Místo signálů si hráči kontrolují dresy. Učíme se pravidla a trápí nás koncovka, uznal Olesz

před 1 hodinou

Vítkovice prohrály v letní přípravě potřetí za sebou a vstřelily v těchto třech zápasech pouze dvě branky. Dvě poslední prohry navíc přišly v duelech proti úhlavnímu rivalovi z Třince. Přesto našel kapitán Rostislav Olesz také pozitivní úkaz. "Zvykáme si na změny v pravidlech, abychom byli připraveni," poznamenal.

Třinec - Hokejisté Vítkovic neuspěli ani v druhém ocelářském derby proti Třinci a prohráli na jeho ledě 1:3. Na rozdíl od úterního domácího utkání (0:3) vstřelili Ocelářům alespoň jednu branku a s herním projevem mohli být částečně spokojeni. Jenže jediný gól na dvě utkání? To je málo.

Třinečtí přehráli rivala v obou zápasech efektivní útočnou hrou. "To je ten rozdíl mezi námi a mužstvy jako Třinec. Jsou šikovní před brankou. Když jim nabídnete šanci, promění ji. Viz první gól a skvělá orientace tečujícího hráče," pochválil vítkovický trenér Jakub Petr trefu Michala Kovařčíka.

Na gól mladšího bratra navázal na startu druhé části Ondřej Kovařčík a Vítkovice vrátil do hry v 37. minutě využitou přesilovkou Rostislav Olesz. "Hráli jsme agresivně, za to musím hráče pochválit, ale asi neobjevím Ameriku, když řeknu, že se trápíme v koncovce," pokračoval Petr.

"Od top týmů se v zakončení ještě máme co učit, ale nechci v této fázi přípravy negativní," dodal vítkovický kouč. Oleszova branka přišla po 154 minutách a 44 sekundách střeleckého trápení Ostravanů, jež se táhlo už od utkání ve Vsetíně (1:2). Předtím Vítkovice zdolaly Havířov a Slovan.

Ve druhém utkání proti Třinci už Petr nasadil formaci s Tyborem, Dejem a Romanem, která v úterý nehrála, a vynechal pouze Baranku, Mahboda a Květoně. To Oceláři nechali odpočívat více opor, do odvetného střetnutí nenaskočili Krajíček, Bukarts, Martin Růžička, Marcinko ani Adamský.

Hokejisté přijímají úpravy pravidel různě

Vedle herní praxe trénují hokejová mužstva od tohoto týdne ještě nová pravidla IIHF. A není to nic lehkého. "Učíme se je, těžké je to pro všechny včetně rozhodčích. Hru to ovlivňuje. Hráč jede na buly, někdo mu třeba říká signál a on si kontroluje, jestli má správně dres," všiml si Olesz.

Hráči musí mít dres přetažený přes kalhoty a upevněný upínacími pásky. A přestože v Třinci rozhodčí trest za porušení tohoto pravidla neuplatnili, upozorňovali hráče, ať si dávají pozor. "Davidovi Ciencialovi to vytýkali dokonce v průběhu hry," zaznamenal třinecký Ondřej Kovařčík.

"Zdá se mi to zvláštní. Když jede hráč ze střídačky, beru, že by měl mít dres v pořádku. Ale jak si ho má upravovat ve hře?" dodal Kovařčík. "Ta pravidla upravovali odborníci a lidé, kteří hokej hráli nebo studovali. Je třeba si dávat pozor a člověk si na to časem zvykne," uznal Olesz.

Vítkovickému kapitánovi se líbí užší brankoviště a doufá, že ostatní úpravy hokej spíše zrychlí, než zpomalí. "Nesmí se z toho stát florbal nebo basketbal. Lidé chtějí vidět rychlou a tvrdou hru," podotkl bývalý reprezentační útočník a majitel 365 startů v NHL.

Extraliga se rozjede za necelý měsíc a pravidla budou platit naostro. "Já si to dokážu představit na různých stadionech v republice, co se bude dít," usmál se Olesz. "Rozhodčí to budou mít těžké, ale když budou na pravidla dbát od první do poslední minuty, nemám nic proti," doplnil.

Vítkovice se v pátek na domácím ledě utkají se Soči a Olesz ví, že musí nutně zlepšit koncovku. "Ta nás teď trápí. Po dobrých rotacích v pásmu nejsme schopni dát gól. Je to příprava, ale chceme vyhrávat, ne si pouze zkoušet dílčí aspekty hry," zlobil se ostravský kapitán.

Třinecké objevy z loňské sezony v reprezentaci

Zato Třinec po porážce na nájezdy v Olomouci z minulého týdne dvakrát zvítězil a Soči přivítá v sobotu. "Těší nás, že jsme v derby uspěli. Je to pikantnější i v přípravě. Přišlo spoustu diváků, atmosféra byla báječná," pochvaloval si střelec prvního třineckého gólu.

Ondřej Kovařčík byl i s bratrem Michalem a Davidem Ciencialou poprvé nominován do reprezentace, na tréninkový kemp do Přerova. "Je to pro mě pocta a obrovská motivace do práce. Chci dokázat, že mě trenér nevybral náhodou," poznamenal třiadvacetiletý útočník.

Zmíněné třinecké trio doplní v národním týmu ještě obránce David Musil, z Vítkovic dostali pozvánku Patrik Bartošák, Marek Hrbas, Jakub Lev a nováček Daniel Kurovský. "Loňská sezona se povedla, ale teď se začíná od nuly a o místo musím bojovat i tady v Třinci," řekl Kovařčík.

Po zápase proti Soči čeká Oceláře poslední přípravný duel s Trenčínem a na konci srpna již rozehrají Ligu mistrů. Vítkovičtí hráči vyzvou Porubu, Miškovec z Maďarska, Poprad a v generálce na extraligu Trenčín.