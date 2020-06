Dynamo má nového majitele. Pardubice budou klubu nadále přispívat

Zastupitelé Pardubic dnes schválili prodej většinového podílu v hokejovém Dynamu podnikateli Petru Dědkovi. Smlouva bude uzavřena na 15 let. Město se zavázalo zlepšit finanční situaci klubu, pravidelně přispívat na jeho provoz a vytvořit mu výhodné podmínky.

Pardubice uzavřou dvě smlouvy o příplatku mimo základní kapitál, jednu na 20 milionů, druhou na devět milionů korun. Na základe další smlouvy o reklamě budou klubu platit ročně osm milionů korun plus DPH, další podpora bude směřovat na mládežnický hokej. Městský rozvojový fond také poskytne slevu na pronájem ledové plochy, klub bude rovněž dostávat po tři sezony dotace na cenu vstupenek.

Podle náměstka primátora Jana Mazucha (ODS) Pardubice od roku 2017, kdy se staly většinovým vlastníkem, neustále řešily ekonomické i další problémy klubu. "Dynamo se zachránilo na posledních chvíli, a bez pomoci investora, s nímž jsme vyjednávali, by se to nepodařilo a hodnota klubu nebo jeho příjmy by klesly o nějakých 50 milionů korun," uvedl Mazuch.

Petr Dědek podle svých slov za většinový podíl zaplatí 12 milionů korun. Bude ale muset zajistit ve třech nejbližších sezonách mírně ziskové hospodaření. Ve smlouvě si naopak vyjednal, že město bude do multifunkční arény investovat a také opci na prodloužení na dalších deset let.

Ne všichni zastupitelé s podmínkami kontraktu souhlasili. Karel Haas (ODS) návrh považoval za zcela nevyvážený. Upozorňoval například, že Dědek ročně do klubu vloží 15 milionů korun, zatímco město se všemi úlevami zhruba 35 milionů korun. Vadilo mu také, že po ukončení smlouvy by město mělo klub odkoupit zpět za odhadní cenu nebo že prodej extraligové licence jinam je blokován pouze pokutou jeden milion korun.