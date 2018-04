Šťastný Zábranský: Kometu beru jako své dítě, cílem je nový stadion. A reprezentace? To nekomentuju

před 1 hodinou

Do mateřského klubu se vrátil jako vlastník a manažer v těžkých časech. Ale postupně se Libor Zábranský s Kometou vyškrábal až na vrchol. Podruhé za sebou dovedl i jako kouč mužstvo k titulu a znovu může slavit. Navenek působí klidně, ale uvnitř zalévá oddaného Brňana hřejivý pocit hrdosti a spokojenosti. Jako další cíl si určil nový stadion. Post trenéra národního týmu zatím nekomentuje.

Co bylo klíčem k obhajobě titulu?

Perfektní mančaft a špičkoví hráči. Chováme se jako rodina.

Je těžké skončit na prvním místě dvakrát po sobě?

Je to nádherný pocit. Teď si myslím, že to bylo stejně těžké jak vloni, tak letos. Hráli proti nám vynikající hráči s výbornými fanoušky. Každá série byla z hlediska loňského a letošního play off trochu jiná. Takticky jsme byli opět fantastičtí. My… Samozřejmě hráči. Zvládli jsme to i kondičně, bylo to vidět. Zvládli jsme to stejně jako vloni.

Máte pocit silnějšího zadostiučinění?

Takhle to neberu. Dělám hokej, protože ho miluju. Miluju Brno a jižní Moravu, Kometa je pro mě jako dítě.

Prožíváte bezprostřední oslavy jinak, když je to na ledě soupeře?

Ano, to je logické. Je tady méně našich fanoušků, nedá se to srovnat.

Kapitán Leoš Čermák předal pohár nejprve vám, až pak jste jej společně s ostatními zvedli nad hlavy. Co to pro vás znamená?

Kluci to udělali už před rokem a byla to pro mě obrovská pocta. Že to letos znovu zopakovali, znamená to pro mě ještě víc.

Neměl jste v té vřavě strach, že na ledě s pohárem zakopnete?

Jak jsem říkal, jsme rodina, držíme se navzájem. Věřím, že by mě kluci nenechali s pohárem padnout na led. (úsměv)

Čím si myslíte, že jste hráče získal na svou stranu?

To se musíte zeptat jich.

Měla Kometa v sezoně nějaké horší období?

Vždycky ten tým projde horším obdobím, slovo krize nemám moc rád. V olympijském čase jsme se hodně věnovali tréninku. Bylo to těžké, přišel na nás útlum, ale dostali jsme se z toho. Myslím, že to je přirozené.

Kdy jste začal opravdu věřit, že Kometa obhájí titul?

Od začátku sezony jsem tomu věřil. Kádr se moc nezměnil, jsme schopni měnit rytmus hry a šetříme síly. Zavíráme střední pásmo, hráči skvěle plní pokyny. Když hráče podepíšu, věřím mu. Petr Holík přišel výměnou za dva centry a odehrál to, co jsem po něm chtěl. Věřím, že to potvrdí.

Jak náročný byl pro vás osobně konec sezony?

Nepřál jsem si nic jiného, než aby to vyšlo. Je to znát na každém. Člověk toho kolikrát mnoho nenaspí. Play off je tvrdé, ale o to sladší je to teď.

Brno obhájilo titul naposledy v roce 1966, teď se to povedlo vašemu týmu. Kam se může brněnský hokej odrazit?

Po semifinále jsem říkal, že mám s Kometou ještě jeden cíl. Už to můžu říct. Pokud chceme hokej v Brně posunout, potřebujeme nový stadion.

Máte už představu o podobě kádru pro příští ročník?

Víte, manažeři se schovávají za různá klišé, že se s hráči nesmí jednat, ale takhle to proboha nefunguje. Hráč má agenturu, která ho zastupuje, a jestli si někdo myslí, že se 2. května dělají noví hráči a že to s agenturou není dávno dojednané, je to naivní omyl. Agentury mají zájem, aby jejich klienti měli smlouvy nebo aspoň dohody co nejdříve.

Mohl byste tedy naznačit, jak tedy bude složení týmu vypadat?

Nemohl.

A co vaše osobní plány? Jaká bude vaše nejbližší budoucnost?

Stoprocentně zůstanu v Kometě. Rozhodne zdraví a rodina.

Budete přemýšlet o pozici reprezentačního trenéra?

To nebudu komentovat. Budu teď slavit se svou rodinou. Čeká nás spousta práce, jednání s partnery na další sezonu a podobně.