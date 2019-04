Mazanec se po letech v zámoří vrací do extraligy, bude chytat za Hradec Králové

před 34 minutami

Brankář Marek Mazanec se stal novou posilou hokejistů extraligového Hradce Králové. Do domácí nejvyšší soutěže se vrací po šesti letech v zámořských ligách NHL a AHL, část minulé sezony 2017/18 strávil také v Kontinentální lize, kde hájil barvy Slovanu Bratislava. Východočeši o jeho příchodu informovali v tiskové zprávě.

Sedmadvacetiletý Mazanec má plnit roli týmové jedničky. Jak klub již dříve avizoval, nepočítá do dalšího ročníku s dvojicí Brandon Maxwell, Jaroslav Pavelka, která se podělila o zápasy v této sezoně.

"Jsme rádi, že jsme na pozici jedničky sehnali českého gólmana, který si již úspěšně extraligu zachytal. Budeme na něho hodně spoléhat a musím říct, že z dosavadních jednání s Markem mám výborný pocit," pochvaloval si generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

"Po odchodu obou gólmanů jsme usilovně sháněli kvalitního brankáře, který by splňoval kritéria na pozici číslo jedna, což se podařilo. Jde o kvalitního gólmana, který chytal NHL, byl v reprezentaci, poslední sezonu strávil na farmě. Pro Marka je návrat do Čech motivací, aby se dostal znovu na pozici, na které byl před odchodem do zámoří," doplnil trenér brankářů Robert Horyna.

Písecký rodák působil v tuzemsku dlouho v Plzni, které výrazně pomohl v roce 2013 k historicky prvnímu domácímu titulu. Poté se vydal do zámoří, kde patřil Nashvillu, více toho ale odchytal na farmě v AHL za Milwaukee Admirals.

V NHL má na kontě v dresu Predators 31 zápasů s průměrem 2,98 gólu na utkání, úspěšností zákroků 89,5 procenta a dvěma vychytanými nulami. Po angažmá ve Slovanu se do zámoří vrátil, už jako hráč New York Rangers ale do zápasů NHL nezasáhl a chytal na farmě v Hartfordu.

Před polovinou února ho získal Vancouver, ani tam ale další zápasy v nejlepší hokejové lize světa nepřidal a chytal pouze za farmářský tým Utica Comets v AHL.