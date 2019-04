Pardubice se posunuly k záchraně, zdolaly České Budějovice 2:0. Kacetl má třetí nulu

před 55 minutami

Hokejisté Pardubic vyhráli v 7. kole baráže o extraligu na domácím ledě nad Českými Budějovicemi 2:0 a udělali další krok k záchraně v nejvyšší soutěži. Po šesté výhře ze sedmi zápasů mají před třetím Chomutovem náskok 11 bodů. Duel nabídl spoustu šancí, ale jen dvě branky. Skórovali Patrik Poulíček a Luboš Horký. Pardubický brankář Kacetl vychytal třetí čisté konto v baráži.

"Kluci hrají strašně dobře dozadu, to hodně pomáhá, a navíc nám to tam padá. Neřekl bych, že jsme něco změnili, děláme všechno stejně, ale je to o kompletní pomoci celého týmu směrem dozadu," řekl Kacetl.

Ačkoliv v první třetině zápasu gól nepadl, diváci viděli mnoho šancí na obou stranách. Pomohla k tomu i častá vyloučení. Motor si paradoxně největší šance připravil při pardubických přesilovkách, kdy Kacetl zlikvidoval šance Dančišina i Plášila a unikající Heřman pálil vedle. Dynamo mohl v početní výhodě poslat do vedení Hovorka, ale netrefil prázdnou branku a dorážejícího Rolinka vychytal Kváča.

Pardubice nezužitkovaly ani dvě zkrácené přesilovky pět na tři a v závěru první části si Kváča poradil i s velkou možností Machaly. Českobudějovický brankář odolával až do 22. minuty, kdy ho po přečíslení překonal Poulíček. První gól odstartoval sérii pardubických možností, během které nepochodil Rolinek a Ihnacak po kličce nestihl zasunout puk do odkryté klece. Gólovou radost sebral Kváča i Klozovi.

Velké šance se střídaly na obou stranách a blízko k vyrovnání byli při budějovickém tlaku Gilbert a Heřman, ale ani jeden nedokázal dorazit kotouč za sedícího Kacetla. I Pardubice zahrozily v oslabení, kdy váhajícího obránce obral o puk Machala, jenže Kváča zareagoval včas. Pardubický útočník se ocitl sám před brankou i na začátku třetí části v přesilovce a tentokrát mířil vedle.

"Cokoliv řeknu, bude lež, takže nebudu říkat vůbec nic. Prohráli jsme, nedali jsme gól a odjíždíme s prázdnou," prohlásil trenér Motoru Václav Prospal, jehož tým má se ztrátou 13 bodů na druhé Kladno s pěti duely do konce už jen teoretickou naději na postup.

Remízový stav pak mohl zajistit Karabáček, který si odpykal dvouminutový trest za průpovídky k rozhodčímu, ale samostatný únik pořádně ani nezakončil. A brzy litoval, protože ve 46. minutě ujeli do přečíslení Machala s Horkým a druhý jmenovaný zvýšil na 2:0. Machala byl v hlavní roli i při další šanci, když v oslabení ujížděl s Hovorkou jen proti Kváčovi, ale gól znovu nedal. Na konečném výsledku to nic nezměnilo, Dynamo dvougólový náskok udrželo.

"Budějovice kousaly, bylo to těžké, takže jsme strašně rádi, že jsme to zvládli. Byli jsme rádi, že nám tam spadl druhý gól, protože šancí jsme měli plno. Musím pochválit Kváču, protože chytal neskutečně a držel je celou dobu ve hře," dodal Kacetl.

7. kolo baráže o hokejovou extraligu:

HC Dynamo Pardubice - ČEZ Motor České Budějovice 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Poulíček (P. Sýkora, Eklund), 46. L. Horký (Machala, Poulíček). Rozhodčí: Kubičík, Lacina - Bryška, Lederer. Vyloučení: 7:8. Bez využití. Diváci: 9185.

Pardubice: Kacetl - Holland, Eklund, Schaus, J. Mikuš, Nedbal, Porseland - P. Sýkora, Ihnacak, M. Kratochvil - Hovorka, Bubela, Rolinek - L. Horký, Poulíček, Machala - J. Kloz, Marosz, Perret. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.

České Budějovice: Kváča - M. Jandus, Pýcha, Plášil, Kutlák, Vydarený, Kachyňa - Karabáček, Gilbert, Z. Doležal - M. Beránek, Šimánek, Babka - M. Novák, R. Přikryl, P. Novák - M. Čermák, Doktor, M. Heřman - Dančišin. Trenéři: V. Prospal st., Totter a S. Hrubec.