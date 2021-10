Pardubice vyhrály po nájezdech v Třinci a vedou extraligu, nezaváhala ani Sparta

Po konci dodavatele Bohemia Energy začínají přicházet podobné zprávy i od menších subjektů s desítkami tisíc zákazníků. Podle serveru SeznamZprávy oznámil konec také Kolibřík Energy spadající pod společnost Skautská energie. Informace o konci dodavatele uvádí firma i na svém webu.

"Podle našich informací se bohužel v následujících dnech chystá přistoupit k ukončení dodávek plynu a elektřiny i náš současný dodavatel Kolibřík Energie," stojí na webových stránkách. "Jsme si závažnosti situace plně vědomi, chápeme, jak dopadá na jednotlivé domácnosti, a děláme, co je v našich silách, abychom ji pro Vás vyřešili co nejlépe a co nejrychleji," slibuje Skautská energie.

Kolibřík ukončí dodávky 18. října, zákazníci po tomto datu automaticky přejdou na takzvaného dodavatele poslední instance, uvedla firma na webu.