Kousal měl mít pozitivní test na kokain, Pardubice ho vyřadily z týmu

Za sexuální nátlak, navazování nedovoleného kontaktu s dítětem a šíření pornografie potrestal pražský městský soud jednoho z mužů vystupujícího v dokumentu V síti tříletou podmínkou s pětiletým odkladem. Schválil dohodu o vině a trestu, kterou s obžalovaným uzavřela státní zástupkyně. Muži soud uložil i ochranné sexuologické léčení. Obě strany se vzdaly práva na podání odvolání, rozhodnutí je tak pravomocné.

Čtyřiadvacetiletý muž z Milovic podle obžaloby komunikoval s herečkou Terezou Těžkou několik měsíců na přelomu let 2018 a 2019. Žena vystupovala jako dvanáctiletá dívka. Herečce mimo jiné nabízel peníze za to, že s ním uskuteční videohovory, při kterých bude muž masturbovat, a také za to, že mu pošle nahé fotografie. Ty mu dívka poslala, šlo o fotomontáže, které připravila produkce dokumentu.

Později podle obžaloby chtěl Těžké dávat peníze i za to, že s ním bude mít sex, zasílal jí pornografické fotografie, na některých bylo zobrazeno i zoofilní porno. Dívce říkal, že ho vzrušuje její nízký věk a popisoval jí, jaké praktiky by s ní chtěl provádět. Když herečka jeho návrhy odmítala, tak jí hrozil, že pokud mu nepošle další fotografie a nebude s ním komunikovat, zveřejní její nahé fotografie, což i udělal. Vyhrožoval jí, že ji bude "prodávat jiným pedofilům". S herečkou se také sešel. Muž se k činu přiznal, což bylo i podmínkou pro schválení dohody.