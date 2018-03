Je to ostuda, neskutečně se stydím, smutnil Bartošák. Vítkovicím v Brně nepomohla ani jeho kouzla

před 44 minutami

Gólman Patrik Bartošák pochytal ve čtvrtém čtvrtfinále play-off hokejové extraligy 42 střel, dlouho odolával drtivému tlaku Brna a živil jiskérku vítkovické naděje. Ale ani on na všechno nedosáhl. Po vyřazení Vítkovic řekl, že se za výkon svého mužstva stydí a uznal zasloužený postup Komety, které teď přeje obhajobu.

Ve čtvrtfinále končíte nejdříve ze všech. Jaký je to pocit?

Je to ostuda. Nevím, jak jinak bych to nazval. Není to ani zklamání, spíš je to velká ostuda. Nevím, jak to mají ostatní, ale já se hrozně stydím.

Za co konkrétně se stydíte?

Za ten výsledek 0:4, to je ostuda. Všichni jsme mohli předvést lepší výkon a představit se v daleko lepším světle. Neskutečně se stydím.

Není malou omluvou, že tři zápasy byly velmi vyrovnané?

Ano, třikrát to bylo o gól, ale vždycky jsme ho dostali my. V play-off je úplně jedno, kolik padne gólů. Vždy jsme inkasovali my, není omluvy.

V čem vás Kometa přehrála?

Kometa byla ve všem lepší, celou sérii. Hráli velmi zkušeně, dokázali si pohlídat výsledek. Klobouk dolů před nimi, musím jim pogratulovat.

Klíčovou roli sehrály přesilovky. Jak se vám v nich chytalo?

V prvních dvou zápasech byly přesilovky rozhodující, včera nás Kometa trestala už v první třetině. Dnes měla hodně přesilovek, ale nešlo v nich tak o kvalitu hráčů Komety, jako o to, kolik těch přesilovek hráli. Pokud hrajete polovinu zápasu v oslabení, nemůžete čekat, že v Brně něco uhrajete. Z tohoto pohledu můžeme být vlastně rádi, že jsme prohráli 1:2 bez gólu do prázdné branky. Kluci, kteří hráli oslabení, byli vyšťavení.

Rozhodující gól vstřelil vítkovický odchovanec Štencel. Znáte se?

Potkali jsme se na mistrovství světa dvacítek v Rusku, kde byl jako o rok mladší hráč. Tam jsem ho poznal a poté, co jsem se vrátil do Vítkovic, jsem s ním dva měsíce dohrával sezonu. Druhým rokem už je hráčem Komety, takže speciální emoce v tom nejsou. Ale trochu mě mrzí, že rozhodl právě on, jsme kamarádi.

Už víte, jestli zůstanete ve Vítkovicích?

Teď vůbec nevím, co bude v další sezoně. Pokud dostanu pozvánku do reprezentace, budu se soustředit na ni. Co bude dál, nevím.

Před čím byste varoval dalšího soupeře Komety v play-off?

Přeju Kometě, aby titul obhájila. Když už nás vyřadili, ať vyřadí taky všechny ostatní. Potom bychom si mohli alibisticky říct, že jsme prohráli s mistrem. (úsměv) Proto nikoho před Kometou varovat nebudu. Ani nevím, na co si dát pozor. Mají neskutečné množství zkušených hráčů, pohlídají si výsledek. Nevím, jak se dají porazit.

Mrzí brzké vyřazení o to více, že Vítkovice hrály play-off po čtyřech letech a po šesti letech do něj vstupovaly z pozice v první čtyřce?

Mrzelo by to stejně, i kdyby to bylo jen po jednom roce. Já jsem tady druhý rok, čtvrtfinále se povedlo hned letos… Mrzí to strašně, ale já to z pohledu dlouhé absence v play-off nevnímám. V Ostravě jsem v té době nebyl, proto to pro mě nemá žádnou extra prestiž.