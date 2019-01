Plzeň znovu dobyla ocelářskou tvrz. Přílišná pohoda může být na škodu, varuje Roth

před 39 minutami

Plzeňští indiáni to na Třinec umí. I podruhé v sezoně vyhráli na ledě Ocelářů a přerušili tak 12 utkání dlouhou domácí vítěznou šňůru vedoucího mužstva extraligy. Třinecký obránce Vladimír Roth si připsal dvě asistence, jako žolík na nájezdy už se však neosvědčil a prohru 5:6 neodvrátil.

Hrála obě mužstva uvolněně, že z toho byla taková přestřelka?

To si nemyslím. Někdy se to tak semele, prohrávali jsme rychle 0:2 a museli jsme stahovat. Stávat by se to nemělo, ale nás ten nepříznivý stav nabudil. Co jsme dali gól, hned nám zase odskočili. Byl to zvláštní zápas.

Jak na ledě prožíváte situaci, kdy vám soupeř pořád odskakuje?

Je to nepříjemné. Když vyrovnáte, chcete rychle přidat další gól, abyste srazili ten druhý tým. Nakonec jsme z toho vyždímali bod, je pro nás dobrý.

Za stavu 3:3 jste měli na konci druhé třetiny obrovský nápor, ale nepodařilo se vám skórovat. Byl to zlomový moment?

Kdybychom tam dali gól a šli do vedení, možná by to bylo jiné. Těžko říct takhle zpětně, ale odskočit jsme jim mohli. Škoda.

Plzeň vyhrála v Třinci obě utkání v této sezoně, dnes nastřílela na ledě vedoucího mužstva soutěže šest gólů. V čem je silná?

My v sezoně moc gólů nedostáváme. Že nám to jednou ustřelí, to se může stát. Pokud by se to mělo opakovat, je to na zamyšlenou.

Proč se to podařilo zrovna Plzni?

Hrají dobře, agresivně napadají beky, na nic nemáte čas. V první třetině jsme se s tím nemohli srovnat, pak jsme nějaké věci změnili a dostali jsme se do zápasu. Jsou živí, lepí jim to.

Doma jste prohráli po 12 zápasech, všechny tři body jste odevzdali jen dvakrát. Cítíte, že se vám na domácím ledě daří více než v předchozích sezonách?

Nevím, někdy se to tak zamotá, že vám to doma lepí a daří se. Získáváte body, pak jednou, dvakrát, třikrát prohrajete, a zase bude všechno jinak. Nicméně jsme rádi, že odtud soupeři nevozí body lehce.

V nájezdech jste se rozjel v páté sérii a musel jste proměnit. Vnímal jste trochu větší tlak?

Ne, já to tolik neprožívám. Buď dám, nebo ne, nic horšího se nestane. Nájezd se mi ale nepovedl, vůbec jsem neudělal to, co jsem chtěl.

Navzdory porážce od Plzně, je znát ve vašem týmu pohoda?

Relativní pohodu máme, ale všeho moc škodí. Tým je dost zkušený na to, aby vycítil, kdy má zabrat. Když už je to moc uvolněné, je třeba do toho dupnout. Žádné podcenění proti Plzni nebylo.

Před zápasem jste dostal památeční dres za 300 utkání v Třinci. To se povedlo u Ocelářů jen dalším třem obráncům.

Je to příjemné, samozřejmě. Zápasy nijak zvlášť nepočítám, takže mě to překvapilo. Příliš jsem nad tím nepřemýšlel.