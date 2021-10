Nečekaná posila z krajské ligy. Motoru pomůže mistr světa Novotný

Společnost Wizz Air rozšíří nabídku pravidelných linek z Pardubic, bude létat také do Oděsy a Charkova. Linky budou v provozu od června příštího roku, a to dvakrát týdně. Na Ukrajinu už nízkonákladový maďarský dopravce létá od září 2020, a to do Kyjova a Lvova, uvedlo pardubické letiště v tiskové zprávě.

Pravidelné spojení do Charkova bude Wizz Air zajišťovat ve čtvrtek a neděli, do Oděsy se bude létat v úterý a sobotu. Na linkách do ukrajinských destinací se budou střídat letadla typů Airbus A320 a A321 s nabízenou kapacitou 186 a 230 míst na palubě.