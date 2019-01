Na novoroční trénink šampionův syn nepřišel. A tak ho Růžička vyhodil

před 34 minutami

Hokejový útočník Kevin Klíma skončil v extraligovém Chomutově, kde byl na zkoušce. Jednadvacetiletý syn vítěze Stanleyova poháru z roku 1990 Petra Klímy se nedostavil na první trénink Pirátů v novém kalendářním roce. Chomutov bude testovat Adama Rašku z prvoligové Třebíče.

"Kevin měl být u nás na zkoušce do 7. ledna a byli jsme domluvení, že si před koncem zkoušky řekneme, jak to bude. Nenapadlo by mě, že nepřijde na první trénink po Novém roce," uvedl hlavní trenér a sportovní manažer Vladimír Růžička starší.

Klíma si připsal v sedmi duelech za Chomutov dva body za gól a asistenci. "Chci hrát s hráči, kteří v Chomutově chtějí být. Nemá smysl přemlouvat někoho, kdo se bez jediného slova sbalí a odejde," dodal Růžička.

Klíma je americkým rodákem a do této sezony hrál pouze v juniorských soutěžích v zámoří. V aktuálním ročníku před listopadovým příchodem do prvoligové Kadaně, kde je jeho otec sportovním manažerem a hlavním trenérem, už nastoupil i v AHL a ECHL. Za Trhače odehrál čtyři zápasy, v nichž vstřelil dva góly a na jeden přihrál.

Raška, který už v Chomutově působil na konci sezony 2016/17, si v této sezoně připsal v 37 duelech 37 bodů za 16 tref a 21 přihrávek. "Máme na něj práva a chceme ho vidět v akci, protože v Třebíči se mu daří," prohlásil Růžička.

Čtyřiadvacetiletý útočník v extralize působil také v Kometě Brno. Na kontě má v nejvyšší soutěži 92 utkání a devět bodů za tři trefy a šest přihrávek. V minulém ročníku hrál za Znojmo v EBEL.