a půl milionu korun vypracovat k původní variantě všechny studie o provozování i ekonomickém využití. Plány ale ztroskotaly na nedořešených majetkověprávních vztazích s podnikatelem Liborem Procházkou, který tam má nemovitosti.

"Bavíme se nyní naprosto otevřeně o plánu B místo velodromu. Není náhodný a šitý horkou jehlou," řekl na dnešním setkání s novináři Zábranský. "Jsem rád, že se řeší tato varianta. Lužánky by měly být uzavřená kapitola. Jednání o nich se vedou tak dlouho, že musíme mít jako manažeři jiné plány," dodal majitel Komety.

O variantě na výstavišti, kde by stála na místě současného velodromu, se poprvé hovořilo už před šestnácti lety, kdy měla vyrůst v jihomoravské metropoli hala k mistrovství světa v hokeji 2004. Později se hovořilo o další lokalitě u kampusu v Bohunicích. Žádný projekt se ale nepodařilo tehdejšímu vedení města ani odstartovat.

Reálně zůstalo jen u rekonstrukce haly Rondo, kde se mělo odehrát mistrovství světa basketbalistek 2010. Z časových důvodů se ale stavbu nepodařilo dokončit a hlavní část šampionátu vyvrcholila v Karlových Varech.

K myšlence velodromu se vrátila Kometa před jedenácti lety už za působení Libora Zábranského v klubu. Ani tehdy ale neuspěla.

"Vztah k Lužánkám má spíše starší generace. Tam jsem začal bruslit a hokejová legenda Vlastimil Bubník mě učil střílet. Můj syn už zná Lužánky jen z mého vyprávění. Mladší generace k této lokalitě takový vztah nemá. A moc nezabral ani projekt a loterie pro nadaci Nový zimák za Lužánkami," tvrdí Zábranský, podle nějž současná DRFG aréna nevyhovuje kapacitně a nesplňuje podmínky ani pro kulturní akce.

"Pokud máme posunout Kometu dál a její fenomén má pokračovat, tak jedině s vidinou nové multifunkční arény. Kometa by ji využívala na 60 procent a zbývajících čtyřicet by sloužilo kultuře," poznamenal Zábranský, podle nějž by přepracovaný projekt měl počítat s kapacitou pro více než dvanáct tisíc diváků. Což je ideální varianta z pohledu potřeb Brna.

Zábranský nevěří tomu, že by změna lokality byla po obhájení titulu jen předvolebním slibem politiků. "Kometa je nyní tak silná, že na ní něco slibovat by byl sebevraždou. A stálo mě to už spoustu energie i financí. Nemám ve zvyku uhýbat," dodal Zábranský.

Podle primátora Brna Petra Vokřála (ANO) by mohla hala za 1,4 miliardy být hotová v roce 2022. Na jejím financování by se podílel stát, město, kraj a soukromý sektor. Velodrom se ještě předtím přesune do lokality na Hněvkovského ulici.