Třinci se musí hrát hrozně, odhaduje Frodl. Ukázali nám, jak se to hraje, uznal Hrňa

před 14 minutami

Plzeň vyloupila Třinec i podruhé v sérii a celkově vyhrála na ledě Ocelářů už počtvrté v řadě. Domů si veze náskok 2:0 a vědomí, že umí trestat třinecké chyby. V druhém semifinále navíc vystřihla dvě nádherné akce do prázdné brány.

Milan Gulaš uklidil po třinácti sekundách přesilovky nabídku Jana Kováře a Denis Kindl stál na konci krásné akce Vojtěcha Němce s Nicholasem Jonesem. Indiáni vedli i v druhém semifinále v Třinci po první třetině už 2:0.

"Možná nám vyhovuje, že série začíná venku, a proto se nám vstupy do zápasů tak daří," přemýšlí útočník Kindl. "Při mém gólu jsem zkoušel zajet za jejich beky a Vojta mě tam výborně našel. Vyplynulo to ze situace," popisuje gól, jenž se zcela jistě bude ucházet o ten nejhezčí v celém play off.

Třinecká čtyřka se nechala vytáhnout k modré čáře a Plzeňští postupovali ve dvou proti brankáři Šimonu Hrubcovi při vlastní přesilovce. "Byl to ťukec do prázdné branky, rozebrali to parádně," uznává domácí útočník Erik Hrňa a nabízí srovnání s přesilovkami Ocelářů.

"Máme jich strašně moc, proměnili jsme jen jednu. Plzeň nám ukázala, jak se tyto situace hrají. Ani se k tomu nepostavili a dvakrát skórovali," komentuje Hrňa. Třinec v sérii dosud využil jedinou přesilovku z jedenácti možností, Plzeň udeřila třikrát ze sedmi případů.

Zatímco indiáni předvádějí akce, po nichž by mohli hrát se zlatými helmami, Třinec má obrovské problémy jen s přechodem do pásma. "Jsme přitom menší a mrštnější, měli bychom se tam protlačit," namítá Hrňa.

"Potřebujeme se cpát do branky, klidně aby nám tam spadla nějaká kozomr***, s prominutím. Od toho se musíme odrazit," říká třinecký forvard. Po hladké čtvrtfinálové sérii s Vítkovicemi jako by Třinec stále nemohl přepnout na rychlejší obrátky.

Chybujícímu Třinci nepomohl ani univerzál Dravecký

Škoda naproti tomu těží z rozehranosti po dlouhé sérii proti Olomouci. "Stojí proti nám velice silné mužstvo, jsou bruslivější než Vítkovice. Ale když budeme bojovat jako od druhé třetiny druhého zápasu, věřím, že to zvrátíme na naši stranu," pokračuje Hrňa.

Plzeň si vůbec poprvé v historii systému play off odváží z kluziště soupeře po prvních dvou zápasech vedení 2:0. "Fanoušci u nás jsou silnější než tady, ale musíme hrát do útoku s rozumem. Můžeme tu sérii zvládnout už doma a uděláme pro to všechno," burcuje Kindl.

Jeho zraněný starší bratr Jakub zatím Plzni v defenzivě citelně nechybí, to Třinec bez elitních beků Lukáše Krajíčka a Martina Gernáta vzadu kupí chyby. V druhém semifinále dokonce zaskakoval ve třetím obranném páru slovenský útočník Vladimír Dravecký.

"Všiml jsem si toho. Už v sérii s Vítkovicemi tam hrál. Je to univerzál, u nás to svede útočník Miroslav Preisinger. Někdy je to potřeba, ale nemyslím si, že bychom pak hráli vyloženě po něm," usmívá se plzeňský obránce Peter Čerešňák.

Frodl: Nechtěl bych být v kůži Třince. Srazili jsme je dolů

V pohodě z prvního semifinále zůstal plzeňský gólman Dominik Frodl, připsal si tentokrát třicet zákroků a zaujal riskantními rozehrávkami. "My mu věříme, drží nás. Ať to klidně dělá dál, dokud to nebude hořet ještě více," prohodí Kindl, který hrál v play off před třemi lety za Třinec.

"Jsem rád, že se mi daří, ale šance Třince vyplývají spíš ze závarů. My máme těch vyložených více," tvrdí dvaadvacetiletý gólman Škody. "Třinci se teď musí hrát hrozně, dvakrát doma prohráli, to není nic moc. Naše vedení je pokaždé srazilo dolů," popichuje Frodl soupeře.

Do nedělního zápasu v Plzni půjde Třinec s vědomím, že musí uspět. Bezpodmínečně. "Nechtěl bych být v jejich kůži," dodává Frodl. "Nesmíme to podcenit," varuje Čerešňák.

Třinecký kouč Václav Varaďa neztrácí hlavu, potěšil ho alespoň zlepšený výkon Ocelářů oproti prvnímu duelu. "Ztráta 0:2 je menší problém, ale kluci se s tím popasují," věří.

V záloze má pořád prvoligové mužstvo Frýdku-Místku, ke kterému se v posledních dnech připojil i kanonýr Luboš Rob junior. Povolá ho Varaďa při střelecké impotenci svých svěřenců do ráže?