Kometa přišla o posilu ze zámoří. Hájek bude hrát za Olomouc, má to blíže domů

Hokejový útočník Kristian Reichel nebude v úvodu sezony působit v extraligovém Litvínově. Dvaadvacetiletý odchovanec Severočechů, který je kmenovým hráčem Winnipegu, s týmem již začal trénovat, vedení klubu se ale nepodařilo zajistit hráči odpovídající pojistku zámořské smlouvy.

"Vyvinuli jsme maximální snahu, aby Kristian oblékl litvínovský dres. Je to náš odchovanec, navíc už v zámoří posbíral zkušenosti a udělal neskutečný výkonnostní pokrok. Byl by pro nás výraznou posilou, počítali jsme s ním do prvního útoku. Je to opravdový profesionál, má příkladný přístup k tréninku, ale nenašli jsme společnou cestu ohledně pojistky," uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Verva přitom získala od Winnipegu souhlas se startem hráče v extralize. "Poptali jsme největší evropskou pojišťovnu Lloyds a ta připravila nabídku s plněním, které bylo dle jejích pravidel nejvyšší možné. Tato nabídka se však rozcházela s Kristianovými představami o polovinu plnění v případě fatálního zranění a ukončení kariéry," vysvětlil Hynek.

Reichel odešel z Litvínova do zámoří před třemi lety, po sezoně v juniorské WHL hrál dva roky nižší AHL za Manitobu. Letos v červnu podepsal dvouletou dvoucestnou smlouvu s Winnipegem, která mu v případě působení v NHL zajišťuje celkový plat 1,505 milionu dolarů.