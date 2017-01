Nový pardubický kouč Holaň: Musíme především zvednout hlavy

před 2 hodinami

Pardubické Dynamo se potácí na hranici baráže, Pro trenéra Miloše Holaně to je velká výzva. Má tři a půl roku na to vytvořit v klubu vlastní koncepci. Musíme hlavně zvednout hlavy. Představit hráčům hlavní cíl sezony a každodenní prací za tím jít, držet jeden za druhého a působit jako tým, ne jako individuality," sdělil Holaň.

Pardubice - Po necelých šesti letech se vrací do hokejové extraligy trenér Miloš Holaň. A půjde o velmi nelehký návrat, neboť pětačtyřicetiletý bývalý obránce se zkušenostmi z NHL byl vybrán jako ten, kdo má zachránit Pardubice před pádem z extraligy. Věří, že tvrdou prací všech zainteresovaných se to povede.

Holaň přebírá mužstvo na poslední příčce. Sice s pouze jednobodovou ztrátou na třinácté Karlovy Vary, ale nad Energií už je devítibodová mezera. "Toto angažmá je velká výzva. I ta myšlenka toho, že se jedná o smlouvu na tři a půl roku, což mi dává určitý prostor, vizi a koncepci. Nejde o smlouvu udělanou narychlo jen na tři měsíce," řekl Holaň.

Mužstvo je v hodně špatném rozpoložení. Prohrálo posledních šest utkání a mnohdy předvádělo bídné výkony. "Musíme hlavně zvednout hlavy. Představit hráčům hlavní cíl sezony a každodenní prací za tím jít, držet jeden za druhého a působit jako tým, ne jako individuality. Musíme udělat vše proto, aby extraliga v Pardubicích byla i nadále," prohlásil Holaň.

Rozhovory trvaly dva týdny

Přiznal, že v kontaktu s Dušanem Salfickým, který je novým předsedou představenstva a zároveň se stal i generálním manažerem, byl posledních čtrnáct dnů. "Došli jsme k tomu, že do toho jdu. A na tu práci se těším," zdůraznil odhodlaně mistr extraligy (1992) s Trenčínem a držitel bronzu z mistrovství světa v roce 1993 v Německu.

Extraligu, v níž vedl v minulosti z pozice hlavního kouče Vítkovice, Spartu a Mladou Boleslav, opustil v roce 2011. Přesto si udržoval přehled. "Myslím, že asi každý trenér sleduje neustále soutěž v zemi, z níž pochází. I když ne nějak dopodrobna. Ale vidíte některé zápasy na internetu či v televizi. Je jasné, že když jsem byl v těch svých angažmá v zahraničí, tak jsem se staral především o svůj klub a svou práci."

K ruce bude mít Marka a Janeckého

O to intenzivněji se snažil získat co nejvíce informací a poznatků během uplynulých dvou týdnů. "Od té doby, co jsem dostal to první echo, tak jsem si nechal posílat všechny čtyři zápasy, co Pardubice hrály. A určitě využiju velkých zkušeností Pavla Marka i Oty Janeckého, kteří mají velký přehled," jmenoval Holaň své asistenty, z nichž Marek se stane sportovním manažerem Dynama.

"Nechtěl bych jim ale dávat tu nálepku asistentů. Já jsem hlavní trenér, beru zodpovědnost na sebe a jsem na to zvyklý, tak jsem vždy pracoval. Ale jsou to moji kolegové, na jejichž jménech jsme se od začátku jednoznačně shodli. Jde o lidi, k nimž mám respekt. S Otou jsem ještě kdysi hrával v nároďáku, s Pavlem jsem se potkal, když jsem byl dvakrát v hledáčku Třince. Navíc oba pochází z Pardubic, mají k tomu vztah a ta situace jim není lhostejná," uvedl Holaň.

Je přesvědčený, že k úspěchu povede každodenní tvrdá práce. "Budeme tady trávit spoustu času, zejména zezačátku, než si na sebe zvykneme a kdy si všechno bude sedat. Všichni tři jsme ale na tu práci natěšení a věříme, že stejně tu změnu přijmou i hráči," přál si Holaň.

Ve hře jsou i případné posily. Do konce ledna, kdy se přestupový trh uzavře, ještě zbývá nějaký čas. "Je to otázka nejbližších dnů. Teprve dnes se scházíme jako trenérský štáb, budeme o tom diskutovat a každý si k tomu řekne své. Změnám se nebudeme bránit, ale nechci předbíhat," uvedl Holaň.

