Piráti zažehnali nejhorší krizi. Klub uhradil závazky městu, zaplatí i hokejistům

před 28 minutami

Vedení hokejistů extraligového Chomutova našlo cestu z neuspokojivé finanční situace, do níž se klub v poslední době dostal. Jak uvedl na klubovém webu výkonný ředitel Stanislav Mikšovic, byly uhrazeny závazky, které měli Piráti vůči městu, vedle toho se podařilo najít společnou řeč i s hráči, jimž klub dluží na výplatách.

Severočechům, jimž v tabulce patří na začátku poslední čtvrtiny základní části předposlední příčka, dokonce hrozilo, že kvůli dluhům nebudou moci nadále užívat Rocknet arénu, v níž trénují, hrají domácí zápasy a jež je také sídlem klubu.

Situace se nyní změnila. "Předchozí dny byly hodně náročné, ale díky řadě jednání a vstřícnosti partnerů jsme uhradili veškeré závazky vůči městu," oznámil Mikšovic.

Provozovatelem zimního stadionu na Zadních Vinohradech je společnost Kultura a Sport Chomutov. "Klub nám dlužil zhruba tři miliony korun," přiblížila pro MF DNES výši závazků její jednatelka Věra Fryčová. "A kdyby je nezaplatil, mělo by to další dopady. Mám ale signály, že všechno bude splaceno. Nejpozději v pátečním výpisu z účtu to zjistíme," řekla Fryčová.

Podobně důležitá ale byla rovněž dohoda se zástupci hráčů během dnešní dopředu avizované schůzky, jíž se vedle Mikšovice zúčastnil také hlavní trenér a zároveň i sportovní manažer Vladimír Růžička starší.

"Informoval jsem kluky, jaká je aktuální situace, a se svolením majitele jsem jim navrhl řešení. Naše situace se nevyřeší ze dne na den, ale momentálně můžeme garantovat uhrazení části závazků vůči hráčům. Povedeme další jednání tak, aby se vše co nejdříve narovnalo," uvedl Mikšovic.

Hráči věří, že klubové vedení dostojí svým slovům. "Je pravda, že jsme se s vedením dohodli na řešení, které jako kabina akceptujeme," přitakal čtyřicetiletý útočník Radek Duda, který je nejzkušenějším členem týmu a byl diskuzi osobně přítomen.

Chomutovský klub se do finančních potíží nedostal zdaleka poprvé. Kvůli neuhrazeným závazkům mu v minulosti hrozila i ztráta extraligové licence, se všemi problémy se ale dokázal nakonec vypořádat.