Will: Jsem pyšný, že hraju za Liberec. Než přišla velká úleva, dýchalo se těžce

před 11 minutami

Odchytal skvělý zápas, přesto po jeho chybě mohl Liberec ve finále extraligy s Třincem prohrávat už 1:3. Roman Will propustil za svá záda dvě minuty před koncem čtvrtého zápasu pokus Davida Ciencialy zpoza brány, stejný hráč ho podruhé ve dvou dnech přelstil podobně "blbým" gólem. V prodloužení úterní bitvy však rozhodli Bílí Tygři, vyhráli 2:1 a ve finálové rundě vyrovnali na 2:2. Šestadvacetiletému brankáři spadl ze srdce balvan.

Ve čtvrtém finále jste zapsal 33 zákroků, jak těžký to byl zápas?

Kluci přede mnou mi hrozně pomohli, bez týmů jsem nic. Byla paráda se dívat na to, jak bojují, moje práce je chytat puky. Jsem hrozně vděčný za tohle společné vítězství.

Čím vším vedle lehání do střel vám spoluhráči pomáhají?

Není to jen o tom, všichni jsou důležití. Někdo může přispět větou na střídačce nebo v kabině, dokáže nabudit. I ti, co nehrají, všichni trenéři. Jsem pyšný na to, v jakém týmu jsem. Mohl bych jmenovat všechny.

Co se stalo dvě minuty před koncem, kdy vám do branky prošel pokus Ciencialy ze záporného úhlu?

Byla to běžná situace. Protečovaná střela šla do boční konstrukce, já jsem byl bruslí před tyčkou a musel jsem se srovnat zpět, abych mohl dále reagovat. Činci to udělal chytře, je to z mé strany špatný gól, ale nějaké padat musejí. Jsem rád, že padl jen tenhle jeden a vyhráli jsme.

Ulevilo se vám hodně po vítězném gólu v prodloužení?

Ani nevíte jak. Prožíval jsem krušné chvíle, abych byl upřímný.

Zápas rozhodl Tomáš Havlín, který druhé ani třetí finále nehrál a v první třetině mu neuznali gól. Byla to trochu karma?

To je ono. Hráč, který nehrál, rozhodne zápas ve finále. Je to paráda, Havlínek dře celý rok jako blázen a jsem rád, že zrovna on to rozhodl. Dobrým lidem se dobré věci vrací.

Po neuznaném gólu Havlína nedal Marek Kvapil nájezd, inkasovali jste těsně před koncem třetí třetiny. Takové momenty se kupily a nesložilo vás to.

Jsou to věci, které já neovlivním. Bylo mi těžko jen z toho inkasovaného gólu, protože to ovlivnit můžu. Těžko se mi dýchalo.

Vyčítal jste si, že se vůbec hraje prodloužení?

Těžko se mi dýchalo v posledních dvou minutách třetí třetiny a pak celou přestávku. Ale věřil jsem, že mi spoluhráči pomůžou. Což se stalo. Udělal jsem chybu, nicméně vyhráli jsme zápas. Jen to mě zajímá.

Museli jste po první třetině v šatně hodně uklidňovat emoce po neuznaném gólu? Martin Ševc to na ledě pořádně prožíval.

Samozřejmě. Emoce si ale nemůžeme vyčítat. Když je někdo neunese, o tom ten sport je. Můžete si zařvat, praštit hokejkou a vykřičet se z toho. Každý to řeší po svém.

Co přinesly první čtyři zápasy finálové série?

Krásné zápasy a dobrý hokej. Co víc si člověk může přát než hrát finále. Rozdávají si to mezi sebou nejlepší týmy, jede se dál.