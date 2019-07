Moc šancí už nedostane, varoval Jágr možnou posilu. Kladno zkusí náladového Réwaye

před 1 hodinou

Do Sparty se Martin Réway nevrátí. Klapne to v Kladně? | Foto: Milan Kammermayer

Slovenský hokejový útočník Martin Réway se bude snažit restartovat svou povadající kariéru v extraligovém Kladně. Čtyřiadvacetiletý hráč, který v předešlých třech sezonách odehrál s ohledem na zdravotní problémy jen minimum zápasů, přijde k Rytířům na zkoušku.

"Je to určitě talentovaný hráč. Záleží, jak tu šanci uchopí. Moc jich už mít nebude. Jde o to, jak to vezme a jak se poučil z minulých let," řekl majitel klubu Jaromír Jágr, a narážel tak na náladovou povahu slovenského forvarda.

"Že na to hokejově má, to dokázal jindy. Slyším i hlasy, že kdyby chtěl, může být i nejlepší. Opravdu má všechno ve svých rukách," připojil Jágr.

Talentovaný útočník měl původně zamířit na test do Sparty, za kterou v minulosti již úspěšně hrál, nakonec se ale rozhodl jinak.

Podle informací deníku Sport odmítl absolvovat fyzické testy, jejichž součástí měly být také kontroly na alkohol a drogy.

"My jsme věděli, že o něj má zájem Sparta. Respektovali jsme to, je to její hráč. Čekali jsme spíš, jak se domluví se Spartou," uvedl Jágr.

Réway odešel ze Sparty v průběhu sezony 2015/2016, kdy zamířil do Švýcarska. Následně podepsal smlouvu s Montrealem a chtěl se prosadit v NHL. Celou sezonu 2016/2017 vynechal kvůli problémům se srdcem. Další ročník začal na farmě v AHL, kde ale rychle skončil a odešel do Slovanu Bratislava.

V KHL ale na své předešlé výkony nenavázal a příliš se mu nevydařila ani minulá sezona. Nejprve neuspěl na zkoušce v extraligovém Hradci Králové, poté hrál za třetiligový slovenský Dolný Kubín a švédské Tingsryds. Celkem však v sezoně 2018/2019 odehrál jen 12 zápasů.