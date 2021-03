Bekhendy, žabičky, lahůdkové akce. Hokej je pro Vránu únikem a terapií, míní Vůjtek

Závěr základní části vynechal kvůli úmrtí manželky, tragická událost zasáhla psychiku celého třineckého týmu. Do play off hokejové extraligy už ale kapitán Petr Vrána naskočil naprosto připravený a svými kouzly na ledě Ocelářům výrazně pomáhá k dosavadnímu hladkému průběhu čtvrtfinále proti Kometě.

Třinečtí hokejisté rozjeli sezonu rekordní bodovou šňůrou dvaceti zápasů v řadě, ale postupem času se na ně dotáhla Sparta. S ní také Oceláři nakonec bitvu o prvenství v základní části extraligy prohráli kvůli sérii čtyř porážek na přelomu února a března.

Umístění v tabulce šlo tou dobou ale na druhou kolej. Úřadující šampioni z roku 2019 byli v myšlenkách se svým kapitánem Petrem Vránou, kterému zkraje března náhle odešla manželka Lindsey, s níž se seznámil v Kanadě už během svých juniorských hokejových let.

Vrána dostal od klubu veškerou podporu a neomezený čas na vypořádání s tíživou situací. Díky přímému postupu do čtvrtfinále mělo celé mužstvo téměř dvoutýdenní pauzu od zápasů, odpočalo si a skvěle se připravilo na play off.

Kometu, jež se místo přestávky prokousávala těžkým předkolem proti Vítkovicím, přivítal Třinec mezi nejlepší osmičkou dvěma jednoznačnými výhrami 5:0 a 7:2 na domácím ledě. S kapitánem zpět na své dračí lodi a také s neobyčejně semknutým herním projevem.

"Předně musím říct, že se mi o tom hovoří těžce, protože moc takových případů neznám. Možná se mančaft více semknul, ale velice dobře hrál už předtím. Na tu událost doplatili tím, že jim unikl Prezidentský pohár, nicméně je to pryč. Celý tým chce Petrovi určitě pomoct z krize, kterou prožívá," hodnotí bývalý špičkový trenér Vladimír Vůjtek starší.

Oceláři v den tragické události odložili zápas s Litvínovem a nakonec si s ním vyměnili i pořadatelství. Rovněž s Mladou Boleslaví hráli v důsledku posunu termínu venku místo domácího prostředí. "Mělo to svůj vliv. Navíc psychická stránka byla na bodu mrazu," odhaduje Vůjtek.

Na Brno ovšem Třinec o víkendu vlétl jako velká voda. V prvním utkání vedl ve druhé minutě už 2:0, v druhém duelu otočil ještě v úvodní třetině nepříznivý stav a další branky sypal nenasytně až do poslední minuty. Repríza finále extraligy 2018 se zatím hraje podle ocelářských not.

"Čekal jsem to. Brno hrálo v předkole s Vítkovicemi na doraz, doslova si vyšťavilo svou první pětku. Byla tam prodloužení, a když vám klíčový hráč hraje opakovaně třicet minut za zápas, musí se to projevit. Navíc to není obránce, ale útočník," mluví Vůjtek o Američanu Peteru Muellerovi.

Ve dvou zápasech v Třinci zapsal nejproduktivnější hráč základní části jedinou asistenci, nepůsobil svěžím dojmem. "Nejen na něm zanechalo předkolo stopy. Někdy je výhoda, že jdete do play off rozehraní, ale ne když máte mužstvo postavené na jedné pětce," pokračuje bývalý kouč národního týmu.

Polovinu gólů nastříleli Oceláři v přesilovkách, úspěšnost v nich vytáhli na čtyřicet procent. "Celou sezonu hrají tyto situace dobře. Mají šikovné hráče, nejen v první formaci, i když ta dominuje," popisuje Vůjtek.

Nemoc vyřadila předpokládanou brankářskou jedničku Jakuba Štěpánka, nicméně Ondřej Kacetl se chytil, v druhém utkání navíc pocukroval stabilní výkon senzačním zákrokem lapačkou proti Martinu Zaťovičovi. "Vypadalo to na Achillovu patu Třince, ale chytá velmi dobře. Musím říct, že tam slabina zatím není," podotýká třiasedmdesátiletý odborník z Ostravy.

A Vrána? Naladil se do play off módu, ve kterém po přesunu ze Sparty táhl Třinec za titulem před dvěma lety. V prvním zápase přichystal pro Martina Růžičku důležitý třetí gól na zlatém podnose. Klička obránci, žabka přesně na hůl a kanonýr měl odkrytou branku.

V neděli podobně přihrál na gól Matěji Stránskému. Dokonalá práce rukama před brankovištěm a trefa na 2:1 pět sekund před první sirénou. Ve druhé třetině brilantně vyřešil přečíslení tři na dva, do prázdné brány zakončoval pro změnu Růžička. Čtvrtou asistenci v sérii přidal Vrána v přesilovce ve třetím dějství nedělního mače.

"Je to hráč mého gusta, moc pěkně se na jeho hru dívá," chválí Vůjtek. "Všechny hokejové dovednosti má na vysoké úrovni. Technický hráč, jenž umí číst hru, uvolnit se a z toho uvolnění potom přihrát do gólové šance. Bekhendy, žabičky, to je jeho. Lahůdka pro oko diváka," rozplývá se muž, který v extralize vedl Vítkovice, Zlín a před dvaceti lety také Třinec.

Zejména v úvodu série Kometa po Vránovi šla. Otřepal se po tvrdém zákroku Rhetta Hollanda, po hitu Michala Gulašiho první duel nedohrál. Okamžitě se za něj v potyčce postavil Stránský. "Pochopitelně. Vrána je jeden z klíčových hráčů, musí si ho chránit," komentuje Vůjtek.

Po zápase Vrána i třinecký trenér Václav Varaďa uznali, že nešlo o faul. Oba hráči si situaci v dobrém vyříkali ještě v neděli, kdy už byl kapitán Třince s bohatými zkušenostmi ze zámoří, evropských lig i mistrovství světa zase v plné síle.

"Hokej je pro něj formou terapie, je to takový únik z toho, co se mu stalo. Aby na to zapomněl nebo spíš na to pořád nemyslel, jde k tomu, co ho nejvíce baví. Tam se odreaguje, přijde na jiné myšlenky," soudí Vůjtek.

Za Vránou se dlouhá léta táhla série prohraných finále. Vše začalo už v juniorce v Kanadě, s Halifaxem byl v QMJHL dvakrát druhý (2003, 2005). Stříbro získal dále v extralize s Vítkovicemi (2010, 2011) a v KHL se Lvem Praha (2014) a Kazaní (2015). Posedmé se mu to přihodilo se Spartou v Lize mistrů před čtyřmi lety.

Finálové prokletí zlomil ve 33 letech s Třincem. "Měl a pořád má skvělou kariéru. V poslední době to v extralize naplno ukazuje," dodává Vůjtek k hráči, který má doma i bronzovou medaili z MS juniorů v roce 2005.

S Oceláři může letos směle pomýšlet na druhý zlatý zářez. Třetí krok k postupu do semifinále hodlá třinecká družina učinit dnes v Brně. Zápas se startem v 19 hodin vysílá živě stanice O2 TV Sport.