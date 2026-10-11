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Sport

Pardubice ve šlágru uťaly úžasnou sérii Třince. Chybělo mu jen šestnáct vteřin

Sport
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Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v utkání 10. kola extraligy nad Třincem 5:4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních devíti zápasech bez ztráty od začátku sezony.

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Pardubický Jan Mandát (vlevo) slaví gól, kterým v prodloužení rozhodl zápas s TřincemFoto: CTK – Taneček David
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Do první reprízy finále minulého extraligového ročníkuvstoupili lépe Východočeši, kteří se v 5. minutě dostali do vedení. Po přihrávce Smejkala nezaváhal Tomášek a poprvé překonal brankáře Kacetla.

Vzápětí hráli domácí přesilovku, ale prosadili se až později. A to v 11. minutě, kdy zblízka tentokrát zakončil Smejkal. Hosté svou početní výhodu nevyužili, a tak prohrávali po první třetině o dvě branky.

Po přestávce Oceláři hned reagovali, když rychlé přečíslení zakončil úspěšně Ondřej Kovařčík. V další třinecké šanci se objevil jeho bratr Michal, který trefil brankovou konstrukci pardubické branky. Ve 25. minutě už Třinec vyrovnal, když za pouhých 12 vteřin přesně mířící Kubiesa využil přesilovku.

Za Dynamo mohl odpovědět Stránský, jenž v přesilovce zakončil těsně mimo. Střeleckou převahu však měli ve druhé třetině hosté, Hudáček trefil pouze tyčku. A na konci druhé části hry pak Hudáček dokonce skóroval, jenže sudí situaci kontrolovali u videa a tento gól neuznali. Puk za brankovou čáru totiž přešel až po vypršení času po druhou třetinu.

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Ve 45. minutě se Pardubičtí vrátili do vedení, když Kelemen bekhendem překonal Kacetla. Následovala přesilovka Dynama, během které paradoxně udeřili hosté. V oslabení předložil Ondřej Kovařčík puk pro Adámka a ten zblízka vyrovnal.

V další nadějné situaci neuspěl Kubiesa, ale od 54. minuty už Oceláři vedli. Do puku se opřel obránce Musil a upravil na 4:3 z pohledu Třince. Domácí tým pak hrál přesilovku, ale vyrovnání se nedočkal.

Dynamo odvolalo brankáře a po vyloučení třineckého Kocha 68 vteřin před koncem třetí třetiny hrálo navíc v šesti proti čtyřem. Pardubice se dočkaly 16 vteřin před sirénou, když za Kacelta zapadla dělovka Čerešňáka. V prodloužení rozhodl skvělou individuální akcí Mandát.

10. kolo hokejové Tipsport extraligy:

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HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 5:4 v prodl. (2:0, 0:2, 2:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Tomášek (Smejkal, M. Stránský), 11. Smejkal (Gazda, Tomášek), 45. Kelemen (Poulíček), 60. Čerešňák (Červenka, Tomášek), 63. Mandát (Čerešňák, T. Nosek) - 21. O. Kovařčík (A. Nestrašil, Marinčin), 25. Kubiesa (L. Hudáček, Pyrochta), 47. Marian Adámek (O. Kovařčík, A. Nestrašil), 53. D. Musil (P. Chlán, D. Voženílek). Rozhodčí: Pražák, Zeliska - Hnát, Rampír. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváků: 10.023.

Banes Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. M. Beránek, 20. Lantoši (Hoch, Pýcha), 39. Ahl (N. Olesen, Štencel), 47. Zachar (Nordsäter, M. Toman) - 5. Lenc (T. Galvas, A. Najman), 11. O. Procházka (Petrovský, Faško-Rudáš), 44. Kachlíř (Rychlovský, A. Musil). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Thuma, Zíka. Vyloučení: 4:5, navíc M. Beránek - Zile oba 5 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5806.

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HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. M. Špaček (Chlapík), 11. P. Kousal (Pysyk, Sirota), 55. Hradec (Vesalainen, Dzierkals). Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 5:0. Bez využití. Diváci: 10.759.

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 20. R. Koblížek (Jandric, Zámorský), 37. Š. Kubíček (Gardoň) - 37. Šámal (V. Beran). Rozhodčí: Barek, Šindel - Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 2811.

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HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 15. H. Zohorna (Cingel, A. Zbořil) - 49. Měchura (Lalancette, O. Rohlík), 63. Měchura (Teplý). Rozhodčí: Šír, Cabák - Blažek, Peluha. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 7412.

BYD Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Egle (Brickley, P. Tomek), 31. P. Tomek (Sapoušek), 60. Šťastný - 46. Pietroniro (Audette). Rozhodčí: Květoň, Turhobr - Gerát, Ondráček. Vyloučení: 3:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4812.

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Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 17. R. Kousal (P. Zdráhal, McCormack), 51. R. Pavlík (Kevin Klíma, R. Kousal), 54. Kevin Klíma (McCormack) - 55. Berglund (Navrátil, Cosgrove). Rozhodčí: Úlehla, Kika - Lederer, Brož. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. Diváci: 3732.

Tabulka:

1.

Třinec

10

9

0

1

0

49:23

28

2.

Pardubice

11

8

1

0

2

47:31

26

3.

Karlovy Vary

9

6

0

0

3

22:16

18

4.

Plzeň

10

3

3

1

3

25:22

16

5.

Hradec Králové

10

4

2

0

4

28:26

16

6.

České Budějovice

10

5

0

1

4

27:31

16

7.

Kladno

10

3

2

2

3

29:32

15

8.

Sparta

10

4

0

2

4

31:28

14

9.

Liberec

10

4

0

2

4

29:29

14

10.

Litvínov

10

3

1

1

5

24:28

12

11.

Brno

9

2

2

1

4

25:28

11

12.

Mladá Boleslav

10

2

1

1

6

23:36

9

13.

Vítkovice

9

2

0

1

6

21:32

7

14.

Olomouc

10

1

1

0

8

18:36

5

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