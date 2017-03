Fanoušci Chomutova posměšně skandovali Rákosovo jméno. I díky jeho vyloučením vyhráli

před 1 hodinou

Pirátům stačily na premiérové vítězství ve čtvrtfinále v Třinci dva góly. Oba padly z přesilových her po vyloučení třineckého útočníka Daniela Rákose. "Je to nepříjemné. Ty jejich góly ale nepadly po žádných nacvičených akcích, my jsme spíše doplatili na naše neproměněné šance," mrzelo člena elitní útočné formace Ocelářů. V podobném duchu mluvil po prvním zápase série také asistent hlavního trenéra Třince René Mucha, to Vladimír Růžička vysekl poklonu všem svým svěřencům.

Třinec - Po jedenácti dnech bez ostrého utkání, po jedenácti dnech přípravy nastoupili Oceláři do čtvrtfinále extraligového play off z pozice druhého týmu základní části. Soupeřem jim byl po úchvatném obratu v předkole proti Mladé Boleslavi tým Chomutova. Obě mužstva se ve vyřazovacích bojích potkávají vůbec poprvé.

Skvělá efektivita Chomutova

Oceláři nastoupili na svého soupeře aktivně a byla na nich vidět snaha rozhodnout první utkání co nejrychleji. Co kdyby byla na Chomutovu ještě znát únava z nejen fyzicky, ale také psychicky náročné série proti Mladé Boleslavi. Jenže Třinečtí své šance nevyužili a neustáli hned první oslabení po vyloučení Daniela Rákose.

"První třetina byla z naší strany dobrá, ale bohužel jsme neproměnili šance. Když se potom soupeř dostal do vedení, tak už hrál to, co potřeboval, a pro nás to bylo velmi těžké," hodnotil po zápase autor jedenácti branek a deseti gólových asistencí ze základní části. Chomutov využil první přesilovku kuriózně. Po Linhartově zásahu rukavicí proměnil stoprocentní šanci Vondrka.

"Nechci říct, že ty jejich góly byly šťastné, ale trochu asi jo. Při tom prvním jsme podskočili takový padající lob," vzpomínal Rákos. Po čtyřech minutách druhé třetiny musel na trestnou lavici znovu a Piráti opět trestali. "Druhý gól byla tečovaná střela od modré čáry. Nepřišlo mi, že by některá z těch branek padla po nacvičené akci," odmítl třinecký útočník potvrdit sílu chomutovské přesilovky, druhé nejúčinnější v základní části. "Ale na to už se nikdo ptát nebude," dodal vzápětí.

Rákos oblíbencem Pirátů

Poprvé byl Rákos vyloučen za vysokou hůl, a tedy byl v tom sám trochu nevinně. Ale rukavici v obličeji Mrázka po odehrání puku si ve druhé třetině mohl odpustit. "Asi je to tím, že jsem až moc chtěl. Bylo to zbytečné," kroutil hlavou. Po druhém gólu začali Rákosovo jméno posměšně vyvolávat chomutovští fanoušci, kterým vyloučení hráče s vyhlášenou nálepkou provokatéra samozřejmě neunikla.

Ve druhé a třetí třetině už nebyl třinecký tlak tak jednoznačný jako v úvodní dvacetiminutovce, přesto Oceláři puk do branky nedostali. "My jsme měli takový optický tlak. Ale myslím, že nám chyběly střely, což rozhodlo." Třinecký útočník zřejmě myslel nebezpečné střely, protože střel všehovšudy vyslali Oceláři dvaasedmdesát. Osmatřicet pochytal Laco, osmnáct šlo mimo a šestnáct zablokovali hráči Chomutova v poli.

"V play off rozhodují gólmani, bez nich se to nedá hrát. Laco v prvním zápase Chomutov podržel, ale my jsme šance měli, jen je prostě musíme proměňovat," vracel se Rákos neustále ke střelecké impotenci slezského mužstva. Slovenský brankář vychytal Chomutovu první čtvrtfinálovou výhru a ve druhém venkovním utkání mohou hrát Severočeši uvolněněji. "Zítra potřebujeme vyhrát a je víceméně jedno jakým způsobem. Musíme hrát naši hru a nedovolit soupeři, aby hrál to, co potřebuje," řekl Rákos závěrem.

Růžičku těšily obětavost a nasazení

Piráti předvedli v Třinci typický hokej ve fázi play off, nejdůležitější části sezony. Na třineckém ledě skvěle bránili, v útoku byli takřka pokaždé nebezpeční a na dvě branky dokázali zvítězit. Není divu, že trenér Vladimír Růžička oplýval spokojeností. "Od začátku zápasu jsme byli pod tlakem. Docela dobře jsme bránili a všichni hráči mají na tom výsledku obrovský podíl. Všichni hráli obětavě a s velkým nasazením. A když už se Třinečtí dostali do šance, byl tam výborný Jánko Laco."

"Byli jsme šťastnější, ale je to jen první utkání," prohlásil po vítězství 2:0 trenér mistrů světa z let 2005 a 2010. Domácí asistent hlavního trenéra René Mucha nebyl spokojen s druhou třetinou. "Myslím si, že jsme měli dobrý vstup do utkání. Vytvořili jsme si tlak a spoustu šanci, které jsme bohužel nevyužili. Potom jsme dostali takový kuriózní gól při oslabení. Stalo se. Ale druhá třetina už z naší strany nebyla moc dobrá."

"Trápili jsme se ve vlastních přesilovkách a soupeř odskočil na rozdíl dvou gólů. Ve třetí třetině jsme si znovu vypracovali mnoho šancí, abychom s tím zápasem ještě něco udělali. Ale bohužel, když nedáte gól, nemůžete vyhrát. Prohráli jsme, ale zítra to pokračuje dál," nevěší třinecký kouč hlavu. Série se hraje na čtyři vítězná utkání a že nikdy není hotovo po jednom nebo dvou zápasech, to by mohli Piráti po zkušenostech z předkola vyprávět.

