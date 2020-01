Filmové hvězdě Bloomovi se hokej zalíbil. Kladno táhne i v Hollywoodu, smál se Jágr

Není příliš obvyklé, aby zápasy české hokejové extraligy sledovala hollywoodská hvězda. V neděli se na utkání Kladna s Třincem objevil herec Orlando Bloom a zážitek ho údajně okouzlil natolik, že plánuje další návštěvu.

Britský herec se nečekaně objevil na kladenském stadionu mezi střídačkami, odkud si zápas 40. kola extraligy opravdu užíval. Svůj zážitek navíc sdílel na Instagramu. Největší aplaus sklidil, když se objevil na kostce nad ledem v kladenském dresu.

Dobře naladěný Bloom se po zápase fotil s kladenskými hráči a prozradil, že na hokeji určitě není naposledy. "Můj první zápas a je ze mě hokejový fanoušek," prozradil v příspěvku na sociální síti. Během duelu rozdával úsměvy fanouškům, kteří na něj mávali a tleskali, kdykoli se objevil v záběru.

Jak se na Kladně objevil? "To víš, Kladno táhne. Už se to dozvěděli i v Hollywoodu," pousmál se Jaromír Jágr po zápase. "Mám rád film Trója, kde to ale trošičku pos… Zabil Achillese," připomněl jednu z Bloomových rolí. Ten hrál i v Pánovi prstenů, Hobitovi nebo Pirátech z Karibiku.

Jak se filmová megastar na kladenský zimák dostala? Ve skutečnosti šlo o souhru náhod a odvahu kladenského klubu. Brad van Arragon, producent série Carnival Row, totiž pochází z kanadského Vancouveru. Rodák z hokejového města má v paměti Jaromíra Jágra z dob jeho působení v NHL a chtěl se s kladenským hráčem a majitelem setkat.

"Roli v tom sehrála Veronika Hladíková, která je původem z Kladna. Trochu nadneseně, částečně ve srandě jsem při setkání (s producentem Van Arragonem) nadhodil, že by Orlando mohl přijít na zápas," popisuje tiskový mluvčí Kladna Lukáš Jůdl. Nakonec se návštěvu světoznámého herce podařilo domluvit.

Bloom se měl původně na Kladně objevit už v prosinci, ale nakonec mu to časový rozvrh dovolil až v neděli. "Nechtěli jsme to nikde moc šířit. Nic nebylo jisté. Narychlo jsme nechali vyrobit dres, ale až v ráno v den zápasu nám potvrdili, že Orlando Bloom skutečně přijede," popisuje Jůdl.

Na rozdíl od producenta Van Arragona ovšem herec, který se narodil v britském Cantenbury, neměl vztah k hokeji. "Hodně se mu ale zalíbil a svěřil se s tím, že Kladno nejspíš ještě navštíví," prozradil tiskový mluvčí kladenských hokejistů.

"Říkal, že by se rád ještě někdy na hokej přijel podívat. Nemůžeme ale říci, jestli to bude v blízké době, do konce sezony nebo třeba až v té další," dodal.

To by určitě uvítali i na Kladně. Klub zaregistroval pozitivní odezvu na sociálních sítích i přímo na stadionu. "Velký zájem o tohle téma je, fanoušci byli nadšení. Myslím, že jim to aspoň trochu vynahradilo zklamání z porážky v zápase," dodal Jůdl.

Bloom si ostatně sportoviště v Česku oblíbil, už v minulosti navštívil fotbalový zápas pražské Slavie.