Nedivím se, že nás pasují na sestup, uznal Jágr. Ve Varech jsme hráli jako školáci

V sestavě hokejistů Kladna se ve 3. kole extraligy poprvé objevil hvězdný útočník a majitel klubu Jaromír Jágr. Ani on ale v Karlových Varech nezabránil třetí prohře nováčka soutěže. Sedmačtyřicetiletý útočník se sice zapsal mezi střelce a na ledě strávil přes 22 minut, Rytíři ale po nevydařeném úvodu prohráli na západě Čech 4:7.

"Samozřejmě jsme čekali začátek lepší, ale taková je realita. Sezona je dlouhá, ještě máš 49 zápasů," řekl Jágr novinářům. Uznal, že domácí byli dnes hodně efektivní. "Hráli chytře, proměnili každou příležitost. Předtím jsme je zamkli, udělali jsme si přesilovky. Ale pak jsme dostali gól v naší početní výhodě. A přišla další chyba. Takový je hokej. Jsme naivní školáci. Musíme se z toho poučit. Čím rychleji, tím lépe," podotkl.

Kladno uzavírá tabulku a nejlepší český hokejista všech dob přiznal, že rozumí tomu, proč novináři pasují jeho tým na hlavního adepta sestupu.

"Nedivím se, co se píše. Já kdybych byl novinář, tak bych psal to samé. Teď záleží na nás, co si z toho hráči vezmou. Teď mají šanci hrát extraligu, a jestli jim stačí se tady ohřát na jeden rok, v pohodě," řekl Jágr a realisticky poukázal na sérii porážek v přípravě a úvodu extraligy. "Záleží jen na nás, zda to vezmeme jako motivaci, nebo se na to vykašleme," uvedl.

Jágr se zranil v závěru přípravy na extraligu, kterou přitom absolvoval v podstatě celou. "Začínal jsem pak prakticky od začátku. S tím člověk nic nenadělá, musí s tím bojovat. Ale necítil jsem se nějak špatně. Samozřejmě, že už nebudu jezdit nahoru dolů, ale hru, na kterou jsem zvyklý, si můžu hrát," řekl.

Hlavní pro něj bylo, že utkání odehrál celé. "Sebe já neřeším, spíše jsem se bál, abych se nezranil. Vypadnout na 14 dní v mém věku není jednoduché. Uvidíme, jak se budu cítit v dalším zápase. Každé utkání je jiné, každý soupeř hraje jiným stylem," řekl Jágr.

Jágr nastoupil v elitní formaci s Jakubem Valským a Ladislavem Zikmundem. A vcelku se jim dařilo. "Hráli jsme spolu poprvé. Věřím, že když budeme více trénovat a hrát, tak to může být ještě lepší. Není pro ně jednoduché si zvyknout na můj styl," připustil. Zároveň ale přiznal, že v neděli už může být vše jinak. "Rozhoduje celkové vítězství a my musíme udělat vše pro to, abychom další zápas vyhráli, takže se může stát, že každý půjde do jiné lajny," uvedl.

Gólově se prosadil na začátku třetí třetiny, kdy překonal karlovarského brankáře Filipa Novotného v přesilové hře. "Víceméně to neřeším. Pořád věřím, že střelu mám. Když to tam dostanu a budu volný, pár gólů jich tam ještě dám. Nebojte se," pousmál se Jágr.

Hru soupeře moc hodnotit nechtěl. "Nemám právo a ani se nechci vyjadřovat ke hře Karlových Varů. Domácí hráli tak, že vyhráli. Kdo měl více ze hry, není teď důležité. Oni vzali tři body. Takticky to sehráli dobře, čekali na naše chyby, a když měli šanci dát gól, tak ho dali. Jestli to bylo z důvodu, že jsou šikovní nebo my jsme nemehla, to si musíte přebrat sami," uvedl.