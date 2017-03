Naše sezona byla nahoru dolů, Brno hrálo jednoduše, řekl po vyřazení Sparty Pöpperle

před 7 minutami

Sparta v letošní extralize končí už ve čtvrtfinále, v sérii proti brněnské Kometě neuhrála ani jedno utkání. Do čtvrtého zápasu nastupovali Pražané s nožem na krku, ale na rozdíl od ostatních tří zápasů série od začátku prohrávali. Jihomoravané přidali brzy další branky a v poklidu dokráčeli k postupu mezi nejlepší čtyřku. Pro ambiciózní sparťany skončila sezoně hodně předčasně.

Brno - Tohle čekal málokdo. Před začátkem letošní sezony patřila mužstva Sparty a Komety k největším favoritům celé soutěže a čtvrtfinálové série mezi nimi byla považovaná za jeden z vrcholů sezony. Čekal se lítý boj do posledního okamžiku a postoupit měla podle očekávání spíše Sparta, která skončila v základní části třetí, naproti tomu Brnu se v posledních kolech tolik nedařilo. Nakonec bylo ale všechno opačně.

Sparta na Brno neumí

Je to už potřetí za posledních šest let, co Sparta ve vyřazovacích bojích nedokázala projít přes Brno. To ji vyřadilo ve čtvrtfinále 2012, v semifinále 2014 a letos. "Nevím, čím to je. Těžko říct. Tato série byla výsledkově jednoznačná, Kometa se na nás dokázala dobře připravit," hledal důvody brankář Tomáš Pöpperle, kterého ve čtvrtém utkání po čtvrté inkasované brance vystřídal Filip Novotný.

Jihomoravané neporazili Spartu v prvních třech zápasech žádným velkým brankovým rozdílem, ale dokázali zvládnout dvě prodloužení a úvodní zápas otočili v posledních pěti minutách. "Hráli naprosto jednoduše, jen to vyhazovali a chytali na naše chyby. Všichni se tomu stylu podřídili, vyhazovali puky ven a nemilosrdně trestali naše chyby," řekl gólman Pražanů, který byl u všech tří neúspěšných sérií proti Kometě z posledních let.

Úspěch pouze v Lize mistrů

V Lize mistrů došli sparťané jako první český klub až do finále, kde do poslední chvíle vzdorovali švédské Frölundě. Kvůli evropské soutěži odehrála Sparta o třináct zápasů více než Kometa. Třináct ostrých zápasů, některé z nich s přesuny do Skandinávie. "Celá sezona byla v našem podání nahoru dolů. Měli jsme dobré pasáže, ale pak jsme zase prohráli s týmy, který byly pod námi," hodnotil Pöpperle.

"V Lize mistrů jsme odvedli skvělou práci a skončili jsme druzí. Je pravda, že jsme na rozdíl od ostatních týmů neměli tolik času na odpočinek, ale na to se nemůžeme v žádném případě vymlouvat," prohlásil trenér Jiří Kalous. O vyčerpávajícím vlivu evropské soutěže by se dalo polemizovat, jelikož Sparta prohrála dvakrát už na konci základní části. "Tohle bych nepřičítal v žádném případě Lize mistrů," řekl Kalous.

Kometa se na góly tolik nenadřela

Sparta lituje především prvních dvou zápasů v Praze. Také v Brně vedla Sparta při třetím duelu 3:1, ale ani toto utkání nedovedla do vítězného konce. "Vždy jsme se dostali do vedení, ale v závěru jsme vítězství nabídli Kometě našimi individuálními chybami. To se prostě v play off nesmí stát," hlesl trenér, který si tak po Liberci a Třinci ani se Spartou jakožto velkým favoritem nesáhne na mistrovský titul.

"Brno vždy zvládlo lépe koncovky utkání, ale v prvních třech zápasech se na své góly nijak moc nenadřeli. Nabídli jsme jim je sami, což byl rozhodující činitel, který vše obrátil v náš neprospěch. O to více mě to mrzí." Před čtvrtým utkání už Sparta neměla co ztratit, ale tentokrát jí namísto koncovky utekl začátek. "Napadalo to tam a po čtvrté brance už to bylo v podstatě nereálné. Nemůžu klukům vytknout, že my nechtěli, že by nebojovali, ale prostě Kometa byla silnější," uznal Kalous.

Brno slaví historický výsledek

Poprvé od návratu do extraligy v roce 2009 se brněnské Kometě podařilo v některé ze sérií v play off zvítězit bez ztráty jediného zápasu. Naproti tomu Sparta naposled utrpěla takový debakl ve čtvrtfinále 2008 s Libercem. O rok předtím slavili sparťané poslední mistrovský titul a od té doby se do finále dostali jen jednou. Pražanům se každoročně nedaří naplňovat velké ambice a nedaří se jim to zejména v rozhodující fázi sezony.

Brňané dokázali pražského rivala porazit také ve třetím setkání v play off a postup si náležitě užívalo zaplněné Rondo. Hala byla narvaná k prasknutí a už několik hodin před zápasem se prakticky celé Brno zahalilo do modré a bílé barvy. Moravská metropole úspěchem Komety žije a nemuselo by zůstat u semifinále. S přihlédnutím k tomu, že Třinec prohrává s Chomutovem 0:2, se Brno stává po Bílých Tygrech nejspíš druhým největším favoritem na celkové vítězství.

