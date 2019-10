Nikdo k nám nebude jezdit s radostí v obličeji, řekl Jágr. V úvodu nemohl dýchat

Hokejisté Kladna opět pobavili své fanoušky. A navíc je potěšili výhrou, na níž dosáhli proti Plzni i přes tříbrankové manko, které měli zkraje druhé třetiny.

Pod výhru 7:5 se gólem a asistencí podepsal i sedmačtyřicetiletý hrající majitel klubu Jaromír Jágr.

"Každý vítězství za tři body je úspěch. Samozřejmě Plzeň je velký mužstvo a bude vyhrávat hodně zápasů. Samozřejmě nechceš pořád prohrávat 0:3… Ale i to, že jsme se vrátili do hry za stavu 3:0 pro Plzeň, je skvělá známka," řekl Jágr v rozhovoru s novináři.

Ve stejné pozici byli Středočeši i před dvěma týdny, kdy s Olomoucí záhy po startu druhé části ztráceli 0:3. "Prohrávali jsme, ale v kabině jsme si řekli, že nebudeme panikařit. Naše lajna hrála špatně, já jsem se cítil špatně, takže se akorát řeklo, ať ostatní lajny hrají pořád stejně jako v první třetině, my přidáme a já se do toho dostanu," popsal Jágr.

A zlom přišel i tentokrát. "Začíná to od naší lajny, když nebudeme hrát dobře, tak se to samozřejmě odrazí na další pětky. Naše lajna v první třetině prohrála minizápas a skoro jsme nebyli u nich ve třetině. Bylo to daný mnou, moc jsem jim nepomohl, Áda (David Stach) byl podle mě nervózní. Ono je to těžký, když hraješ první zápas proti svému týmu, ale trochu to z nás spadlo a třetí třetinu nás to nakoplo," uvedl Jágr.

"Signalizoval jsem to ještě před sezonou, že sem se prostě nebude nikomu jezdit s radostí v obličeji," doplnil Jágr.

Kladno tak odčinilo porážku z Pardubic a uspělo ve čtvrtém vystooupení z posledních pěti. "Jak už jsem říkal po zápase s Libercem, tady to není o sebevědomí, je to o tom, abys věřil tomu, co děláme, že je správně. Ne v zápase, ale v těch tréninkách. Ten zápas je takový okořenění za ty výkony. Takhle jsem to vždycky měl já, že když si odvedeš svoji práci v tréninku, tak pak si to jdeš akorát užít, ty návyky tam jsou," prohlásil Jágr.

Zkraje měl potíže s rychlým tempem. "Dnešní zápas jsem v první třetině nemohl dýchat, ale moji spoluhráči to věděli. A postupem času se do toho dostaneš. Když bylo potřeba, tak jsme dali góly a třetí třetinu jsem chtěl, aby naše lajna hrála na Gulašovu. To už jsme se spíš soustředili, aby oni nedali góly, tak jsem chtěl, aby nás trenér dával na ně," připomněl Jágr.

Nebývá přitom zvykem, aby právě hrající legenda bránila hlavní ofenzivní esa soupeře. "Tady vůbec nejde o tu obranu, obrana neznamená bránit v našem pásmu. Už jen to, že v útočným pásmu máš puk na hokejce je skvělá obrana, protože soupeř ho nemá. Když máš puk na hokejce v útočném pásmu, tak je to nejlepší obrana," vysvětlil Jágr.

Dnešním gólem prodloužil střeleckou sérii už na čtyři zápasy. "Střílím z voleje, střílím hned, pak tam máš dorážku. Lepší než tam dělat kličku, protože máš jenom jednu šanci. Já jsem to říkal i klukům minulý zápas - pojďme střílet hned, protože gólman musí udělat zákrok a pak tam máš prázdnou branku," řekl Jágr.