Patera tvrdě kritizoval sudí: Všichni víme, že to nebylo fér, rozhodl někdo jiný

Trenér hokejisté Mladé Boleslavi Pavel Patera po porážce v rozhodujícím sedmém semifinále play off extraligy s Třincem nepřímo zkritizoval rozhodčí Oldřicha Hejduka a Pavla Hodka, kteří Středočechy podle jeho mínění několikrát zásadně poškodili.

"Vypadli jsme, musíme pogratulovat Třinci k postupu do finále, ale všichni víme, že to nebylo fér. Zápas rozhodl úplně někdo jiný," uvedl Patera pro O2 TV.

"My jsme na kluky hrdí, odmakali celou sezonu a je škoda, že se to neodehraje fér v sedmém zápase. Tohle je hnus, tomu se člověk musí jen smát

Mladoboleslavští se hodně zlobili již ve 13. minutě, kdy rozhodčí neuznali branku Marise Bičevskise pro předcházející sporný kontakt Jana Stránského s gólmanem Ondřejem Kacetlem před brankovištěm.

Ještě více je pak rozzlobila situace ve 47. minutě, kdy se při třinecké přesilovce pět na tři dostal Bičevskis do brejku, ale při zakončení jej evidentně zasáhl do rukou "sekerou" Tomáš Marcinko. Místo, aby dostali hosté trestné střílení, Třinec z protiútoku o pár vteřin později výhodu využil a Martin Růžička vstřelil vítězný gól.

"Bylo tam více věcí, pak to kompenzují. Hrůza. Škoda, že zkazí takovou sérii. Měli jsme prohrát normálně, ale tohle je… Škoda, že to skončilo takovou kaňkou, to jsme si nezasloužili," hledal Patera těžko slova.

"Třinec za to nemůže, dnes rozhodl někdo jiný a vidí to celá republika. Jestli to takhle chceme vést dále…" kroutil hlavou olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa.

Poprvé v trenérské kariéře dostal trest do konce utkání a byl vykázán ze střídačky. "Tam je arogance. Člověk se na něco zeptá a on (rozhodčí) se baví úplně o něčem jiném. Jak pak mají mít autoritu, když ti nedokážou vysvětlit, na co se ptáte? To je hrozné," uvedl bývalý vynikající útočník.

Trest inkasoval za to, že se rukou snažil odjíždějícího rozhodčího Hejduka zastavit. "Nejdříve ukáže dvě minuty, pak najednou trest do konce. Nerozumím tomu," podotkl Patera.

Kritická slova na adresu rozhodčích podle Patery nebyla jen jeho stanoviskem, podobně zápas hodnotili i další členové realizačního týmu, vedení Bruslařů i hráči. "Všichni to vidíme stejně. Já mluvím za všechny, takhle jsme se dohodli a já byl ten šťastný, který byl vybrán to takhle všechno říct," vysvětlil Patera.