Olympijská pauza hokejisty Sparty nenakopla. Doma padli s Olomoucí, prohráli popáté v řadě

před 3 hodinami

V boji o play off si polepšil Liberec, zdolal ve své aréně Jihlavu 4:1.

Praha - Hokejisté Sparty prohráli v dohrávce 48. kola extraligy s Olomoucí 2:3 v prodloužení. Pražané v duelu dvakrát vedli, přesto si připsali pátou porážku za sebou, ačkoli potřetí během této série hráli doma. Hosté se díky výhře přiblížili jen bod za šestý Zlín, o jejich výhře rozhodl v čase 61:15 obránce Jiří Ondrušek. Liberce porazil v dohrávce 11. kola Jihlavu 4:1 a upevnil si deváté místo. V boji o play off Bílí Tygři zvýšili tři zápasy před koncem základní části náskok před jedenáctým Chomutovem na šest bodů.

Sparta nastoupila bez kapitána Hlinky a byla v úvodu aktivnější. Už na konci třetí minuty mohl otevřít skóre junior Pšenička, ale Konrád byl proti. Čisté konto přesto neuhájil slovenský olympionik dlouho - jen o pár vteřin později otevřel skóre dorážející Buchtele.

Hanáci se poprvé osmělili až v 11. minutě, kdy byl v dobré pozici Eberle, jenže Aittokallia nepřekonal. Brankář Pražanů byl vzápětí znovu v akci, když napřáhl Ostřížek. Ve 13. minutě už byl bez šance, když Laš usměrnil puk za jeho záda. Sparťané ale přispěchali s bleskovou odpovědí a za dalších 22 vteřin znovu vedli, Jarůšek trefil poloodkrytou branku.

Úvod druhého dějství přinesl zvýšenou aktivitu Hanáků, Holec a Jakub Galvas ale s pokusy o vyrovnání neuspěli. Sparta si naopak zahrála další dvě početní výhody, ale stavem pohnul až v nástupu do třetí části Mráz, když propálil Aittokallia. Sparta od té chvíle vypadala čím dál bezradněji.

"Jsme v situaci, kdy jsme chtěli ten zápas urvat a získat tři body nebo alespoň ty dva. Bohužel jsme tam udělali dvě taktické chyby při gólech na 1:1 a 2:2, kdy to tam hráči špatně rozebrali a inkasovali jsme z toho góly," posteskl si kouč Pražanů František Výborný.

Závěr základní hrací doby už větší příležitosti nepřinesl. Ve druhé minutě prodloužení pak parádním sólem rozjásal fanoušky hostů Ondrušek. "V prodloužení je to vabank a může to být o jedné šanci, když ji soupeř využije, může to být pak takto rychlé. Musíme jít dál," prohlásil Výborný.

Liberec to na jihlavskou Duklu umí

Liberec zdolal Duklu i potřetí v sezoně a hned v úterý ji přivítá znovu v předehrávce 50. kola. V jeho sestavě se poprvé objevil útočník Tomáš Filippi, který se na konci ledna vrátil na sever Čech z Magnitogorsku z KHL. Po dvouměsíční absenci naskočil také forvard Bulíř.

Právě Bulíř mohl v úvodu otevřít skóre, Kořenář ale výborně zasáhl. Ve čtvrté minutě však už poprvé lovil puk z branky. Bekhendovou střelou se prosadil Krenželok. Jihlava mohla vyrovnat v minutové přesilovce pěti proti třem, Will si však se střelami Šidlíka i Čachotského poradil.

Na druhé straně měl gólovou šanci Bakoš, z bezprostřední blízkosti ale minul. Do dvoubrankového vedení se dostali Bílí Tygři o chvilku později, když Šmídovo nahození od modré čáry skončilo až za překvapeným Kořenářem. Dukla mohla snížit v samém závěru první třetiny, Jiránek si ale v samostatném úniku na Willa nepřišel.

Do druhé části nastoupili aktivněji domácí a Kořenář měl plné ruce práce s Redenbachovou střelou. Z nenápadné akce však udeřili na druhé straně hosté, kteří tak zaznamenali první gól ve vzájemných zápasech v této sezoně. Váňovu střelu usměrnil za Willova záda Jiránek.

Severočeši měli možnost odpovědět v následné přesilovce, sehráli ji však špatně a Kořenáře vůbec neohrozili. Do brejku se poté dostal jihlavský Seman, tváří v tvář Willovi však neuspěl. Hned z protiútoku se krásnou individuální akcí blýskl Kvapil a vrátil Bílým Tygrům dvougólové vedení.

Hosté se snažili tlačit do útoku, Liberec ale pozorně bránil a v poklidu kontroloval náskok. V poslední minutě pak ještě na konečných 4:1 upravil Ordoš.

Dohrávka 11. kola hokejové extraligy:

Bílí Tygři Liberec - HC Dukla Jihlava 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. L. Krenželok (Jašek, Šmíd), 15. Šmíd (Lakatoš), 35. M. Kvapil, 60. Ordoš (Derner, Bližnák) - 24. Jiránek (Váňa, A. Zeman). Rozhodčí: Lacina, Kika - Hynek, Kis. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 5067.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Kolmann, Šmíd, Jánošík, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bulíř, Redenbach, M. Kvapil - Bakoš, Filippi, J. Vlach - Lakatoš, Bližňák, Ordoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Jihlava: Kořenář - Šidlík, D. Kajínek, De la Rose, J. Zdráhal, Bryhnisveen, Suchánek, Váňa - Čachotský, A. Zeman, Jiránek - Rys, Skořepa, F. Seman - Žálčík, Hamill, Anděl - Rabbit, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Dohrávka 48. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Olomouc 2:3 v prodl. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Buchtele (Řepík, J. Mikuš), 14. Jarůšek (P. Vrána, Klimek) - 13. Laš (L. Galvas, J. Knotek), 43. Mráz (Holec), 62. Ondrušek (Strapáč, Irgl). Rozhodčí: Hradil, Hejduk - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 6683.

Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, Kulda, J. Mikuš, Kalina, T. Pavelka, T. Voráček, Piskáček - Řepík, Pech, Buchtele - Jarůšek, P. Vrána, Klimek - Forman, Černoch, A. Kudrna - Uher, Pšenička, Reichenberg. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa II - Jergl, Mráz, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.