Na střídačku Komety se vrací majitel. Kalousovi bude pomáhat Zábranský

Evropská unie se chystá rozšířit sankce proti Bělorusku, nové postihy budou mířit na osoby i podniky. Po setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem v Bílém domě to oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Počínání Minsku, který podle předních činitelů EU cíleně vyhrocuje migrační krizi na běloruských hranicích s Polskem a pobaltskými zeměmi, označila šéfka unijní exekutivy za útok autoritářského režimu a poznamenala, že tento pohled sdílí i Biden.

"Naprosto sdílíme pohled, že je to hybridní útok autoritářského režimu, který se snaží destabilizovat demokratické sousedy," řekla von der Leyenová. "Nezafunguje to. Budeme bránit naše demokracie," dodala s tím, že nové sankce by mohly začít platit počátkem příštího týdne.

EK úzce spolupracuje s Lotyšskem, Litvou a Polskem a von der Leyenová o této "výzvě pro Evropu" podle svých slov hovořila s lídry všech tří zemí.