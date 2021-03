Mladá Boleslav porazila v úvodním čtvrtfinále play off extraligy Pardubice 2:0

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v úvodním čtvrtfinálovém utkání play off extraligy Pardubice 2:0.

Vítězný gól dal po polovině zápasu v přesilovce útočník Adam Zbořil, v závěru pojistil výhru v oslabení při hostující power play obránce Martin Ševc, jenž u první branky asistoval. Své první čisté konto v extraligovém play off vychytal Jan Růžička.

Středočeši zdolali doma Dynamo od prosince 2015 potřinácté za sebou. Druhý duel se odehraje v pátek na ledě Bruslařského klubu, začne v 19 hodin.

Mladoboleslavští nastoupili do zápasu po jedenácti dnech herní odmlky, ale na jejich výkonu to nebylo znát. Během první třetiny měli jasnou střeleckou převahu, jenže do skóre ji promítnout nedokázali. Domácí gólman Růžička musel vytáhnout skvělý zákrok proti Ďalogovi.

Po sedmi odehraných minutách při hře ve čtyřech na obou stranách využil zaváhání hráčů Dynama Claireaux. Při zakončení zvolil rychlou střelu, pardubický brankář Klouček sice netušil, kde má kotouč a prošel mu mezi betony, ale nikoliv za brankovou čáru.

V úvodu druhé části se dostal trochu nenápadně sám až před Kloučka Strnad, jeho chytré zakončení ale strážce pardubického brankoviště zastavil levým betonem.

O chvilku později už Středočeši po povedené souhře skórovali, jenže krátce předtím sudí přerušili hru, když se v rohu kluziště z ledu dlouho nezvedal otřesený Ševc.

Jen o minutu později skončil puk za Kloučkovými zády znovu, když se odrazil do branky poté, co si ho chtěl Kousal zpracovat nohou. A domácí měli opět smůlu. Po přezkoumání situace na videu zůstal stav bezbrankový, neboť kopnutí nohou posoudili rozhodčí jako úmyslné.

Na třetí pokus už to Bruslařům vyšlo: ve 35. minutě na konci krásné kombinace v početní výhodě byl Zbořil a na brankovišti usměrnil za Kloučka Kotalovu nahrávku.

Ve 44. minutě po Ševcově zaváhání mohl v oslabení vyrovnat Roman, jenže Růžička byl proti. Na druhé straně nevyužili příležitosti k navýšení náskoku Cienciala a Zbořil.

Růžička si pak pohlídal střelu Kratochvila, ale v čase 58:06 přišla pro domácí komplikace v podobě Strnadova trestu. Přesilovku umocnili hosté odvoláním gólmana, čehož využil Ševc.

Čtvrtfinále play off Tipsport extraligy - 1. zápas:

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 35. A. Zbořil (Kotala, Ševc), 60. Ševc. Rozhodčí: Hodek, Horák - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Šidlík, Pláněk, D. Moravec, Fillman, Bernad - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - D. Šťastný, A. Zbořil, Kotala - Jääskeläinen, Claireaux, Cienciala - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.

Pardubice: M. Klouček - Nakládal, Vála, Ďaloga, J. Mikuš, Hrádek, J. Kolář, Bučko - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, T. Zohorna, R. Kousal - O. Rohlík, O. Roman, L. Horký - A. Kosticyn, M. Kratochvil, Pochobradský. Trenér: R. Král.