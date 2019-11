Pardubice vyhodily nedávného hrdinu. Měl špatný vliv na mužstvo, prohlásil trenér

Devátou prohru z posledních deseti utkání si dnes v extralize připsali hokejisté Pardubic. Přitom na ledě Kladna vedli 2:0.

Před polovinou základní části uzavírají extraligovou tabulku a zatím vše nasvědčuje tomu, že budou stejně jako v minulé sezoně prožívat nervy spojené s udržením mezi elitou. Jenže tentokrát už nelze zachránit situaci povedenou baráží, poslední tým sestupuje přímo.

Pardubice přitom měly zápas dobře rozehraný a vedly 2:0. Jenže nakonec Východočeši po porážce 2:3 nebrali ani bod. "Je to šílený a není to poprvé, co dobře rozehraný zápas ztratíme ve třetí třetině. Dělali jsme strašné chyby, takhle nemůžeme vyhrávat," řekl asistent trenéra Petr Čáslava.

"Pořád si říkáme, že musíme hrát hlavně do obrany. A stejně pak uděláme takové hrubky. Individuální chyby nás srážejí," uvedl bývalý reprezentační bek.

Mezi chyby z kategorie velkých lze zařadit dva zcela zbytečné tresty zkušeného útočníka Roberta Kousala ve třetí třetině, které výrazně napomohly Rytířům k obratu. "Tohle se nemůže stávat, zvlášť takhle zkušenému hráči… Zkazilo to jeho výkon, protože jinak hrál dobře," přiznal Čáslava.

V průběhu druhé třetiny napálil navíc dvakrát horní tyčku Jan Mandát. I proto se Východočeši neodlepili ode dna. Litvínov, který je na tom bodově stejně, jim to přitom nabídl vysokou prohrou 2:6 v Hradci Králové.

"Je to ubíjející. Ještě za námi ale není ani půlka sezony, nic není ztraceného. Musíme se s tím porvat, nikdo jiný nám nepomůže," zdůraznil Čáslava.

Hlavní kouč Radek Bělohlav pak poodkryl důvody nečekaného odchodu zkušeného slovenského útočníka Marka Hovorky, který Dynamo bez podrobností oznámilo v sobotu. Hovorka byl přitom hlavní postavou týmu v boji o setrvání v extralize na konci minulé sezony.

"Špatný vliv na mužstvo, incident během posledního zápasu se Zlínem. Myslím, že ani jeho výkony neodpovídaly jeho postavení, které měl v týmu. Myslím, že nám chybět nebude," uvedl Bělohlav.

Proti mužstvu se čím dál více obrací i část fanoušků. "Nedivím se jim, že jsou naštvaní. Z naší situace je ale frustrovaný každý a všechny to štve. Chceme s tím něco udělat, jenže to prostě nejde a už to trvá dlouho," uznal Čáslava.

"Mít kouzelný prsten, tak s ním otočím. Řešení tu ale není, což je nejvíc ubíjející. Člověk neví, jak z toho ven. Musíme jít trénink od tréninku a zápas od zápasu a dostat se z toho sami," dodal asistent trenéra.