Třinci vystřelil finále univerzál Dravecký. Snad nevleze i do brány, smál se Hrubec

Vladimír Dravecký se v play off stáhl z útoku do obrany a září. | Foto: Lukáš Filipec / HC Oceláři Třinec

Třinečtí hokejisté porazili Plzeň v sedmém semifinále 5:1 a po roce si zahrají extraligové finále. Dvěma brankami a perfektním výkonem se o rozhodující vítězství zasloužil slovenský útočník Vladimír Dravecký, v play off přeškolený na obránce. A navíc předvedl, že ani brankářské umění mu není cizí.

Oceláři vlétli v sedmém semifinále na indiány jako velká voda a po první třetině vedli 3:0. Dravecký otevřel skóre gólem v oslabení a také třetí branku přidal v přečíslení, které vyřešil střelou na bližší tyčku brány Dominika Frodla.

Plzeňský brankář poprvé v play off střídal a Západočeši ani se zlepšeným výkonem v dalších dvou třetinách na obrat nedosáhli. "Těší mě to, ale hlavně jsem rád, že jsme všichni jeli naplno. Věřili jsme, že se to podaří," povídal skromně slovenský hrdina v barvách Třince.

Do třetího dějství se vstupovalo už za stavu 3:1 a po úniku Vojtěcha Němce mohla Plzeň domácím dýchat na záda. Jenže Němec podruhé v zápase trefil tyčku a brankáře Šimona Hrubce pak na čáře zastoupil Dravecký. Skočil šipku směrem do vlastní brány a kotouč vyrazil.

"Na jedné straně jsem to zachránil, ale nejdříve jsem jako obránce zaspal a Němec jel sám na branku. Napravil jsem svou chybu," pousmál se třiatřicetiletý jubilant, který odehrál třísté utkání ve slezském klubu. "Užijeme si, že jsme postoupili, a připravíme se na finále," doplnil Dravecký.

Kvůli zdravotním neduhům třineckých obránců odehrál Dravecký na postu obránce skoro celou sérii proti Plzni. "Je to něco neuvěřitelného. Pro mě je to teď nejužitečnější hráč celé sezony. Naprostý unikát," hledal pro svého spoluhráče slova obdivu gólman Hrubec.

"Jsem rád, že mu trenéři nedali vyzkoušet moji výstroj. Když vidím, jak mu to jde na beku, asi bych přišel o práci," rozesmál se brankář Ocelářů. "Při úniku Němce jsem si myslel, že je to gól. Vlado přese mě skákal a bál jsem se, že si to tam hodil sám. Ale pak jsem vykoukl a puk byl vedle tyčky," popisoval Hrubec situaci za stavu 3:1.

Kovář: Nejsme extra velký klub. Bronz je dobrý výsledek

Po zmíněné příležitosti Němce už Třinec soupeře k výraznějším šancím nepustil a pojistil postup dvěma góly. Vůbec poprvé v historii klubu otočil sérii ze stavu 0:2 a v semifinále se mu to povedlo jako prvnímu celku v dějinách extraligy, kde hrají nejlepší čtyři mužstva na čtyři vítězné zápasy od roku 2003.

Indiáni poprvé ve své historii vezli po prvních dvou venkovních duelech domů náskok 2:0, ale nakonec jim stejně jako vloni zbyl bronz. "Třinec nás čtyřikrát porazil, není to náhoda. O ten kus byli lepší, byla to krásná a vyrovnaná série," hodnotil plzeňský útočník Jan Kovář.

Třinec až v sedmém utkání semifinále skóroval jako první a prožil doma nejlepší první třetinu za celou sezonu. "Tam nám zápas utekl, za stavu 0:3 už to bylo těžké. Ale jsem pyšný, že jsem mohl v Plzni hrát," řekl Kovář, jenž se na západ Čech vrátil po neúspěšné misi v zámoří.

"Nezabalili jsme to, bojovali jsme až do konce," těšilo útočníka, který Plzeň svými výkony pozvedl ze středu tabulky až ke konečnému třetímu místu. V příští sezoně zamíří Kovář pravděpodobně zpět do zahraničí. "Nejsme žádný extra velký klub, je to dobrý výsledek. Něco se tady buduje, dělá se to dobře," uzavřel reprezentant.

Škoda odehrála za posledních 28 dní 14 zápasů play off, už ve čtvrtfinále musela proti Olomouci do sedmého utkání. Obránce Lukáš Pulpán se ale na náročný program a úbytek sil nechtěl vymlouvat. "Kolikrát se člověku poštěstí zahrát si o finále? Necháte tam všechno," podotkl.

"V předchozích letech nás soupeři, kteří přes nás přešli, přehráli, ale teď jsme byli lepší než Třinec. Měli jsme doma třetí nebo čtvrté utkání umlátit," vyčítal si Pulpán. "Postupem času to budeme hodnotit asi kladně, po zápase však převládá zklamání," dodal bek indiánů.

Liberec bude favorit, on musí, prohlásil Hrubec

Kapitán Plzně a kanonýr Milan Gulaš si musí na první extraligové finále počkat, na pátý pokus se nedočkal ani patriot Jaroslav Kracík. To Oceláři zabojují o titul potřetí od roku 2015. Tehdy prohráli s Litvínovem, vloni podlehli Kometě a od čtvrtku se utkají s Libercem.

Bílí Tygři budou jakožto vítěz základní části startovat doma. "Měli jsme po prvních dvou zápasech loď plnou vody, ale přistoupili jsme k tomu skvěle. Ať chceme, nebo ne, teď ve finále je favoritem Liberec. Oni musí a začínají na vlastním ledě," prohlásil brankář Hrubec.

Sedmadvacetiletý gólman nejspíš zamíří po sezoně do zahraničí a rád by dlouholeté angažmá v Třinci zakončil titulem. "Máme v týmu vynikající chemii, nikdo po nikom neřve, když se stane chyba, nikdo se nepovyšuje. Teď to ještě přenést do finále," přál si rodák z jižních Čech.

Finále začne ve čtvrtek v 17 hodin v Liberci a ve stejný čas pokračuje v pátek. Do Třince se série přestěhuje na Velikonoční pondělí.