O sporech mezi Rolinkem a Lubinou jsem věděl od léta, přiznal pardubický manažer

Odchod klubové legendy Tomáše Rolinka otřásl v posledních týdnech hokejovými Pardubicemi.

Devětatřicetiletý Rolinek se do Pardubic vrátil před čtyřmi lety. Přestože nosil kapitánské "céčko" na dresu, nevešel se po dvou úvodních porážkách už ve 3. extraligovém kole při zápasu v Litvínově do sestavy. Spekulovalo se o jeho neshodách s koučem Ladislavem Lubinou, které nyní Rolinek po odchodu z Pardubic potvrdil.

Nyní se k celé kauze ve studiu O2 TV Sport vyjádřil i sportovní manažer klubu Jaromír Kverka. "Když jsem přišel do Pardubic, Ladislav Lubina byl trenérem a Tomáš Rolinek měl smlouvu. Už v létě jsem ale věděl, že mezi nimi jsou problémy. Jako nový ale nemůžete po dvou, třech dnech dělat velké změny nebo kotrmelce. Spíš jsem sledoval situaci, myslel, že by se mohla vyklidnit, bohužel se to ale nestalo," prohlásil Kverka.

Bývalý hráč, kouč a funkcionář Karlových Varů přiznává, že celá kauza měla negativní dopad na pardubické mužstvo. "Už od začátku sezony jsme na to dopláceli. Hodně se to medializovalo, tým to vnímal," dodal.

Později byl Lubina odvolán a místo něj byl hlavním trenérem jmenován Radek Bělohlav, nicméně Rolinek mimo sestavu zůstal. "Snažili najít vhodné řešení, jeho zařazení do sestavy. Jenže Tomáš zanedlouho přišel, asi toho měl plné zuby, a oznámil nám, že ukončuje smlouvu," vysvětloval Kverka.