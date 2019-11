Nula není podstatná, důležitá je výhra, míní gólman Rytířů Godla

První čisté konto v české extralize vychytal slovenský gólman ve službách hokejistů Kladna Denis Godla.

Pro Rytíře znamenalo velmi cenné tři body z důležitého pátečního souboje s tabulkovým sousedem Zlínem. Jak sám Godla zdůraznil, také pro něho je prvořadý úspěch týmu.

"O tu nulu ani tak nejde, důležité jsou body. Hlavně se musíme poučit z toho, že to skončilo 1:0. Potřebujeme góly. V Hradci Králové jsme také za stavu 1:0 dostali gól v oslabení před koncem. A dneska jsme mohli dopadnout stejně, ale ubránili jsme to. Musíme se z toho poučit a doufám, že to bude jen lepší a lepší," řekl Godla novinářům.

Lepší po herní stránce byli Rytíři už během pátečního zápasu. První třetinu prohráli výrazně na střely, přesto po ní vedli. "Polovinu první třetiny jsme hráli výborně, Zlín měl za tu dobu snad jen jednu střelu. Jenže pak zase přišly naše obvyklé problémy. Chválabohu, že jsme první třetinu dohráli bez obdrženého gólu. Od druhé třetiny jsme se poučili, zápas ale trochu rozkouskovala vyloučení na obou stranách," připomněl Godla.

Zápas byl s blížícím se závěrem náročný hlavně psychicky, závarů před čtyřiadvacetiletým slovenským reprezentantem přibývalo. "Bylo to náročné trochu na psychiku. Dneska jsme ale paradoxně dobře bránili, i v oslabeních. To nám pomohlo. Když budeme alespoň takto pokračovat při hře v oslabení, jsme na dobré cestě," věřil Godla.

Od jediného zásahu Ladislava Zikmunda v čase 5:27 se na kladenském ledě odehrával ze všeho nejvíc souboj slovenských gólmanů, neboť branku Beranů střežil Marek Čiliak. "Trochu jsme se pozdravili před zápasem na rozcvičce a po utkání. Myslím, že hlavně díky Čilovi živil Zlín šanci na body. Měli jsme tam velké šance, ale on to pochytal," ocenil Godla výkon svého protějšku.

Kladno napravilo středeční debakl 2:6 z dohrávky na Spartě. "Věděli jsme, že Sparta je v čele tabulky, šli jsme na ni s respektem, což nás možná stálo zápas, protože jsme ho vůbec nezvládli. Je ale jedno, který zápas hrajeme. Potřebujeme body. A je úplně jedno, jestli je získáme proti Spartě, Brnu, Zlínu nebo Pardubicím," zdůraznil Godla.

V neděli se Středočeši představí v Olomouci. "Víme to, že jsou to další naši tabulkoví sousedi. Musíme se radovat, že jsme uspěli dnes. A příště musíme hrát ještě líp, pokud chceme body. V obraně nám to ale dneska fungovalo, měli bychom ale začít dávat víc gólů," dodal Godla.