Nachází okénka a rozjíždí akce Kovářovi s Gulašem. Jsou na jiné úrovni, hlásí Straka

před 1 hodinou

Po urputně bránící Olomouci mají plzeňští hokejisté v semifinále proti Třinci mnohem více příležitostí k smrtícím útokům. Zejména Jan Kovář a Milan Gulaš pak dohrávají akce do prázdné branky. Pod dvěma góly hvězdného dua je podepsaný Petr Straka, jenž rok po baráži s Jihlavou zažívá v play off zcela opačné pocity.

Odvezli jste si z Třince vedení v sérii 2:0. Je to nadplán?

Chtěli jsme vyhrát oba zápasy. Nejeli jsme sem s tím, že když vyhrajeme první zápas, ten druhý prohrajeme. Je to skvělý výsledek, ale ne nadplán.

V obou zápasech jste vedli po první třetině 2:0, ale na startu druhého utkání jste působili klidněji. Hráli jste víc zezadu?

Asi ano, ale oni na druhou stranu trochu přidali. Třinec má ofenzivní sílu velkou, my to víme a musíme to respektovat. Od toho se pak zápas odvíjel, oni do toho vstoupili také dobře a hrálo se v obrovském tempu. Klíčové byly naše dvě využité přesilovky.

Obě branky v první třetině padly po nádherných akcích. Při té první jste pomohl vybojovat puk pro Václava Nedorosta, že?

No vybojovat… Spíš jsem ho šikovně ztratil. (úsměv) Dostal jsem to při rozjezdu, neměl jsem pořádně komu nahrát a snažil jsem se to zavézt do strany na mantinel. Rychle mě zavřeli, strčili mi do toho hokejku, vyjelo to více za mnou, než jsem chtěl. Ale naštěstí tam byl Venca, rozdal to dál a pak už to dostali kluci, kteří hrají trochu na jiné úrovni. (smích)

Tedy Jan Kovář a Milan Gulaš. V prvním utkání jste jim také rozjel akci čtyři na jednoho a sledoval jste, jak si to v závěru dají.

To jsem jen čekal, co se stane. Všichni jsme viděli, co umí, my to vidíme každý den na tréninku. V té situaci z prvního zápasu by to byl Kovárna ještě schopný vrátit Gulimu do prázdné branky. V obou zápasech to výborně zakončili, díky bohu za to.

Vy proměňujete přesilovky s lehkostí, ty třinecké jsou upracované. Je to zatím hlavní rozdíl mezi soupeři v semifinálové sérii?

Asi ano. V obou zápasech jsme dali v přesilovkách víc gólů než oni. V play off je ten hokej vyrovnaný a rozhodují drobnosti. Musíme pokračovat v dobré hře speciálních formací.

Dobře vám vychází i vysoké napadání třinecké rozehrávky. Jdete do toho víc po hlavě, když vidíte, kolik chyb Třinec kupí?

Hrajeme to takhle celou sezonu a snažíme se toho držet i proti nim. Pokračujeme v tom, ale musíme být opatrní, abychom nepropadli a aby nás Třinec nepřečíslil. Má šikovné útočníky na přečíslení. Je to od nás takové kontrolované riziko.

Vy osobně hrajete play off po šesti letech. Jak si to užíváte?

Strašně moc. Hrozně jsem se na to těšil, naposled jsem hrál play off v kanadské juniorce, v mužích je to premiéra. V juniorech jsem se vždy dokázal vyhecovat a hrát v play off ještě lépe. Každý to tak asi má, dvanáct měsíců se pracuje a je čas to zúročit.

Vyburcovala vás vyhraná série na sedm zápasů s Olomoucí?

Určitě. Byla to hrozně těžká série. Možná doteď si dost lidí neuvědomuje, jak výborný hokej Olomouc hrála. Slyším ohlasy, že to bylo spíš námi, že jsme to neukončili dříve. Ale oni hráli opravdu fantasticky, bylo to těžké a můžeme z toho jedině těžit.

Hraje se útočníkovi lépe proti týmu, jako je Třinec?

Je to tak. Olomouc to měla více postavené na defenzivě a urputnosti. Za celou sérii s ní jsme neměli tolik přečíslení jako v prvních dvou zápasech v Třinci. Jsou tam situace, kdy se to otevírá mnohem více.

Je pro vás boj o finále satisfakcí za loňskou nepovedenou baráž s Jihlavou, kam jste během sezony právě z Plzně odešel?

Je to velký rozdíl. Tohle je radost hrát, převažuje radost z hokeje. V baráži jsou to jiné starosti, obrovský stres. Člověk vidí na zimáku každý den na těch lidech, jak jsou ve stresu a mají někdy až strach, jak to dopadne. Vůbec se to nedá srovnávat.

Jak udržet v hlavě stejné nastavení i za stavu 2:0 pro vás?

Máme zkušené mužstvo na to, abychom to ukočírovali. Hraje se na čtyři zápasy, máme dva, nic není hotovo, všechno se dá ztratit. Musíme pokračovat v tom, co hrajeme, a možná to doma ještě zlepšit. Výhry v Třinci jsme si užili, ale od pátku jdeme zase do práce.

Co očekáváte od domácích fanoušků po skvělém rozjezdu?

Těšíme se na ně, jsou výborní. Pro mě byl odmala sen pro ně hrát a teď se mi to v play off plní. Obrovsky se na to těšíme.