Erata potěšila souhra s Plekancem. V první třetině jsme se pouze dívali, uznal Krupp

S návratem Martina Erata a příchodem Tomáše Plekance získali úřadující mistři ještě více na síle. Sparta to na ledě Brna poznala hlavně v první třetině, v níž mohla obdržet určitě více než jednu branku. Matěj Machovský ji nejen proti náletům hvězdného dua podržel a dal Pražanům šanci na obrat ve strhujícím utkání.

Nebylo sporu o tom, že předehrávka 25. kola extraligy mezi Kometou a Spartou bude velkým šlágrem. A skutečně. Martin Erat a Tomáš Plekanec pozvedli v posledních zápasech nevýraznou hru Brňanů a zejména v první polovině měl zápas vynikající úroveň.

Vyprodaný stadion přivítal obě posily bouřlivým potleskem, Erat oblékl dres Komety poprvé od dubnového finále s Třincem. "Fanoušci jsou tady výborní, zasloužili si takový zápas. Celý zápas fandili, bylo to fantastické. Děkujeme jim," podotkl medailista z MS a olympijských her.

Trenér Libor Zábranský postavil Erata a Plekance k osmnáctiletému Karlu Pláškovi. Jejich formace zatlačila Spartu hned při prvním střídání. V sedmé minutě už Plášek po souhře s veterány skóroval. "Vytvořili jsme si šance, hráli jsme na puku, bude to jen lepší," hodnotil Erat.

"Tomáš je natolik inteligentní, že se nemusíme nějak zvlášť sehrávat. Brzy na to přijdeme. Karel (Plášek) hraje výborně od začátku sezony. Je hrozně šikovný, budeme se mu snažit pomoct a myslím, že k nám zapadne," poznamenal Erat na adresu o 19 let mladšího spoluhráče.

Kometu dosud táhla především první útočná řada ve složení Petr Holík, Peter Mueller a Martin Zaťovič, ale sparťané se speciálně připravovali na novou formaci s bývalými reprezentanty. "Nicméně v první třetině jsme se jen dívali, jsou to skvělí hráči," uznal trenér Sparty Uwe Krupp.

Pražané ve druhé části srovnali, ale Brno pak i zásluhou Plekancova gólu, u kterého si druhou asistenci v zápase připsal Erat, uteklo na rozdíl dvou branek. "Bylo důležité, že jsme po první třetině zůstali v zápase. Od té druhé jsme zlepšili bruslení a hráli jsme lépe," pokračoval Krupp.

Šance Sparty držel hlavně gólman Matěj Machovský, který čelil v první půlce zápasu velkému tlaku. "Měli jsme dát více gólů, nakonec nás to stálo zápas," litoval brněnský asistent trenéra Kamil Pokorný. "Naopak jsme dostali laciné góly," lamentoval druhý muž na střídačce Brna.

Na konci druhé třetiny snížil Tomáš Pšenička a mdlý výkon Komety ve třetím dějství potrestal vyrovnáním v přesilovce Erik de la Rose. "Udělali jsme zbytečné fauly a dostalo nás to z naší hry. Je to špatně, ale máme ještě spoustu času na tom zapracovat," komentoval Erat.

Svého nedovoleného zákroku mohl litovat především kapitán Brna Leoš Čermák, který nevybíravým faulem kolenem proti Petru Vránovi nabídl Spartě přesilovku a v konečném důsledku i vyrovnání na 3:3.

Plodná souhra s Plekancem sice Erata potěšila, ale pocity z porážky v prodloužení byly trpké. Zato sparťané si z Brna odvezli zlaté dva body. "Byl to speciální zápas s velkými emocemi. Hrál se skvělý hokej a my jsme nakonec ti šťastnější," usmál se německý kouč šesté Sparty.

Mistrovská Kometa zůstává před polovinou základní části těsně za místy zajišťujícími přímý postup do čtvrtfinále play off, ale vůdčí osobnost ze dvou předchozích sezon přesto nelituje své sedmiměsíční pauzy. "Teď už je to za mnou, soustředím se na to, co bude," řekl rodák z Třebíče.

V neděli zamíří parta s Eratem a Plekancem k derby do Zlína, sparťané budou hrát naposled před reprezentační pauzou na ledě Liberce.