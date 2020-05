Hraju dál i kvůli všem těm rýpalům, říká Jágr a píše knížku o vlastní filozofii

Kde se v něm ta energie i ve 48 letech bere, co ho ještě táhne k hokeji? Tenistka Barbora Strýcová si do své instagramové live show pozvala Jaromíra Jágra. Ten přiznal, že k životu na ledové ploše ho zřejmě předurčily už jeho tělesné proporce při narození.

Nejlepší deblistka světa si s legendárním českým hokejistou povídala v show U Baru přesně hodinu a především se snažila z kladenského rodáka vytáhnout jeho recept na sportovní dlouhověkost.

"Odmalička jsem trénoval spíš na vytrvalost a sílu než na rychlost, u které se ví, že s věkem odchází jako první. Pracoval jsem s váhou svého těla, dělal tisíc dřepů denně. To bude nejspíš jeden z důvodů," odpověděl Jágr.

Podle Strýcové ale musel určitou roli hrát i jeho talent a cit pro hru s pukem. "Já si nemyslím, že bych měl nějaký extra talent. Já měl všechno hrozně vydřené, a pak taky jsem měl tělesné dispozice, se kterými nešlo nic moc jiného dělat. Už když jsem se narodil, jsem měl 5,25 kilo a 59 centimetrů," culil se naganský šampion.

S velkou slávou jsou spojené ale i negativní věci, kritika zhrzených fanoušků, když se něco nepovede, nenávistné reakce na sociálních sítích. Oba čeští sportovci s tím mají zkušenosti.

"Já si to třeba někdy docela beru a ovlivňuje mě to, když mi někdo vyhrožuje na internetu. Ale tak já jsem holka, jak to vnímáš ty?" zeptala se Strýcová.

"U vás to dělají sázkaři, prohrajou sázku a pak se mstí. U nás je to jiné, v kolektivním sportu nebývá terčem takových útoků jeden hráč. Ale často se na mě snáší kritika různých rýpalů, že už na to nemám, že jsem starej, a to je možná taky jedna z věcí, kvůli kterým ještě hraju. Chci jim dokázat, že to je o něčem jiném, o vůli a lásce ke sportu," dodal hokejista.

Možná právě proto Jágr usedl k počítači a začal psát knihu, do které promítne svou životní filozofii.

"Tvořím ji ještě s dalšími dvěma autory. Chci tam shrnout myšlenky, na které jsem ve sportu přišel. Že lidské tělo je jako stroj, který jde přeprogramovat, jde zpomalit stáří a organismu ulehčit. Chci ukázat, že ne všichni motivační kouči radí sportovcům dobře," vysvětlil.

V době koronavirové karantény se mu ale jinak život nezměnil. Dál se věnuje vedení klubu na Kladně a snaží se udržovat v kondici. "Snad jen že nemůžu chodit nikam do restaurací. Ae na zimák mě pustí, když mám jako majitel klíčky," vtipkoval.

Starostí s řízením hokejového klubu má víc než dost. "Není to nic snadného. Kladno je malé město blízko Prahy, moc lidí tu nepracuje, není tu tolik sponzorů. Zimák máme možná nejstarší v Čechách. A práce s lidmi? Jako šéf poznávám, že ne každému se vyplatí dávat druhá a třetí šance."

Ve volném čase si ale Jágr proklikává sociální sítě a hledá videa z oblíbeného UFC. Bojové sporty si dost oblíbil.

"Miluju tenhle sport, protože tam musíte mít respekt k vlastnímu tělu i k soupeři. Protože když něco z toho nebudete mít, můžete v té kleci klidně umřít. Navíc je to ohromná dřina," uvedla slavná osmašedesátka.