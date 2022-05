Pardubice mohutně posilují, přichází sedm hráčů. Jejich kouč bude vést i dvacítku

Sedm výrazných posil pro novou sezonu představily hokejové Pardubice. Z Čeljabinsku přichází trio českých reprezentantů - brankář Roman Will a útočníci Tomáš Hyka s Lukášem Sedlákem, do mateřského klubu se vrací forvard Lukáš Radil, který naposledy působil také v KHL v Dinamu Riga. Pardubický kouč Radim Rulík navíc nahradí u české hokejové reprezentace do 20 let Karla Mlejnka.

Obranu Dynama vyztuží další člen kádru pro mistrovství světa David Musil z mistrovského Třince, který se na východě potká s bratrem Adamem, dále Tomáš Dvořák ze Sparty a Slovák Peter Čerešňák z Plzně.

S výrazně posíleným týmem, který povede nově kouč Radim Rulík, bude chtít Dynamo útočit v jubilejní 100. sezoně pardubického hokeje na nejvyšší pozice. "Čeká nás sezona oslav 100 let pardubického hokeje. Cílem Dynama je medaile a tomu odpovídají i posily, které jsme získali. Přicházejí hráči na všechny posty. Fanoušci se mají na co těšit," řekl klubovému webu majitel Dynama Petr Dědek.

"Po větší analýze a hodnocení dvou uplynulých sezon jsme si řekli, co je dobře a co by se dalo zlepšit. Všichni vnímají, že touha po úspěchu je v Pardubicích velká, a my si na něj chceme sáhnout. Zůstali jsme dva roky před branami semifinále, což nás velice mrzelo, a tak jsme se rozhodli udělat změny v týmu," uvedl sportovní ředitel Dušan Salfický.

"Do týmu přivádíme hráče s reprezentačními kvalitami a zkušenostmi, všichni navíc v Pardubicích podepsali dlouhodobé smlouvy. Jsem přesvědčený, že skladba týmu je taková, že spolu se zkušenými hráči může vyskočit a vyrůst některý z našich mladých hráčů, nebo se může ještě více zvednout celková úroveň hráčů, která tady je," doplnil Salfický.

Devětadvacetiletý Will odešel v roce 2019 z Liberce do švédského Rögle a po roce zamířil do Čeljabinsku. Tam stejně jako Hyka a Sedlák před několika dny rozvázal smlouvu a podobně jako další zahraniční hráči po ruské invazi na Ukrajinu KHL opustil. Účastník loňského MS v Rize i únorových olympijských her v Pekingu má i jeden start v NHL za Colorado.

Pardubice čeká defilé hvězd

V Dynamu Will doplní Dominika Frodla a Milana Kloučka. "V brankovišti máme skvělé tři gólmany. Tento post jsme posílili i s ohledem na to, kdyby přišlo nějaké zranění. Jelikož sezona je dlouhá a náročná. Budeme se snažit, aby všichni tři brankáři měli vytížení a byli připraveni kdykoliv zasáhnout do hry," uvedl Salfický.

Stejně starý Hyka zamířil do Čeljabinsku před třemi roky ze Severní Ameriky, kde za Vegas sehrál 27 utkání v NHL. V extralize působil účastník dvou MS i her v Pekingu naposledy v sezoně 2016/17 v mateřské Mladé Boleslavi. Rovněž devětadvacetiletý Sedlák do Traktoru zamířil ve stejném roce 2019 z Columbusu z NHL, kde sehrál 164 utkání včetně dvou v play off. V dresu reprezentace debutoval na velké mezinárodní akci v Pekingu.

I jednatřicetiletý Radil má zkušenosti z NHL, v letech 2018 a 2019 nastoupil za San Jose v 56 duelech včetně šesti v bojích o Stanleyův pohár. Z Pardubic, s nimiž v roce 2012 získal titulu, odešel po sezoně 2014/15 do Spartaku Moskva. Předloni se tam vrátil ze zámoří, a pak stěhoval do Rigy.

"Co se týká útočných řad, tak přivádíme opravdu tři top hráče, kteří byli velice produktivní v nejlepších ligách na světě. Věříme, že pomohou klukům, kteří se prosazovali v minulé sezoně, a naše ofenzivní síla se ještě výrazně zvedne. K příchodu nových posil si své řekl i nový trenér Radim Rulík, hráči zapadají do celkové koncepce složení mužstva, které máme," podotkl Salfický.

Devětadvacetiletý Musil opustil Třinec po pěti letech a se třemi tituly. Syn bývalého reprezentanta Františka Musila a vnuk legendy Jaroslava Holíka odehrál v NHL čtyři zápasy za Edmonton. Jeho bratr Adam posílil útok Dynama loni z Liberce. Nyní se David Musil chystá na třetí MS v řadě.

Stejně starý Čerešňák získal v únoru se Slovenskem olympijský bronz a čeká ho třetí šampionát. Odchovanec Trenčína a bývalý hráč i Vítkovic se rozloučil s Plzní po šesti letech. V uplynulé sezoně byl druhým nejproduktivnějším obráncem extraligy za novým spoluhráčem Janem Košťálkem. Sedmadvacetiletý Dvořák působil ve Spartě pět let, v extralize hrál i za Karlovy Vary a Chomutov.

"Od nového složení obranných řad si slibujeme promíchání nekompromisní defenzivy s hokejovostí. Dívali jsme se po obráncích, kteří by zvýšili důraz hlavně v našem obranném pásmu, kde jsme měli možná menší slabinu. Proto jsme přivedli kluky, kteří dominují v těchto herních činnostech. A když si vezmu, kolik v poslední sezoně posbírali bodů Honza Košťálek s Peterem Čerešňákem, tak věřím, že i podpora ofenzivní činnosti od obránců půjde nahoru," dodal Salfický.

Rulík má zatím jednoho asistenta

Rulíkovým asistentem u dvacítky bude Jiří Kalous, který po uplynulé sezoně skončil jako hlavní trenér Komety Brno. Jméno druhého asistenta ještě není známo.

"Spolupracovat (Rulík) bude mimo jiné s trenérem reprezentace do 18 let Jakubem Petrem nebo s trenérem brankářů Ondřejem Pavelcem," uvedl hokejový svaz v tiskové zprávě.

Šestapadesátiletý Rulík už působil u juniorské i seniorské reprezentace. V roce 2000 byl asistentem Jaroslava Holíka na zlatém mistrovství světa hráčů do 20 let. Jako spolupracovník Vladimíra Růžičky se podílel na titulu světových šampionů v roce 2005.

V roce 2005 se Rulík stal hlavní koučem dvacítky, s kterou obsadil na mistrovství světa v Kanadě šesté místo a po jedné sezoně skončil.

Na klubové úrovni působil jako asistent nebo hlavní trenér v Karlových Varech, Plzni, ve Znojmě, v Chomutově, ve Spartě nebo v Litvínově, s kterým získal v roce 2015 extraligový titul. Má za sebou také angažmá v Omsku a Lvu Poprad v ruské superlize, respektive v KHL.

V následujících měsících čekají Rulíka s juniorskou reprezentací hned dva světové šampionáty. V srpnu se bude hrát v Edmontonu odložený turnaj, který byl byl na konci minulého roku předčasně ukončen kvůli šíření koronaviru. Další mistrovství světa dvacítky sehrají na přelomu roku v Halifaxu a Monctonu.