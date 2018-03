V Ostravě pro velký hokej vyrostl, teď jí ukončil sezonu. Bylo to emotivní, přiznal Štencel

před 34 minutami

Obránce Jan Štencel se narodil v Opavě, od 16 let působil ve Vítkovicích a nyní je hráčem brněnské Komety. Ve čtvrtfinále play-off hokejové extraligy se postavil svému bývalému klubu a vítězným gólem poslal jeho hráče na dovolenou. Podle Štencela rozhodla větší týmovost Brňanů, kterým se ušetřené síly mohou hodit.

Po výsledku 4:0 postupujete dál. Čím jste Vítkovice předčili?

Série byla ve všech aspektech strašně vyrovnaná, o to víc si ceníme vítězství 4:0. Vítkovice hrály velmi dobrý hokej a rozhodovaly maličkosti. My jsme hráli víc jako tým, to byl podle mě hlavní rozdíl oproti nim.

Zvládli jste těsné duely. Připadá vám, že vás jen tak někdo nezlomí?

Ne, nemůžeme si to připouštět. Kdyby něco takového nastalo, přišel by rychlý pád. Musíme jít zápas od zápasu a soustředit se na 60 minut.

Jak si pokoru a koncentraci dokážete udržet?

Musíme se pokaždé držet detailů. Musíme hrát náš systém, nesmíme polevit. Ve čtvrtém zápase proti Vítkovicím se nám to stalo a zápas vypadal hned jinak. Toho se musíme vyvarovat a příště zahrát lépe.

Jak těžké bylo překonat Patrik Bartošáka, který ve čtvrtém duelu dlouho držel těsné vedení Vítkovic navzdory mnoha vašim šancím?

Samozřejmě jsme věděli, že je to výborný gólman, a proto jsme chtěli chodit do brankoviště a co nejvíce mu to znepříjemnit. V první třetině jsme to nedělali, měl na chytání klid. Pak jsme na něj víc zatlačili, snažili jsme se ho rozhodit a asi to vyšlo. To je recept na každého gólmana.

Třikrát jste dostali první gól, ale nezlomil vás. Ceníte si toho?

Určitě. Lepší je vést, ale dokud je to o gól, takové vedení ještě zápas nedělá. Měli jsme spoustu času na obrat, víme, že síla v našem týmů je, a tak se nemusíme nikam hnát. A nakonec jsme góly dali.

Vloni jste už byl v Kometě, ale play-off jste nehrál. V předchozích letech jste do zápasů o všechno jen nakoukl. Jaké teď máte zážitky?

Bylo to pro mě emotivní, hrál jsem v takové sérii proti Vítkovicím, kde jsem působil pět let. Jsem rád, že jsme to zvládli na čtyři zápasy, protože ušetřené síly se nám mohou hodit. Je to výborná zkušenost, cením si jí.

Přenesl jste si do play-off zvýšené sebevědomí po vydařeném konci základní části, kde se vám dařilo sbírat kanadské body?

Když mi nějaký bod přišel, začal jsem si víc věřit. Snažím se, abych si to udržel, ale není to jen o mně. V play-off tahle fráze platí dvojnásob. Proti Vítkovicím jsme šlapali výborně všichni jako tým.

Čtvrté utkání rozhodl váš gól, už předtím jste měl dvě asistence. Jste útočnější obránce z vaší dvojice s Ondřejem Němcem?

Takhle jsme si to neřekli. Kdo je první vepředu, podporuje útok. Vždy to vyplyne ze situace. Oba máme své kvality, doplňujeme se. Ve čtvrtém zápase s Vítkovicemi jsem viděl, že máme výhodu, šel jsem do branky, vyplul jsem na brankovišti a Hrouda (Jan Hruška) mě parádně našel.

Uzavřel jste nějaké sázky s bývalými spoluhráči z Vítkovic?

Ano, něco tam máme s Patrikem Zdráhalem a Lukášem Klokem. Až bude po sezoně prostor, určitě jim to připomenu a vyberu si to.

Budete sledovat zbylé tři série, anebo na chvilku vypnete?

Uvidím, jaký nám trenéři nastaví program. Ale asi se na nějaký zápas kouknu, je to v přijatelný čas. Budeme se dívat na příštího soupeře.

Přejete si do semifinále někoho konkrétního?

Je to víceméně jedno. Týmy jsou opravdu vyrovnané, zvlášť v play-off. Je těžké vybírat, nehraje to roli. Musíme se připravit na kohokoliv.