Vykoupil se za milion, teď dostal výpověď z vyšší moci. Nenechám to tak, říká Šidlík

Hokejový obránce Petr Šidlík dostal od Hradce Králové výpověď a hrozí mu, že minimálně na necelé dva měsíce zůstane bez peněz. Mountfield odstoupil od smlouvy kvůli koronavirové epidemii, jež způsobila předčasný konec sezony, a přestože tím postupuje v souladu s právem, volá hráč po větším respektu a solidaritě.

Hokejová Tipsport extraliga skončila z důvodu nebezpečí šířící se nákazy koronavirem dříve, než měla. Hradec odehrál v předkole play off jen dvě utkání proti Karlovým Varům a ve čtvrtek 12. března se dozvěděl, že žádné další už v sezoně 2019/20 nepřidá.

Hráčské smlouvy sice běžně platí do konce dubna, nicméně Mountfield se u pěti hokejistů včetně Šidlíka rozhodl pro okamžitou výpověď.

Využil třetího bodu ze závěrečných ustanovení standardní smlouvy, kde stojí, že klub může kontrakt vypovědět z důvodu zásahu vyšší moci nebo přerušení ligy. Koronavirus, respektive vládní vyhlášení nouzového stavu zde zastupuje onu vyšší moc, kvůli které došlo k přerušení a nakonec i ukončení extraligy.

"Jsem docela v šoku. Byly i další alternativy, tohle jsem nečekal. Chápu, že i pro klub je to těžká situace, ale nevidím důvod, proč by nás měli takhle vyhazovat například místo nějakého kompromisu," diví se Šidlík.

Okamžitou výpověď dostali spolu s ním další obránci Tomáš Linhart, Oskars Cibulskis, Oscar Eklund a útočník Lukáš Žejdl, kteří měli podle vedení Hradce v klubu po sezoně i tak skončit.

"Neříkám, že jsem na to pyšný, ale my bojujeme o ekonomické přežití klubu," reagoval v minulém týdnu pro deník Sport spolumajitel Hradce Miroslav Schön. Naopak prezident České asociace hokejistů (CAIHP) Libor Zbořil označil takový postup klubu za "vyčůranost".

Nikdo nic neví. Nemám jistotu příjmu

"Na základě prvotní právní analýzy jsme připraveni provést zneplatnění takovéto výpovědi prostřednictvím smírčí komise Českého svazu ledního hokeje, případně u soudu," prohlásil Zbořil v tiskové zprávě asociace. Do jejích rukou svěřil svůj případ také Šidlík.

Teď 26letý zadák čeká, jak se situace a jednání vyvinou. "Já tomu moc nerozumím, takže jsem se obrátil na asociaci, kterou si platím. Smlouva je sice jedna věc, ale na druhé straně by se měla projevit solidarita a určitý respekt. Nenechám to tak, rozhodl jsem se to řešit," říká.

Z informací, které Šidlík dostal od hradeckého vedení, vyplynulo, že dostane za březen zaplaceno jen zčásti a za duben vůbec. "Nemám ani nikde podepsanou smlouvu na příští sezonu, nemám jistotu žádných peněz," přiznává bývalý kapitán juniorské reprezentace.

Pokud Šidlík v blízké budoucnosti podepíše s extraligovým týmem, standardní nová smlouva by mu běžně platila od prvního květnového dne. Jenomže v aktuální mimořádné situaci žádný klub neví, kdy bude moct s hráči skutečně zahájit přípravu před ročníkem 2020/21.

Na Slovensku, kde jsou podmínky v nejvyšší hokejové soutěži daleko skromnější, se někteří hráči smiřují s tím, že mohou zůstat bez peněz klidně až na půl roku. Útočník Ján Sýkora se proto nechal zaměstnat coby stavební dělník. Hokejku vyměnil alespoň na čas za lopatu.

"Rozumím tomu," přikyvuje Šidlík. "Přijdete o příjem a pokud nevíte, co do budoucna, a navíc musíte živit rodinu nebo platit hypotéky, je třeba se něčím živit. Přihlásit se na pracák vám to nejspíš nevykompenzuje," doplňuje hokejista, který v minulosti strávil tři sezony v Kanadě.

Milionová investice do vlastní osoby

Karanténu tráví Šidlík u rodičů ve vesnici. "Dělám nějaké věci kolem baráku, abych byl aspoň chvilku venku. Jinak jsem hlavně doma, tak abych dodržoval nařízení," popisuje. O novém zaměstnání zatím nepřemýšlí a čeká, co přinesou nejbližší týdny.

"Není to psychicky jednoduché. O žádné nabídce teď nevím, je to až hluché období. Kdyby dlouho nic nepřicházelo, budu muset přemýšlet, co dál. Nikdo neví, co se bude dít," tvrdí Šidlík, který hrál extraligu za Karlovy Vary, Chomutov, Jihlavu, Vítkovice a Hradec.

Při přestupu z Jihlavy do Vítkovic v roce 2018 se musel sám vykoupit, neboť mu v Dukle ještě běžela smlouva. Za tabulkové odstupné nechal svému mateřskému klubu 900 tisíc korun, jednatel Jihlavy Bedřich Ščerban požadoval ještě 300 tisíc navíc.

"Zaplatil jsem tehdy sám za sebe milion a 200 tisíc korun. Pomohli mi i rodiče a doteď ty peníze splácíme. Nikdo z klubu to neplatil," vzpomíná Šidlík. Tehdejší realitu chápal a nikomu ji nezazlíval, přesto i v tomto kontextu to teď vypadá, jako by lehce bizarní situace přitahoval.

"Asi to mám někde napsané, nedokážu si to vysvětlit. Bohužel, tak to je, takový je život," usměje se důrazný bek. Doufá, že od Hradce nakonec dostane alespoň část březnové a dubnové výplaty.

Ostatně prezident Českého hokeje Tomáš Král a ředitel extraligy Josef Řezníček v úterním dopise doporučili klubům, aby nepovídaly hráčské smlouvy z důvodu omezení vyvolaných pandemií a snažily se najít s hokejisty vzájemnou dohodu.