Nevešel bych se ani do čtvrté lajny. Jágr připustil, že už se na led nevrátí

Hvězdný hokejový útočník Jaromír Jágr připustil možnost, že už se na led jako aktivní hráč nevrátí.

Padesátiletý majitel kladenského klubu to uvedl v dnešním rozhovoru s ČTK a deníkem Sport. K návratu podle svých slov postrádá motivaci, chuť i čas, neboť je zaneprázdněný péčí o chod extraligových Rytířů. Situaci by ale mohla změnit akce Winter Classic se zápasy pod širým nebem.

Jágr je neustále s týmem, při zápasech pomáhá trenérům v čele s Otakarem Vejvodou mladším ze střídačky, ale jeho návrat do sestavy v dohledu není. "To se určitě neblíží, vůbec. Abych byl upřímný, ani nemám chuť. Jedině kdyby se měl ještě konat Winter Classic, který jsem slíbil, tak bych se asi musel přinutit jít hrát. Jinak mě to vůbec netáhne zpátky," uvedl Jágr.

Zápasy pod širým nebem se měly hrát ve Špindlerově Mlýně a tváří akce, která byla dvakrát odložena kvůli pandemii koronaviru, je právě Jágr. Podle dosud posledních informací z poloviny února se měl celý projekt přesunout do Prahy s tím, že hrát se bude v prosinci.

Zatím však není nic potvrzené a Jágr i proto nevylučuje, že už nebude hrát. "Je to možný. Ale jak říkám, uvidím, jak to dopadne s Winter Classic. Třeba mě to nakopne, vážně nevím. Ale popravdě - momentálně nemám motivaci a nemám ani chuť. Musel bych toho hodně obětovat. Stravou, regenerací, tréninkem," prohlásil Jágr.

Olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu i mistrovství světa nastoupil naposledy 25. dubna v barážovém utkání s Jihlavou (6:3), po němž Středočeši slavili udržení mezi elitou. Za minulou sezonu odehrál Jágr 48 zápasů a připsal si v nich 21 bodů za osm branek a 13 asistencí.

Začátkem srpna Jágr přiznal, že se necítí připravený hrát a uvedl, že nemá čas se důkladně připravit. Tehdy však odhadoval, že do extraligy by znovu mohl naskočit v listopadu nebo v prosinci. S tím, že kariéru ještě končit nechce a vedle zápasů pod širým nebem ho láká zahrát si také ve zrekonstruované kladenské aréně.

"I kdybych nebyl majitelem a měl na práci jenom hokej, i tak bych měl problémy trénování a hraní zápasů zvládnout. Vůbec se soustředit na hokej. Takhle je to víceméně nemožné. Nebo bych se musel úplně přestat věnovat klubu, což si nemyslím, že by pomohlo," řekl Jágr.

Hraní mu zatím nechybí. "Vůbec. Hokej mám rád, ale je to dřina. Po fyzické stránce je to hodně náročný. Na zimáku navíc strávím hlavně kvůli organizačním věcem daleko více času než dříve. Před sezonou jsme byli trochu ve stresu, museli jsme řešit spoustu záležitostí, abychom vůbec zvládli první zápas," připomněl legendární útočník finišující rekonstrukci kladenského stadionu.

"V mých letech hrát na nějaké úrovni je samo o sobě náročné. Připravit se, motivovat. Nemluvě o nutnosti odpočinku. Kvůli času strávenému na zimáku a při jednáních nemám mezi devátou a druhou odpolední vůbec čas řešit sebe. Jít pak unavený ještě trénovat a unavit se k tomu navíc fyzicky, to nemůžu dát, nedám to," konstatoval Jágr.

Svou roli hraje i fakt, že cítí silnou zodpovědnost vůči klubu. Nedovolí si kvůli tomu myslet sám na sebe a odkládat důležitější záležitosti stranou.

"Stoprocentně. Třeba loni jsem měl pocit, že po hokejové stránce můžu klukům pomoci, cítil jsem odpovědnost po té sportovní stránce. Teď to necítím. Teď vím, že i kdybych dělal maximum, nevešel bych se ani do čtyř lajn. A my nemáme špatné hráče. Abych se dostal do sestavy, musel bych hodně máknout. A možná bych to ani nezvládnul," řekl Jágr.

Ačkoliv v minulosti už několikrát naznačil možnost ukončení hráčské kariéry, pokaždé se na led vrátil. Nyní vypadá situace odlišně. I proto, jak se Jágr snaží být maximálně upřímný sám k sobě.

"Vždycky jsem se snažil být. Když jsem hrál, míval jsem pocit, že to dávám a zvládám. Teď vím, že bych to nedokázal. Muselo by to být skutečně extrémní v tom, že si řeknu, že to zkusím. Ale nevím, jestli mi to momentálně dává smysl," přemítal Jágr.

K případnému návratu ho nenutí ani dosavadní povedené výkony Rytířů, kteří za sedm zápasů vydřeli deset bodů. Až dnes v utkání 7. kola v Mladé Boleslavi měl soupeř poprvé výrazně navrch, domácí zvítězili 4:0.

"Dostali jsme tu lekci, Boleslav byla o hodně lepší, nedala nám absolutně šanci. Domácí byli prvním týmem, který nás od začátku zápasu přehrál, byli lepší ve všem. Prohrávali jsme 0:1, ve druhé třetině jsme tam měli šanci na vyrovnání, ale to by bylo nespravedlivé. Z mého pohledu proti nám hrál nejlepší tým, proti kterému jsme dosud nastoupili. Dominovali celý zápas, nebylo to vůbec o náhodě. Mají dobré hráče, bruslí, mají to dobře poskládané," ocenil Jágr.

Necítí se s každým dalším zápasem, který absolvuje na střídačce, už více jako kouč než hráč? "Já jsem hlavně majitel, což je něco jiného než být trenérem. Asi máme tu strukturu jinou než jiné týmy, ale každý se určitým způsobem snaží pomoci," řekl Jágr.