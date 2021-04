Kometa ho odepsala, teď slaví titul. Když hoří, umí čarovat, říká o Kacetlovi trenér

Ondřej Kacetl napsal jeden z velkých příběhů letošního play off hokejové extraligy. Třicetiletý brankář, kterého leckdo odepisoval a jehož brněnská Kometa na začátku sezony odeslala do Přerova. Pak přišla nečekaná šance od Třince, ve vyřazovací fázi se Kacetl stal shodou okolností jedničkou. Ohromil neuvěřitelnými čísly a výrazně pomohl Ocelářům k třetímu titulu.

Jdi za štěstím. Slova z písně Karla Gotta a slova, která má Ondřej Kacetl na brankářské masce. V uplynulé extraligové sezoně je znojemský rodák naplnil beze zbytku a vrtkavá náklonnost mu několikrát pomohla.

"Byla to šílená sezona. V létě jsem byl dva měsíce bez práce, neměl jsem nic," vzpomínal po vyhraném pátém finále proti Liberci na loňský konec v Pardubicích. "Pak jsem podepsal Kometu, ale ani tam jsem nedostal moc čuchnout," pokračoval.

Rozchytal se v prvoligovém Přerově a v prosinci přišlo nečekané laso od Třince, který po odchodu Josefa Kořenáře do Ameriky sháněl brankáře číslo dvě k Jakubu Štěpánkovi.

Že by ale Třinec mohl v play off uspět právě s dvojicí Štěpánek - Kacetl, nad tím mnoho odborníků kroutilo hlavou. Brankoviště považovali spíše za slabinu jinak dominantních Ocelářů. Forma obou gólmanů kolísala, Kacetl dostal v lednu od sparťana Milana Jurčiny gól přes celé hřiště.

"Ale všechno zlé je k něčemu dobré. Každý dělá chyby a třeba zrovna tato zkušenost Ondru posunula dál," přemítá Rudolf Cakl, trenér, který byl ve Znojmě u přechodu Kacetla mezi dospělé a pod jehož vedením vychytal Orlům před deseti lety titul v juniorské extralize.

Oceláři se snažili před koncem přestupního termínu přivést brankáře pro play off, ale námluvy s velkými rybami nevyšly. David Honzík přišel primárně do Frýdku-Místku v první lize, play off měl rozjet Štěpánek. Jenže onemocněl a v jeho neštěstí svitlo další štěstí pro Kacetla.

Postavil se do branky v prvním čtvrtfinále proti Kometě, nedostal ani gól a Štěpánka už mezi tři tyče po celou dobu pozdější zlaté jízdy nepustil.

"Když jsem viděl, že bude jedničkou, věřil jsem, že je schopný to zavřít a odchytat. Hned se mi vybavil rok 2011 a juniorský titul se Znojmem," říká Cakl. "Ondra je typ, který když dostane důvěru, skousne to a tým podrží. Zavře se do sebe, nachystá se na zápas a důvěru splatí," doplňuje.

"Bylo to o tom, aby si dobře nastavil hlavu. Chytá fantasticky," vyprávěl před pátým finálovým duelem bývalý třinecký brankář Peter Hamerlík, jenž zná Kacetla ze společného angažmá v Pardubicích. "Je připravený fyzicky, pohybově nadaný. Potřeboval jen nabrat sebevědomí," dodal Hamerlík v rozhovoru pro klubové Dračí studio.

Hrst sebevědomí získal Kacetl hned v úvodu play off, například když úžasným zákrokem lapačkou sebral tutovku Martinu Zaťovičovi. "To byl přesně moment, kdy Ondra týmu vrátí jeho práci a důvěru. Když to hoří, je schopný začarovat a vytáhnout takový zákrok," vyzdvihuje Cakl.

Kacetl podržel Oceláře v sedmizápasovém semifinálovém thrilleru proti Mladé Boleslavi a v pěti finálových zápasech s Libercem dostal jen pět gólů. Jeho další brankářské statistiky pak doslova berou dech.

Celkem šest nul v šestnácti zápasech play off, to je překonaný rekord Romana Málka z roku 2003. Úspěšnost zákroků 95,51 procenta, průměr pouhé 1,11 obdržené branky na zápas. Nejdelší šňůra ve finále bez gólu, 172 minut a 41 sekund mezi třetím utkáním a koncem pátého duelu.

"To jsou nádherná čísla, zároveň však ukazují na dobrou práci celého týmu. Začíná to napadáním útočníků, přes klekání do střel a vytlačování soupeřů ze střeleckých pozic," popisuje Cakl. "Nicméně pak se vám hodí, když máte za sebou někoho s chladnou hlavou," přidává kouč Znojma.

"Říkal jsem si, že se to už nemusí opakovat, abych mohl hrát o titul a ještě s takovým týmem před sebou. Snažil jsem se tam nechat všechno a vydat se ze všech sil," hlásil Kacetl v emocích po výhře 3:0, jež přisoudila Třinci třetí pohár při jeho páté účasti ve finále za posledních deset let.

Je pravděpodobné, že Oceláři na Kacetla vsadí i pro příští ročník. Po třicítce a různých putováních extraligou s občasnou zastávkou v první lize se tak před ním otevírá další velká šance. "Hráčů je mnoho, gólman může chytat jen jeden. Je na Ondrovi, jak tu příležitost uchopí, pokud ji od vedení klubu dostane," uzavírá Cakl.

Play off extraligy skončilo pro Oceláře zlatou tečkou, ale jejich fanoušci mohou "třineckou brankářskou školu" sledovat ve finálových bitvách i v dalších soutěžích.

Šimona Hrubce, jenž vychytal Třinci titul před dvěma lety, dělí jediné vítězství od triumfu s Omskem ve finále KHL proti CSKA Moskva. A zmiňovaný Hamerlík, vítěz extraligy s Třincem z roku 2011, zase na Slovensku zaútočí na premiérový titul s Popradem proti Zvolenu.